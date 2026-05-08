"Повернись живим" празднует день рождения: как поздравить

10 мая — день рождения "Повернись живим". На протяжении 12 лет фонд комплексно помогает Силам Обороны.

Почему это важно

"Повернись живим" принципиально не берет процент с донатов на Силы Обороны, хотя это и разрешено законодательством. Каждая гривна, задоначенная на войско, — идет на войско. Поэтому на административные расходы фонд привлекает средства отдельно — у неравнодушного бизнеса, а также благодаря поддержке физлиц и благотворительных организаций.

Фонд начинал в 2014 году с закупки бронежилетов. А во время полномасштабного вторжения стал первым в Украине, который получил разрешение на покупку летального оружия и товаров военного назначения, а также привлек рекордный международный грант в размере 11,5 млрд грн для закупки военного оборудования. Такой рост и масштабы помощи армии возможны благодаря неустанной работе сотен людей и всех необходимых рабочих инструментов, простыми словами — благодаря админке.

Что такое админка

Админкой в фонде обобщенно называют все административные расходы для работы организации. Закупка и передача имущества — это вершина айсберга. Между получением запроса от военных и работой оборудования на фронте происходит "невидимая" часть работы.

Военные менеджеры обрабатывают, анализируют и приоритезируют запросы в зависимости от потребностей и ситуации на фронте, а затем лично доставляют помощь туда, где она необходима. Закупщики, юристы и бухгалтеры ищут и тщательно проверяют поставщиков, разрабатывают техническое задание для производства, а затем принимают имущество. Менеджеры по партнерствам и коммуникациям налаживают сотрудничество с украинскими и иностранными донорами, чтобы привлечь средства. ІТ-специалисты и финотдел делают так, чтобы в отчетности можно было отследить каждую гривну — и входящую, и исходящую — в режиме реального времени.

В команде решили сравнить, почему донат на админку важен и какое влияние на войско имеет каждая задоначенная гривна. Вот несколько цифр:

3 генератора для офиса фонда, чтобы работа продолжалась даже во время блэкаута, — 6 898* генераторов для военных;

генератора для офиса фонда, чтобы работа продолжалась даже во время блэкаута, — генераторов для военных; 5 мобильных терминалов Starlink, чтобы быть на связи во время выездов в прифронтовые регионы, — 5 612* терминалов Starlink для военных;

мобильных терминалов Starlink, чтобы быть на связи во время выездов в прифронтовые регионы, — терминалов Starlink для военных; 7 компьютеров для команды закупщиков, чтобы получить для военных лучшее оборудование, — 43 242* компьютеры и планшеты для военных;

компьютеров для команды закупщиков, чтобы получить для военных лучшее оборудование, — компьютеры и планшеты для военных; 11 служебных авто для военных менеджеров, чтобы как можно быстрее доставить закупленную помощь, — 3 189* автомобилей и специализированных транспортных средств для фронта;

служебных авто для военных менеджеров, чтобы как можно быстрее доставить закупленную помощь, — автомобилей и специализированных транспортных средств для фронта; 61 служебная рация, чтобы быть на связи даже там, где ничего не ловит, — 33 983* рации для военных.

