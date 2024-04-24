Вернись живым и Нафтогаз обеспечат ПВК Восток мобильными системами связи

Представители фонда "Вернись живым". Фото: "Вернись живым"

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" обеспечит подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины шестью комплексными аппаратными связи благодаря 39 миллионам гривен взноса Группы Нафтогаз.

Об этом говорится в видео фонда.

Читайте также:

Помощь для украинских военных

Эту помощь вскоре получит Воздушное командование "Восток", подразделения которого прикрывают небо Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Харьковской областей и частей Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей.

Комплексные аппаратные связи — это специально оборудованные грузовики, разработанные Фондом совместно с военными Воздушных сил и украинскими инженерами.

Комплексные аппаратные связи. Фото: "Вернись живым"

"Комплексная аппаратная связи, или командно-штабная машина, базируется на новом полноприводном шасси. Имеет автономное питание, отопление, кондиционирование, жилой блок для отдыха дежурной смены. В кунге предусмотрено три рабочих места со всеми видами связи, средствами отображения информации и всем необходимым. Такие машины уже работают в Воздушном командовании "Центр" и проявили себя наилучшим образом. Мы учли опыт их эксплуатации в войсках и совместно с Нафтогазом обеспечиваем КАСами в улучшенной версии военных, которые защищают небо восточной части Украины", — говорит директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.



Благодаря КАСам военные координируют работу и организуют связь между подразделениями ПВО. В качестве командно-штабных машин они сопровождают противовоздушные ракетные комплексы, принимают информацию об опасности с воздуха и в считанные секунды передают боевому подразделению.

Комплексные аппаратные связи. Фото: "Вернись живым"

"Помочь усилить способность Сил обороны Украины, в частности Воздушного командования "Восток" — честь для нас. Планируем и в дальнейшем сотрудничать с "Вернись живым", ведь именно от таких проектов во многом зависит устойчивость Украины", — говорит глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.