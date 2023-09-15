"Повернись живим" завершив міжнародний проєкт на 1,8 млн доларів: що отримали ЗСУ

Фонд "Повернись живим" передав ЗСУ дві майстерні технічного обслуговування. Фото: "Повернись живим"

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав Збройним силам України дві майстерні технічного обслуговування загальною вартістю 740 тис. євро. Таким чином благодійна організація завершила проєкт із допомоги Збройним силам України, профінансований на близько $1,8 млн із коштів, котрі народ Польщі зібрав на Bayraktar для ЗСУ.

"Повернись живим" передав ЗСУ дві майстерні технічного обслуговування загальною вартістю 740 тис. євро

У липні торік у Польщі зібрали понад 22,5 млн злотих на безпілотний авіакомплекс Bayraktar TB2. До ініціативи на краудфандинговій платформі долучилися понад 200 тис. людей. Турецька компанія Baykar вирішила безкоштовно передати безпілотник ЗСУ. А кошти попросила направити благодійним організаціям. Ініціатор збору журналіст Славомір Сєраковський передав "Повернись живим" 5,13 млн злотих і $600 тис.

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​​"Нам треба робити все, щоб зупиняти разом з українцями російську навалу. Кожен поляк відчуває це і хоче допомогти. Я пишаюся тим, що не тільки наш уряд виділяє на підтримку України кошти, а й люди дають свої особисті. Польща буде з Україною до перемоги. Дякую Фонду, усім громадським і благодійним організаціям, які роблять велику роботу, щоб її наблизити", — говорить Еліза Дзвонкєвіч, Генеральний Консул Республіки Польща у Львові.

"Повернись живим" передав ЗСУ дві майстерні технічного обслуговування загальною вартістю 740 тис. євро

"Повернись живим" передав ЗСУ дві майстерні технічного обслуговування загальною вартістю 740 тис. євро

За 5,13 млн злотих, або близько $1,2 млн, Фонд придбав у польського підприємства мобільний модульний табір. Його передав Навчальному центру Сил територіальної оборони ЗСУ наприкінці липня.

Ще $600 тисяч пішли на майстерні технічного обслуговування, що їх зараз отримало Командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ і Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Співпраця з компанією Baykar — не просто проєкт, а стратегічний крок, який відкрив нові можливості для підтримки наших оборонців, — коментує Руслана Величко, кризова менеджерка, волонтерка "Повернись живим" і перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду.

— Ця співпраця не лише забезпечує безпосередній доступ до важливих технічних ресурсів. Вона стала поштовхом для лібералізації законодавства України, системних змін, які знизили митні збори та податки для всіх фондів, організацій і людей, котрі займаються благодійністю. Саме з цієї співпраці ми розпочали зміни, завдяки яким не тільки спецекспортери мають монопольне право на придбання товарів воєнного чи подвійного призначення, але й фонди, організації.

Ми вдячні нашим партнерам за їхню підтримку і віримо, що через Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим" зможемо зробити ще більше для наших героїв".

"Повернись живим" передав ЗСУ дві майстерні технічного обслуговування загальною вартістю 740 тис. євро

"Повернись живим" передав ЗСУ дві майстерні технічного обслуговування загальною вартістю 740 тис. євро

У 2022 році "Повернись живим" встановив новий стандарт для благодійних організацій в Україні, отримавши унікальний дозвіл на міжнародну закупівлю товарів військового призначення та подвійного використання, включаючи летальне озброєння. Фонд став першою і єдиною недержавною організацією в Україні, яка придбала комплекс Bayraktar TB2.

Цей історичний крок був підкріплений підписанням Меморандуму про співпрацю з компанією Baykar у серпні торік. Документ не просто формалізує взаємовідносини між двома сторонами, але й відкриває нові горизонти для довгострокової стратегії в області оборонних закупівель.

"Ця співпраця не лише розширює можливості для "Повернись живим", але і стає моделлю для інших недержавних організацій, які прагнуть активно долучитися до підтримки оборонних зусиль України. Це партнерство піднімає планку того, як можна ефективно та прозоро залучати недержавний сектор у стратегічні питання національної безпеки", — зауважує Руслана Величко.

"Співпраця з фондом "Повернись живим" та Силами оборони України — це не просто бізнес-партнерство, а свідчення нашої непохитної відданості принципам міжнародної безпеки та стабільності, — підкреслює генеральний директор компанії Baykar Халук Байрактар. — Це партнерство не тільки зміцнює Збройні сили України, але й відображає нашу віру в потенціал інновацій як ключового інструменту для забезпечення глобальної стабільності.

Наш другий спільний проєкт у рамках цієї тристоронньої міжнародної угоди став можливим завдяки надійному партнерству та взаємній довірі. Це не лише підтримка України в її потребах, а й конкретне втілення нашої корпоративної місії — розробки сучасних технологічних рішень. Майстерні техобслуговування є яскравим прикладом такого рішення, яке відповідає сучасним викликам".

"Ми вдячні народу Польщі, який об’єднався у допомозі Україні, і корпорації Baykar, котра показує приклад підтримки нашої країни у війні, — коментує директор "Повернись живим" Тарас Чмут. — Завдяки довірі міжнародних партнерів, їхній впевненості у нашій спроможності компетентно і прозоро використати кошти, ми реалізували цей проєкт і суттєво зміцнили військо України і в плані підготовки основного його ресурсу — людей, і в ефективності використання західної техніки, підтримці її боєздатності".

"Повернись живим" передав ЗСУ дві майстерні технічного обслуговування загальною вартістю 740 тис. євро

Майстерні технічного обслуговування, розроблені спеціалістами фонду "Повернись живим", є втіленням сучасних технологічних рішень, створених на замовлення військових. Даний комплекс буде і надалі виготовлятися на замовлення Фонду, адже є інтелектуальною розробкою "Повернись живим". Фонд розширюватиме напрями, де можна використовувати майстерні, та готовий до співпраці з лідерами автопромисловості в Європі і в Україні.

Кожна майстерня оснащена не лише стандартними засобами для технічного обслуговування, але і додатковим обладнанням, таким як маніпулятор, генератор, компресор та мобільний шиномонтаж. Це робить їх універсальними та незамінними для швидкої та ефективної підтримки військової техніки в полі.

Торік Фонд "Повернись живим" придбав для Сил оборони шість таких майстерень. Відтоді їх екіпажі провели понад 1100 ремонтів військової західної автомобільної техніки: американських HMMWV, Cougar, MaxxPro, Oshkosh, турецьких Kirpi, австралійських Bushmaster, британських Mastiff і Husky. Завдяки йому військові фахівці повертають позашляховики й бронетранспортери в стрій безпосередньо на передовій, не чекаючи, поки їх доставлять до стаціонарних майстерень.

"Новий сучасний автомобіль, надійний і комфортний — запорука того, щоб люди працювали якісно, вчасно, ефективно. Ці МТО мобільні й повністю автономні — мають генератор і все необхідне для роботи в полі. Вони обладнані за ескізами тих, хто ними користується, відповідно до їхніх потреб, досвіду і побажань. Наприклад, чітко продумана система зберігання інструментів — усе на своєму місці, тому механік не витрачає коштовного часу на пошук деталей, — розповідає Ігор Сімутін, майор Збройних сил України, співрозробник майстерень технічного обслуговування. — Якість роботи, яку дає така техніка, змінює на краще армію зсередини, задає високу планку".

"Повернись живим" передав ЗСУ дві майстерні технічного обслуговування загальною вартістю 740 тис. євро

"Повернись живим" передав ЗСУ дві майстерні технічного обслуговування загальною вартістю 740 тис. євро

Для довідки

"Повернись живим" — це фонд компетентної допомоги армії України, а також громадська організація, яка займається аналітикою у секторі безпеки та оборони, реалізує проєкти з реабілітації ветеранів через спорт. "Повернись живим" працює на зміцнення українського війська з 2014 року. Зібрав на потреби Сил оборони — різноманітні техніку, обладнання, транспорт — понад 8 мільярдів гривень. Також інструктори Фонду готують висококваліфікованих фахівців — саперів, операторів безпілотних літальних апаратів і піхотного озброєння, снайперів, і працюють над впровадженням у ЗСУ західних стандартів тактичної медицини.

Baykar — це всесвітньовідома турецька військова компанія, яка з 2000 року займається виробництвом БПЛА. До того, з моменту заснування у 1986-му, підприємство концентрувалося на виробництві автомобільних запчастин, але згодом цей напрямок витіснило конструювання безпілотних авіаційних комплексів. Зараз Baykar створює БПЛА, як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку. Компанія відома, зокрема, такими ударними безпілотниками як Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci.