"Повернись живим" и Ribas Hotels Group проводят сбор на мобильные КАЗы для ПВО

Боец ВСУ рядом с мобильной системой ПВО. Фото иллюстративное: УНИАН

Управляющая компания Ribas Hotels Group и БФ "Повернись живим" запустили тематический "Сбор любви" под лозунгом "Любиш? Донать".

Это сбор на комплексные аппаратные связи (КАЗы) для ПВО, ускоряющие реагирование подразделений ПВО с момента обнаружения угрозы в команду на ее уничтожение с минут до нескольких секунд.

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Цель сбора — приобрести (в первый этап сбора) две таких установки общей стоимостью 15 миллионов гривен.

"Любиш? Донать!" — основной коммуникационный месседж кампании, который ставит целью объединение украинцев. Лучшее проявление любви к родному городу, селу — это донат, который трансформируется в защиту нашего неба.

Всеукраинский "Сбор любви" направлен на усиление ПВО с помощью систем КАЗ. КАЗы — это специально оборудованные полноприводные грузовики, разработанные Фондом и военными Противовоздушной обороны для повышения эффективности выявления, управления, целеуказания между подразделениями противовоздушной обороны. Фактически это машина для операторов, которая принимает информацию от радиолокационных станций и передает ее средствам огненного поражения любого типа (ракетно-зенитных, советских, американских, европейских комплексов, мобильных огненных групп).

"Благодаря мобильности, полной энергетической и тепловой независимости КАЗы способны сопровождать боевые подразделения противовоздушной обороны при любых обстоятельствах и погодных условиях. Комплексные аппаратные связи принимают информацию об опасности с воздуха и в считанные секунды передают им ее ПВО, ведь без связи не выполняется ни одна задача", — заместитель директора Фонда "Повернись живим".

Мобильные платформы ПВО. Источник: УНИАН

"Мы выбрали фонд "Повернись живим" для сотрудничества, потому что это одна из наиболее известных и доверенных организаций в Украине, которая занимается помощью нашим защитникам с 2014 года. Защита Украины для меня — это прежде всего военная служба. Но также это осознание того, что каждый из нас играет роль в защите нашего государства и его будущего, мы можем помогать различными способами: от донатов на нужды армии и гражданского населения до волонтерства и распространения достоверной информации. Например "Повернись живим" позволяет каждому из нас быть частью большого дела — защиты нашей страны. Проявить любовь к Украине можно многими способами, но одним из важнейших именно сейчас является поддержка ее защиты. Вклад каждого — это шаг к победе. Поддержка проектов, направленных на улучшение обороноспособности страны, таких как закупка для ПВО, позволяет нашим защитникам быть более эффективными и сохранять жизнь. Любишь — донать!" — сказал Артур Лупашко, СЕО Ribas Hotels Group.

В рамках кампании "Любиш? Донать!" посетители сети гостиниц Ribas Hotels смогут сделать донат через monobank, оставив "боевые" чаевые в ресторанах или донат непосредственно на сайте. Запланированы разнообразные активности в соцсетях, благотворительные гастро-ужины совместно с Ассоциацией Кулинаров Украины и ресторанной компанией Restetikа, возглавляемой Андреем Магалецким, и другими партнерами.

К проекту присоединились известные украинские тревел-фотографы и видеографы: Валерия Микульская, Никита Марченко, Наталья Вишнова, работы которых можно увидеть в соцсетях, на диджитал-площадках и офлайн.

Мобильные платформы ПВО. Источник: УНИАН

"Я люблю Киев за безоговорочное чувство дома. Когда мне тяжело, я еду в центр города, улица Антоновича, рядом с красным корпусом, где прошло мое детство. Гуляю в парке Шевченко, наматываю круги вместе с голубями у памятника. Киев — это душа, которая тянется к утесам Владимирской горки и на левый берег, к Троещине. Сколько бросишь глаз, стоя на горе, столько Киев мой", — Инна Калинина, Head of PR.

"Я люблю Киев за то, что это самый уютный город в мире", — Александра Собенина, Head of Media&Digital.

"Люблю Киев за его быстрый темп, который мне по душе. За невероятную архитектуру, места для романтических свиданий, радушных и красивых людей. Даже за пробки на дорогах его люблю. Столица — это дОма", — Ирина Вишнякова, PR-менеджер.

"Я люблю Киев за то, что в нем могу чувствовать себя собой, а также за его разнообразие и красоту. Киев для меня как близкий друг, с которым я могу вместе провести время, помолчать и полюбоваться. Обожаю гулять по Киеву и просто быть в моменте вместе с этим городом", — Наталья Трегуб, SMM-менеджер.

"Люблю Киев за невероятные рассветы, за сочетание вайба города и природы, когда, двигаясь в потоке активного и делового города, повернув, ты можешь оказаться в месте, где тихо, поют птицы и цветут каштаны, где все замирает и наполняет тебя жизнью. За невероятно талантливых и выдающихся людей, которые постоянно мечтают, ставят цели и достигают звезд", — Евгения Михайленко, chief marketing officer.

"Я люблю Киев за его историю, ритм жизни, уютные улочки в центре, прогулки по Трухановому острову на закате, а также за невероятных вдохновляющих людей. А также искренне благодарю его за прекрасное детство", — Марина Паралюш, PR-менеджер.

"Настанет день, будет наша победа, и Украина станет центром мира, куда будут приезжать туристы — в Киев, Одессу, Днепр, в Донецк и Крым, во Львов, Ивано-Франковск и во все другие города. Любишь? Донать!" — Иван Марунич, группа Karta Svitu.

Признаться в любви к родному городу/селу можно по ссылке на сбор — https://donate.ribas.ua/.