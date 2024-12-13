Психологические тренинги для военнослужащих – чему учат и где пройти

Участники тренинга. Фото: Международный фонд "Возрождение"

Патронатная служба "Ангелы", клиника Центра стимуляции мозга и психолог Александр Киян завершили цикл психологических тренингов для военнослужащих, переживших российский плен, и их семей. Формат занятий прошел в двух частях.

Об этом сообщили организаторы тренинга.

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Зачем проводили такие тренинги

Основная цель курса заключалась в оказании психологической поддержки участникам и обучении их инструментам, которые помогут восстановить эмоциональную связь с близкими людьми.

Участники тренинга. Фото: Международный фонд "Возрождение"

Прошедшие плен военнослужащие часто сталкиваются с глубокими эмоциональными барьерами и травмами. Их семьям также нужно научиться правильно поддерживать родных в этот непростой период.

Участники психологического тренинга. Фото: Международный фонд "Возрождение"

Формат тренингов состоял из теоретических лекций о природе травм и способах их преодоления, а также практических занятий, где участники выполняли индивидуальные и групповые задания для разработки эмоций и улучшения коммуникации.

Практическое занятие. Фото: Международный фонд "Возрождение"

За шесть занятий участники не только освоили технику общения и рефлексии, но и ощутили значительные положительные изменения. Военнослужащие отметили снижение уровня тревожности и облегчение симптомов посттравматического стрессового расстройства. Семьи сообщили об укреплении семейных связей и улучшении взаимопонимания.

Проведение лекций. Фото: Международный фонд "Возрождение"

Участники активно делились собственными переживаниями, что способствовало созданию доверительной среды.

Эти психологические тренинги были организованы при поддержке Международного фонда Возрождения, БФ Патронатная служба Ангелы, клиники Центра стимуляции мозга и Белоцерковского горрайонного центра занятости.

Напомним, украинский стартап создал уникальную технологию , которая может помочь бойцам пройти психологическую реабилитацию.