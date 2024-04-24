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Повернись живим та Нафтогаз забезпечать ПвК Схід мобільними системами зв’язку

24 квітня 2024 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повернись живим та Нафтогаз забезпечать ПвК Схід мобільними системами зв’язку
Представники фонду "Повернись живим". Фото: "Повернись живим"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" забезпечить підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України шістьма комплексними апаратними зв’язку завдяки 39 мільйонам гривень внеску Групи "Нафтогаз". 

Про це йдеться у відео фонду.

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Цю допомогу незабаром отримає Повітряне командування "Схід", підрозділи котрого прикривають небо Донеччини, Дніпропетровщини, Луганщини, Харківщини та частин Запорізької, Кіровоградської, Полтавської і Сумської областей. 

Комплексні апаратні звʼязку — це спеціально обладнані вантажівки, розроблені Фондом спільно з військовими Повітряних сил і українськими інженерами. 

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Комплексні апаратні звʼязку. Фото: "Повернись живим"

"Комплексна апаратна зв’язку, або командно-штабна машина, базується на новому повнопривідному шасі. Має автономне живлення, опалення, кондиціонування, житловий блок для відпочинку чергової зміни. В кунгу передбачено три робочі місця з усіма видами зв’язку, засобами відображення інформації і всім необхідним. Такі машини вже працюють у Повітряному командуванні "Центр" і проявили себе якнайкраще. Ми врахували досвід їх експлуатації у військах і спільно з Нафтогазом забезпечуємо КАЗами у покращеній версії військових, які обороняють небо східної частини України", — говорить директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.
  
Завдяки КАЗам військові координують роботу та організовують звʼязок між підрозділами ППО. Як командно-штабні машини вони супроводжують протиповітряні ракетні комплекси, приймають інформацію про небезпеку з повітря і за лічені секунди передають бойовому підрозділу. 

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Комплексні апаратні звʼязку. Фото: "Повернись живим"

"Допомогти посилити спроможність Сил оборони України, зокрема Повітряного командування "Схід" — честь для нас. Плануємо й надалі співпрацювати з "Повернись живим", адже саме від таких проєктів багато в чому залежить стійкість України", — каже голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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