Вернись живым и Нафтогаз обеспечат ПВК Восток мобильными системами связи
Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" обеспечит подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины шестью комплексными аппаратными связи благодаря 39 миллионам гривен взноса Группы Нафтогаз.
Об этом говорится в видео фонда.
Помощь для украинских военных
Эту помощь вскоре получит Воздушное командование "Восток", подразделения которого прикрывают небо Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Харьковской областей и частей Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей.
Комплексные аппаратные связи — это специально оборудованные грузовики, разработанные Фондом совместно с военными Воздушных сил и украинскими инженерами.
"Комплексная аппаратная связи, или командно-штабная машина, базируется на новом полноприводном шасси. Имеет автономное питание, отопление, кондиционирование, жилой блок для отдыха дежурной смены. В кунге предусмотрено три рабочих места со всеми видами связи, средствами отображения информации и всем необходимым. Такие машины уже работают в Воздушном командовании "Центр" и проявили себя наилучшим образом. Мы учли опыт их эксплуатации в войсках и совместно с Нафтогазом обеспечиваем КАСами в улучшенной версии военных, которые защищают небо восточной части Украины", — говорит директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
Благодаря КАСам военные координируют работу и организуют связь между подразделениями ПВО. В качестве командно-штабных машин они сопровождают противовоздушные ракетные комплексы, принимают информацию об опасности с воздуха и в считанные секунды передают боевому подразделению.
"Помочь усилить способность Сил обороны Украины, в частности Воздушного командования "Восток" — честь для нас. Планируем и в дальнейшем сотрудничать с "Вернись живым", ведь именно от таких проектов во многом зависит устойчивость Украины", — говорит глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.
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