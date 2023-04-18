Повістки можуть давати студентам: в яких випадках їх можуть мобілізувати

Виписана повістка для громадянина призивного віку. Фото: google.com

В Україні законодавчо закріплене право на відстрочку від мобілізації для учнів коледжів та ЗВО денної форми навчання. В якому випадку студентів все ж можуть мобілізувати, які документи потрібні учням закладів освіти для підтвердження права на відстрочку.

Про це йдеться у 23 статті Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Мобілізація студентів

Як повідомляється, українці, які навчаються у коледжах, вищих навчальних закладах на денній формі навчання, мають право на відстрочку від мобілізації.

В документі закону вказується на те, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Проте це не означає, що студенти не можуть отримувати повістки.

Закон зазначає, що студенти денної форми мають право на відстрочку. Юристи пояснюють: таке право у студентів є лише на час навчання.

"Студенти очної форми, дуальної, наукові співробітники мають право на відстрочку протягом часу, коли вони перебувають у відповідному статусі. Зазвичай, це до моменту отримання диплому, або раніше — у зв’язку з відрахуванням, виключенням тощо. Тобто, поки студена не відрахують, нема наказу про це, то діє право на відстрочку. А коли рішення (про відрахування) набере чинність, то особа перестає бути студентом та втрачає право на відстрочку", — пояснив юрист Сергій Савинський.

"Але важливий момент, що відстрочка не діє у так званий "проміжний" час, коли особа є абітурієнтом: після закінчення коледжу і до вступу в університет, після закінчення бакалаврату до вступу на магістратуру, після закінчення ЗВО до вступу на аспірантуру і перед вступом на докторантуру", — зазначив керівний партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

В законі не забороняється вручати повістки студентам коледжів та університетів, а тому передача їм повісток співробітниками ТЦК та СП можлива та відбувається в Україні регулярно.

Іноді співробітники військкоматів можуть подивитися студентський квиток у момент передачі повістки та вирішити врешті не вручати її. Але якщо повітку було вручено, то студенту необхідно відвідати військкомат.

"В ТЦК та СП необхідно подати довідку про зарахування до числа студентів денної форми навчання ЗВО разом з заявою в довільній формі про надання відстрочки. ТЦК надасть відстрочку та поверне військово-обліковий документ з відміткою", — каже Ігор Ясько.

Нагадаємо, що у Фонтанці Одеської області депутати отримали повістки прямо під час сесійного засідання. До військкомату мають вирушити для уточнення деталей шестеро слуг народу.