Психологические тренинги для военнослужащих – чему учат и где пройти

Возвращение из плена — как реабилитируют военных психотренингами
Патронатная служба "Ангелы", клиника Центра стимуляции мозга и психолог Александр Киян завершили цикл психологических тренингов для военнослужащих, переживших российский плен, и их семей. Формат занятий прошел в двух частях.
Об этом сообщили организаторы тренинга.
Зачем проводили такие тренинги
Основная цель курса заключалась в оказании психологической поддержки участникам и обучении их инструментам, которые помогут восстановить эмоциональную связь с близкими людьми.
Прошедшие плен военнослужащие часто сталкиваются с глубокими эмоциональными барьерами и травмами. Их семьям также нужно научиться правильно поддерживать родных в этот непростой период.
Формат тренингов состоял из теоретических лекций о природе травм и способах их преодоления, а также практических занятий, где участники выполняли индивидуальные и групповые задания для разработки эмоций и улучшения коммуникации.
За шесть занятий участники не только освоили технику общения и рефлексии, но и ощутили значительные положительные изменения. Военнослужащие отметили снижение уровня тревожности и облегчение симптомов посттравматического стрессового расстройства. Семьи сообщили об укреплении семейных связей и улучшении взаимопонимания.
Участники активно делились собственными переживаниями, что способствовало созданию доверительной среды.
Эти психологические тренинги были организованы при поддержке Международного фонда Возрождения, БФ Патронатная служба Ангелы, клиники Центра стимуляции мозга и Белоцерковского горрайонного центра занятости.
Напомним, украинский стартап создал уникальную технологию , которая может помочь бойцам пройти психологическую реабилитацию.
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