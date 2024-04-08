"Повернись живим" та Ribas Hotels Group проводять збір на мобільні КАЗи для ППО

Боєць ЗСУ поруч з мобільною системою ППО. Фото ілюстративне: УНІАН

Керівна компанія Ribas Hotels Group та БФ "Повернись живим" запустили тематичний "Збір любові" під гаслом "Любиш? Донать".

Це збір на комплексні апаратні зв’язку "(КАЗи)" для ППО, які пришвидшують реагування підрозділів ППО від моменту виявлення загрози до команди на її знищення з хвилин до декількох секунд.

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Ціль збору — придбати (в перший етап збору) дві таких установки загальною вартістю 15 мільйонів гривень.

"Любиш? Донать!" — основний комунікаційний меседж кампанії, який ставить за мету об’єднання українців. Найкращий вияв любові до рідного міста, села — це донат, який трансформується в захист нашого неба.

Всеукраїнський "Збір любові" направлений на посилення ППО за допомогою систем КАЗ. КАЗи — це спеціально обладнані повнопривідні вантажівки, розроблені Фондом і військовими Протиповітряної оборони для підвищення ефективності виявлення, управління, цілевказання між підрозділами протиповітряної оборони. Фактично це машина для операторів, яка приймає інформацію від радіолокаційних станцій та передає її засобам вогняного ураження будь-якого типу (ракетно-зенітних, радянських, американських, європейських комплексів, мобільних вогняних груп).

"Завдяки мобільності, повній енергетичній і тепловій незалежності КАЗи здатні супроводжувати бойові підрозділи протиповітряної оборони за будь-яких обставин та погодних умов. Комплексні апаратні зв’язку приймають інформацію про небезпеку з повітря і за лічені секунди передають їм її. Це одні з головних машин дивізіонів ППО, адже без звʼязку не виконується жодна задача", — заступник директора Фонду "Повернись живим".

Мобільні платформи ППО. Джерело: УНІАН

"Ми обрали фонд "Повернись живим" для співпраці, бо це одна з найбільш відомих та довірених організацій в Україні, яка займається допомогою нашим захисникам з 2014 року. Захист України для мене — це насамперед військова служба. Але також це усвідомлення того, що кожен з нас має роль у захисті нашої держави та її майбутнього. Ми можемо допомагати різними способами: від донатів на потреби армії та цивільного населення до волонтерства та поширення правдивої інформації. Обʼєднання зусиль, підтримка один одного, і, зокрема, фінансова підтримка фондів, як-от "Повернись живим", дозволяє кожному з нас бути частиною великої справи — захисту нашої країни. Проявити любов до України можна багатьма способами, але одним з найважливіших саме зараз є підтримка її захисту. Вклад кожного — це крок до перемоги. Фінансова підтримка проєктів, спрямованих на покращення обороноздатності країни, таких як закупівля для ППО, дозволяє нашим захисникам бути ефективнішими та зберігати життя. Любиш – донать!" — сказав Артур Лупашко, СЕО Ribas Hotels Group.

У межах кампанії "Любиш? Донать!" відвідувачі мережі готелів Ribas Hotels матимуть змогу зробити донат через monobank, залишивши "бойові" чайові в ресторанах або донат безпосередньо на сайті. Заплановані різноманітні активності в соцмережах, благодійні гастро-вечері сумісно з Асоціацією Кулінарів України й ресторанною компанією Restetikа, яку очолює Андрій Магалецький, та іншими партнерами.

До проєкту доєдналися відомі українські тревел-фотографи та відеографи: Валерія Мікульська, Нікіта Марченко, Наталія Вишнова, роботи яких ви можете побачити в соцмережах, на діджитал-майданчиках та офлайн.

Мобільні платформи ППО. Джерело: УНІАН

"Я люблю Київ за беззаперечне відчуття дому. Коли мені тяжко, я їду в центр міста, вулиця Антоновича, поруч з "червоним корпусом", де пройшло моє дитинство. Гуляю в парку Шевченка, намотую кола разом з голубами біля памʼятника. Київ — це душа, яка тягнеться до круч Володимирської гірки і ген-ген на лівий берег до Троєщини. Скільки кинеш оком, стоячи на горі, стільки той Київ мій", — Інна Калініна, Head of PR.

"Я люблю Київ за те, що це найзатишніше місто у світі", — Олександра Собеніна, Head of Media&Digital.

"Люблю Київ за його швидкий темп, який мені до душі. За неймовірну архітектуру, місця для романтичних побачень, привітних та гарних людей. Навіть за затори на дорогах його люблю. Столиця — це вдома", — Ірина Вишнякова, PR-менеджер.

"Я люблю Київ за те, що в ньому можу відчувати себе собою, а також за його різноманітність і красу. Київ для мене як близький друг, з яким я можу разом провести час, помовчати та помилуватися. Обожнюю гуляти Києвом та просто бути в моменті разом із цим містом", — Наталія Тригуб, SMM-менеджер.

"Люблю Київ за неймовірні світанки, за поєднання вайбу міста та природи, коли, рухаючись потоком активного та ділового міста, звернувши, ти можеш опинитися в місці, де тихо, співають птахи та цвітуть каштани, де все завмирає і наповнює тебе життям. За неймовірно талановитих та визначних людей, які невпинно мріють, ставлять цілі та досягають зірок", — Євгенія Михайленко, chief marketing officer.

"Я люблю Київ за його історію, ритм життя, затишні вулички в центрі, прогулянки Трухановим островом на заході сонця, а також за неймовірних людей, що надихають. А також щиро дякую йому за чудове дитинство", — Марина Паралюш, PR-менеджер.

"Настане день, буде наша перемога, і Україна стане центром світу, куди будуть приїжджати туристи - в Київ, Одесу, Дніпро, в українські Донецьк і Крим, у Львів, Івано-Франківськ та в усі інші міста. Любиш? Донать!" — Іван Марунич, гурт Karta Svitu.

Зізнатися в любові до рідного міста/села можна за посиланням на збір — https://donate.ribas.ua/.