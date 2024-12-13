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Повернення з полону — як реабілітують військових психотренінгами

13 грудня 2024 14:05
Анастасія Постоєнко - Редактор
Психологічні тренінги для військовослужбовців — чого навчають та де пройти
Учасники тренінгу. Фото: Міжнародний фонд "Відродження"
Анастасія Постоєнко - Редактор

Патронатна служба "Янголи", клініка Центру стимуляції мозку та психолог Олександр Кіян завершили цикл психологічних тренінгів для військовослужбовців, які пережили російський полон, та їхніх родин. Формат занять пройшов у двох частинах.

Про це Новини.LIVE повідомили організатори тренінгу.

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Для чого проводили такі тренінги

Основна мета курсу полягала у наданні психологічної підтримки учасникам та навчанні їх інструментам, які допоможуть відновити емоційний зв’язок із близькими людьми.

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Учасники тренінгу. Фото: Міжнародний фонд "Відродження"

Військовослужбовці, які пройшли полон, часто стикаються з глибокими емоційними бар’єрами та травмами. Їхнім родинам також необхідно навчитися правильно підтримувати рідних у цей непростий період.

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Учасники психологічного тренінгу. Фото: Міжнародний фонд "Відродження"

Формат тренінгів складався з теоретичних лекцій про природу травм та способи їх подолання, а також практичних занять, де учасники виконували індивідуальні та групові завдання для опрацювання емоцій і покращення комунікації.

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Практичне заняття. Фото: Міжнародний фонд "Відродження"

За шість занять учасники не лише освоїли техніки спілкування та рефлексії, але й відчули значні позитивні зміни. Військовослужбовці відзначили зниження рівня тривожності та полегшення симптомів посттравматичного стресового розладу. Родини повідомили про зміцнення сімейних зв’язків та покращення взаєморозуміння.

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Проведення лекцій. Фото: Міжнародний фонд "Відродження"

Учасники активно ділилися власними переживаннями, що сприяло створенню довірливого середовища.

Ці психологічні тренінги були організовані за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", БФ "Патронатна служба "Янголи", клініки Центру стимуляції мозку та Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості.

Нагадаємо, український стартап створив унікальну технологію, яка може допомогти бійцям пройти психологічну реабілітацію.

тренінг полонені психологічна допомога стрес військовослужбовці

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