Повестки могут давать студентам: в каких случаях их могут мобилизовать

Выписана повестка для гражданина призывного возраста. Фото: google.com

В Украине законодательно закреплено право на отсрочку от мобилизации для учащихся колледжей и ЗВО дневной формы обучения. В каком случае студентов все же могут мобилизовать, какие документы нужны учащимся учебных заведений для подтверждения права на отсрочку.

Об этом говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Как сообщается, украинцы, которые учатся в колледжах, вузах на дневной форме обучения, имеют право на отсрочку от мобилизации.

В документе закона указывается на то, что студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, в особый период. Однако это не значит, что они не могут получать повестки.

Закон отмечает, что студенты дневной формы имеют право на отсрочку. Юристы объясняют: такое право у студентов есть только на время обучения.

"Студенты очной формы, дуальной, научные сотрудники имеют право на отсрочку в течение времени, когда они находятся в соответствующем статусе. Обычно это до момента получения диплома, или раньше — в связи с отчислением, исключением и т.д. То есть, пока студена не отчислят, нет приказа об этом, то действует право на отсрочку. А когда решение (об отчислении) вступит в силу, то лицо перестает быть студентом и теряет право на отсрочку", — пояснил юрист Сергей Савинский.

"Но важный момент, что отсрочка не действует в так называемое "промежуточное" время, когда лицо является абитуриентом: после окончания колледжа и до поступления в университет, после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру, по окончании ЗВО до поступления на аспирантуру и перед поступлением на докторантуру", — отметил управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

В законе не запрещается вручать повестки студентам колледжей и университетов, поэтому передача им повесток сотрудниками ТЦК и СП возможна и происходит в Украине регулярно.

Иногда сотрудники военкоматов могут посмотреть студенческий билет в момент передачи повестки и решить, наконец, не вручать ее. Но если уезд был вручен, то студенту необходимо посетить военкомат.

"В ТЦК и СП необходимо подать справку о причислении в число студентов дневной формы обучения ЗВО вместе с заявлением в произвольной форме о предоставлении отсрочки. ТЦК предоставит отсрочку и вернет военно-учетный документ с отметкой", — говорит Игорь Ясько.

Напомним, что в Фонтанке Одесской области депутаты получили повестки прямо во время сессионного заседания. В военкомат должны отправиться для уточнения деталей шесть слуг народа.