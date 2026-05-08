"Повернись живим" святкує день народження: як привітати

Допомога ЗСУ від "Повернись живим". Фото: Facebook/"Повернись живим"

10 травня — день народження "Повернись живим". Упродовж 12 років фонд комплексно допомагає Силам Оборони. Найкращий подарунок "Повернись живим" — це щомісячна підписка на адмінку, щоб команда й надалі могла залучати кошти на потреби захисників, купувати й доставляти допомогу та звітувати. Підтримати стабільну роботу фонду можна за посиланням.

Інфографіка "Повернись живим". Фото: пресслужба

Чому це важливо

"Повернись живим" принципово не бере відсоток із донатів на Сили Оборони, хоч це і дозволено законодавством. Кожна гривня, задоначена на військо, — іде на військо. Тому на адміністративні витрати фонд залучає кошти окремо — у небайдужого бізнесу, а також завдяки підтримці фізосіб та благодійних організацій.

Фонд розпочинав у 2014 році із закупівлі бронежилетів. А під час повномасштабного вторгнення став першим в Україні, який отримав дозвіл на купівлю летальної зброї та товарів військового призначення, а також залучив рекордний міжнародний грант у розмірі 11,5 млрд грн для закупівлі військового обладнання. Такий ріст і масштаби допомоги війську можливі завдяки невпинній роботі сотень людей і всіх необхідних робочих інструментів, простими словами — завдяки адмінці.

Що таке адмінка

Адмінкою у фонді узагальнено називають всі адміністративні витрати для роботи організації. Закупівля та передача майна — це вершина айсберга. Між отриманням запиту від військових і роботою обладнання на фронті відбувається "невидима" частина роботи.

Військові менеджери обробляють, аналізують та пріоритезують запити залежно від потреб і ситуації на фронті, а потім особисто доставляють допомогу туди, де вона необхідна. Закупівельники, юристи й бухгалтери шукають і ретельно перевіряють постачальників, розробляють технічне завдання для виробництва, а потім приймають майно. Менеджери з партнерств та комунікацій налагоджують співпрацю з українськими та іноземними донорами, щоб залучити кошти. ІТ-фахівці та фінвідділ роблять так, щоб у звітності можна було відстежити кожну гривню — і вхідну, і вихідну — в режимі реального часу.

Читайте також:

У команді вирішили порівняти, чому донат на адмінку важливий і який вплив на військо має кожна задоначена гривня. Ось кілька цифр:

3 генератори для офісу фонду, щоб робота тривала навіть під час блекауту, — 6 898 * генераторів для військових;

генератори для офісу фонду, щоб робота тривала навіть під час блекауту, — * генераторів для військових; 5 мобільних терміналів Starlink, щоб бути на зв'язку під час виїздів у прифронтові регіони, — 5 612 * терміналів Starlink для військових;

мобільних терміналів Starlink, щоб бути на зв'язку під час виїздів у прифронтові регіони, — * терміналів Starlink для військових; 7 комп'ютерів для команди закупівельників, щоб дістати для військових найкраще обладнання, — 43 242 * комп'ютери і планшети для військових;

комп'ютерів для команди закупівельників, щоб дістати для військових найкраще обладнання, — * комп'ютери і планшети для військових; 11 службових авто для військових менеджерів, щоб якнайшвидше доставити закуплену допомогу, — 3 189 * автомобілів і спеціалізованих транспортних засобів для фронту;

службових авто для військових менеджерів, щоб якнайшвидше доставити закуплену допомогу, — * автомобілів і спеціалізованих транспортних засобів для фронту; 61 службова рація, щоб бути на зв'язку навіть там, де нічого не ловить, — 33 983* рації для військових.

Адмінка фонду "Повернись живим". Фото: пресслужба

Привітайте "Повернись живим" підпискою, щоб українські захисники отримали ще більше необхідної допомоги.