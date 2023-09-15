"Повернись живим" завершил международный проект на 1,8 млн долларов: что получили ВСУ

Фонд "Повернись живим" передал ВСУ две мастерские технического обслуживания. Фото: "Повернись живим"

Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" передал Вооруженным силам Украины две мастерские технического обслуживания общей стоимостью 740 тыс. евро. Таким образом, благотворительная организация завершила проект по помощи Вооруженным силам Украины, профинансированный около $1,8 млн из средств, которые народ Польши собрал на Bayraktar для ВСУ.

"Повернись живим" передал ВСУ две мастерские технического обслуживания общей стоимостью 740 тыс. евро

В июле прошлого года в Польше собрали более 22,5 млн. злотых на беспилотный авиакомплекс Bayraktar TB2. К инициативе на краудфандинговой платформе присоединились более 200 тыс. человек. Турецкая компания Baykar решила бесплатно передать беспилотник ВСУ. Средства же попросила направить благотворительным организациям. Инициатор сбора журналист Славомир Сераковский передал "Повернись живим" 5,13 млн злотых и $600 тыс.

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"Нам нужно делать все, чтобы останавливать вместе с украинцами российское нашествие. Каждый поляк чувствует это и хочет помочь. Я горжусь тем, что не только наше правительство выделяет на поддержку Украины средства, но и люди дают свои личные. Польша будет с Украиной к победе. Благодарю Фонд, все общественные и благотворительные организации, которые делают большую работу, чтобы ее приблизить", — говорит Элиза Дзвонкевич, Генеральный Консул Республики Польша во Львове.

"Повернись живим" передал ВСУ две мастерские технического обслуживания общей стоимостью 740 тыс. евро

"Повернись живим" передал ВСУ две мастерские технического обслуживания общей стоимостью 740 тыс. евро

За 5,13 млн злотых, или около $1,2 млн, Фонд приобрел у польского предприятия мобильный модульный лагерь. Его передал Учебному центру Сил территориальной обороны ВСУ в конце июля.

Еще $600 тысяч пошли на мастерские технического обслуживания, которые сейчас получило Командование морской пехоты Военно-морских сил ВСУ и Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Сотрудничество с компанией Baykar - не просто проект, а стратегический шаг, который открыл новые возможности для поддержки наших защитников, — комментирует Руслана Величко, кризисная менеджер, волонтер "Вернись живым" и первая заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда.

— Это сотрудничество не только обеспечивает непосредственный доступ к важным техническим ресурсам. Она стала толчком для либерализации законодательства Украины, системных изменений, снизивших таможенные пошлины и налоги для всех фондов, организаций и людей, занимающихся благотворительностью. Именно с этого сотрудничества мы приступили к изменениям, благодаря которым не только спецэкспортеры имеют монопольное право на приобретение товаров военного или двойного назначения, но и фонды, организации.

Мы благодарны нашим партнерам за их поддержку и верим, что через Международный благотворительный фонд "Повернись живим" сможем сделать еще больше для наших героев".

"Повернись живим" передал ВСУ две мастерские технического обслуживания общей стоимостью 740 тыс. евро

"Повернись живим" передал ВСУ две мастерские технического обслуживания общей стоимостью 740 тыс. евро

В 2022 году "Повернись живим" установил новый стандарт для благотворительных организаций в Украине, получив уникальное разрешение на международную закупку товаров военного назначения и двойного использования, включая летальное вооружение. Фонд стал первой и единственной негосударственной организацией в Украине, приобретшей комплекс Bayraktar TB2.

Этот исторический шаг был подкреплен подписанием Меморандума о сотрудничестве с компанией Baykar в августе прошлого года. Документ не просто формализует взаимоотношения между двумя сторонами, но открывает новые горизонты для долгосрочной стратегии в области оборонных закупок.

"Это сотрудничество не только расширяет возможности для "Вернись живым", но и становится моделью для других негосударственных организаций, стремящихся активно приобщиться к поддержке оборонных усилий Украины. Это партнерство поднимает планку того, как можно эффективно и прозрачно вовлекать негосударственный сектор в стратегические вопросы национальной безопасности", — отмечает Руслана Величко.

"Сотрудничество с фондом "Вернись живым" и Силами обороны Украины — это не просто бизнес-партнерство, а свидетельство нашей непреклонной приверженности принципам международной безопасности и стабильности, — подчеркивает генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар. — Это партнерство не только укрепляет Вооруженные силы Украины, но отражает нашу веру в потенциал инноваций как ключевого инструмента для обеспечения глобальной стабильности.

Наш второй совместный проект в рамках этого трехстороннего международного соглашения стал возможным благодаря надежному партнерству и взаимному доверию. Это не только поддержка Украины в ее потребностях, но и конкретное воплощение нашей корпоративной миссии разработки современных технологических решений. Мастерские техобслуживания являются ярким примером такого решения, которое отвечает современным вызовам".

"Мы благодарны народу Польши, объединившемуся в помощи Украине, и корпорации Baykar, которая показывает пример поддержки нашей страны в войне, — комментирует директор "Повернись живим" Тарас Чмут. — Благодаря доверию международных партнеров, их уверенности в нашей способности компетентно и прозрачно использовать средства, мы реализовали этот проект и существенно укрепили войско Украины и в плане подготовки основного его ресурса - людей, и в эффективности использования западной техники, поддержании ее боеспособности".

"Повернись живим" передал ВСУ две мастерские технического обслуживания общей стоимостью 740 тыс. евро

Мастерские технического обслуживания, разработанные специалистами фонда "Повернись живим", являются воплощением современных технологических решений, созданных по заказу военных. Данный комплекс будет и дальше производиться по заказу Фонда, ведь является интеллектуальной разработкой "Вернись живым". Фонд будет расширять направления, где можно использовать мастерские, и готов к сотрудничеству с лидерами автопромышленности в Европе и Украине.

Каждая мастерская оснащена не только стандартными средствами для технического обслуживания, но и дополнительным оборудованием, таким как манипулятор, генератор, компрессор и мобильный шиномонтаж. Это делает их универсальными и незаменимыми для быстрой и эффективной поддержки военной техники в поле.

В прошлом году Фонд "Повернись живим" приобрел для Сил обороны шесть таких мастерских. С тех пор их экипажи провели более 1100 ремонтов военной западной автомобильной техники: американских HMMWV, Cougar, MaxxPro, Oshkosh, турецких Kirpi, австралийских Bushmaster, британских Mastiff и Husky. Благодаря ему военные специалисты возвращают внедорожники и бронетранспортеры в строй прямо на передовой, не дожидаясь, пока их доставят в стационарные мастерские.

"Новый современный автомобиль, надежный и комфортный - залог того, чтобы люди работали качественно, вовремя, эффективно. Эти МТО мобильны и полностью автономны - имеют генератор и все необходимое для работы в поле. Они оборудованы по эскизам тех, кто ими пользуется, согласно Их потребности, опыт и пожелания, например, четко продуманная система хранения инструментов — все на своем месте, поэтому механик не тратит драгоценного времени на поиск деталей, — рассказывает Игорь Симутин, майор Вооруженных сил Украины, соразработчик мастерских технического обслуживания. Качество работы, которую дает такая техника, меняет к лучшему армию изнутри, задает высокую планку".

"Повернись живим" передал ВСУ две мастерские технического обслуживания общей стоимостью 740 тыс. евро

"Повернись живим" передал ВСУ две мастерские технического обслуживания общей стоимостью 740 тыс. евро

Для справки

"Повернись живим" — это фонд компетентной помощи армии Украины, а также общественная организация, которая занимается аналитикой в ​​секторе безопасности и обороны, реализует проекты по реабилитации ветеранов через спорт. "Повернись живим" работает на укрепление украинской армии с 2014 года. Собрал на нужды сил обороны — разнообразную технику, оборудование, транспорт — более 8 миллиардов гривен. Также инструкторы Фонда готовят высококвалифицированных специалистов — саперов, операторов беспилотных летательных аппаратов и пехотного вооружения, снайперов и работают над внедрением в ВСУ западных стандартов тактической медицины.

Baykar — это всемирно известная турецкая военная компания, которая с 2000 года занимается производством БпЛА. К тому же, с момента основания в 1986-м предприятие концентрировалось на производстве автомобильных запчастей, но впоследствии это направление вытеснило конструирование беспилотных авиационных комплексов. Сейчас Baykar создает БпЛА как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Компания известна, в частности, такими ударными беспилотниками, как Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.