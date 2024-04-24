Повернись живим та Нафтогаз забезпечать ПвК Схід мобільними системами зв’язку

Представники фонду "Повернись живим". Фото: "Повернись живим"

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" забезпечить підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України шістьма комплексними апаратними зв’язку завдяки 39 мільйонам гривень внеску Групи "Нафтогаз".

Про це йдеться у відео фонду.

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Цю допомогу незабаром отримає Повітряне командування "Схід", підрозділи котрого прикривають небо Донеччини, Дніпропетровщини, Луганщини, Харківщини та частин Запорізької, Кіровоградської, Полтавської і Сумської областей.

Комплексні апаратні звʼязку — це спеціально обладнані вантажівки, розроблені Фондом спільно з військовими Повітряних сил і українськими інженерами.

Комплексні апаратні звʼязку. Фото: "Повернись живим"

"Комплексна апаратна зв’язку, або командно-штабна машина, базується на новому повнопривідному шасі. Має автономне живлення, опалення, кондиціонування, житловий блок для відпочинку чергової зміни. В кунгу передбачено три робочі місця з усіма видами зв’язку, засобами відображення інформації і всім необхідним. Такі машини вже працюють у Повітряному командуванні "Центр" і проявили себе якнайкраще. Ми врахували досвід їх експлуатації у військах і спільно з Нафтогазом забезпечуємо КАЗами у покращеній версії військових, які обороняють небо східної частини України", — говорить директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.



Завдяки КАЗам військові координують роботу та організовують звʼязок між підрозділами ППО. Як командно-штабні машини вони супроводжують протиповітряні ракетні комплекси, приймають інформацію про небезпеку з повітря і за лічені секунди передають бойовому підрозділу.

Комплексні апаратні звʼязку. Фото: "Повернись живим"

"Допомогти посилити спроможність Сил оборони України, зокрема Повітряного командування "Схід" — честь для нас. Плануємо й надалі співпрацювати з "Повернись живим", адже саме від таких проєктів багато в чому залежить стійкість України", — каже голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.