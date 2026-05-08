Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально "Повернись живим" святкує день народження: як привітати

"Повернись живим" святкує день народження: як привітати

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 23:54
"Повернись живим" святкує день народження: як привітати
Допомога ЗСУ від "Повернись живим". Фото: Facebook/"Повернись живим"

10 травня — день народження "Повернись живим". Упродовж 12 років фонд комплексно допомагає Силам Оборони. Найкращий подарунок "Повернись живим" — це щомісячна підписка на адмінку, щоб команда й надалі могла залучати кошти на потреби захисників, купувати й доставляти допомогу та звітувати. Підтримати стабільну роботу фонду можна за посиланням.

null
Інфографіка "Повернись живим". Фото: пресслужба

Чому це важливо

"Повернись живим" принципово не бере відсоток із донатів на Сили Оборони, хоч це і дозволено законодавством. Кожна гривня, задоначена на військо, — іде на військо. Тому на адміністративні витрати фонд залучає кошти окремо — у небайдужого бізнесу, а також завдяки підтримці фізосіб та благодійних організацій.

Фонд розпочинав у 2014 році із закупівлі бронежилетів. А під час повномасштабного вторгнення став першим в Україні, який отримав дозвіл на купівлю летальної зброї та товарів військового призначення, а також залучив рекордний міжнародний грант у розмірі 11,5 млрд грн для закупівлі військового обладнання. Такий ріст і масштаби допомоги війську можливі завдяки невпинній роботі сотень людей і всіх необхідних робочих інструментів, простими словами — завдяки адмінці.

Що таке адмінка 

Адмінкою у фонді узагальнено називають всі адміністративні витрати для роботи організації. Закупівля та передача майна — це вершина айсберга. Між отриманням запиту від військових і роботою обладнання на фронті відбувається "невидима" частина роботи. 

Військові менеджери обробляють, аналізують та пріоритезують запити залежно від потреб і ситуації на фронті, а потім особисто доставляють допомогу туди, де вона необхідна. Закупівельники, юристи й бухгалтери шукають і ретельно перевіряють постачальників, розробляють технічне завдання для виробництва, а потім приймають майно. Менеджери з партнерств та комунікацій налагоджують співпрацю з українськими та іноземними донорами, щоб залучити кошти. ІТ-фахівці та фінвідділ роблять так, щоб у звітності можна було відстежити кожну гривню — і вхідну, і вихідну — в режимі реального часу.

Читайте також:

У команді вирішили порівняти, чому донат на адмінку важливий і який вплив на військо має кожна задоначена гривня. Ось кілька цифр:

  • 3 генератори для офісу фонду, щоб робота тривала навіть під час блекауту, — 6 898* генераторів для військових;
  • 5 мобільних терміналів Starlink, щоб бути на зв'язку під час виїздів у прифронтові регіони, — 5 612* терміналів Starlink для військових;
  • 7 комп'ютерів для команди закупівельників, щоб дістати для військових найкраще обладнання, — 43 242* комп'ютери і планшети для військових;
  • 11 службових авто для військових менеджерів, щоб якнайшвидше доставити закуплену допомогу, — 3 189* автомобілів і спеціалізованих транспортних засобів для фронту;
  • 61 службова рація, щоб бути на зв'язку навіть там, де нічого не ловить, — 33 983* рації для військових.
null
Адмінка фонду "Повернись живим". Фото: пресслужба

Привітайте "Повернись живим" підпискою, щоб українські захисники отримали ще більше необхідної допомоги.

ЗСУ Україна благодійність
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації