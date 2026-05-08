Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально "Повернись живим" празднует день рождения: как поздравить

"Повернись живим" празднует день рождения: как поздравить

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 23:54
"Повернись живим" празднует день рождения: как поздравить
Помощь ВСУ от "Повернись живим". Фото: Facebook/"Повернись живим"

10 мая — день рождения "Повернись живим". На протяжении 12 лет фонд комплексно помогает Силам Обороны. Лучший подарок "Повернись живим" — это ежемесячная подписка на админку, чтобы команда и в дальнейшем могла привлекать средства на нужды защитников, покупать и доставлять помощь и отчитываться. Поддержать стабильную работу фонда можно по ссылке.

null
Инфографика "Повернись живим". Фото: пресс-служба

Почему это важно

"Повернись живим" принципиально не берет процент с донатов на Силы Обороны, хотя это и разрешено законодательством. Каждая гривна, задоначенная на войско, — идет на войско. Поэтому на административные расходы фонд привлекает средства отдельно — у неравнодушного бизнеса, а также благодаря поддержке физлиц и благотворительных организаций.

Фонд начинал в 2014 году с закупки бронежилетов. А во время полномасштабного вторжения стал первым в Украине, который получил разрешение на покупку летального оружия и товаров военного назначения, а также привлек рекордный международный грант в размере 11,5 млрд грн для закупки военного оборудования. Такой рост и масштабы помощи армии возможны благодаря неустанной работе сотен людей и всех необходимых рабочих инструментов, простыми словами — благодаря админке.

Что такое админка

Админкой в фонде обобщенно называют все административные расходы для работы организации. Закупка и передача имущества — это вершина айсберга. Между получением запроса от военных и работой оборудования на фронте происходит "невидимая" часть работы.

Военные менеджеры обрабатывают, анализируют и приоритезируют запросы в зависимости от потребностей и ситуации на фронте, а затем лично доставляют помощь туда, где она необходима. Закупщики, юристы и бухгалтеры ищут и тщательно проверяют поставщиков, разрабатывают техническое задание для производства, а затем принимают имущество. Менеджеры по партнерствам и коммуникациям налаживают сотрудничество с украинскими и иностранными донорами, чтобы привлечь средства. ІТ-специалисты и финотдел делают так, чтобы в отчетности можно было отследить каждую гривну — и входящую, и исходящую — в режиме реального времени.

Читайте также:

В команде решили сравнить, почему донат на админку важен и какое влияние на войско имеет каждая задоначенная гривна. Вот несколько цифр:

  • 3 генератора для офиса фонда, чтобы работа продолжалась даже во время блэкаута, — 6 898* генераторов для военных;
  • 5 мобильных терминалов Starlink, чтобы быть на связи во время выездов в прифронтовые регионы, — 5 612* терминалов Starlink для военных;
  • 7 компьютеров для команды закупщиков, чтобы получить для военных лучшее оборудование, — 43 242* компьютеры и планшеты для военных;
  • 11 служебных авто для военных менеджеров, чтобы как можно быстрее доставить закупленную помощь, — 3 189* автомобилей и специализированных транспортных средств для фронта;
  • 61 служебная рация, чтобы быть на связи даже там, где ничего не ловит, — 33 983* рации для военных.
null
Админка фонда "Повернись живим". Фото: пресс-служба

Поздравьте "Повернись живим" подпиской, чтобы украинские защитники получили еще больше необходимой помощи.

ВСУ Украина благотворительность
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации