Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Актуально arrow Повестки могут давать студентам: в каких случаях их могут мобилизовать arrow

Повестки могут давать студентам: в каких случаях их могут мобилизовать

18 апреля 2023 17:05
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Повестки могут давать студентам: в каких случаях их могут мобилизовать
Выписана повестка для гражданина призывного возраста. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Украине законодательно закреплено право на отсрочку от мобилизации для учащихся колледжей и ЗВО дневной формы обучения. В каком случае студентов все же могут мобилизовать, какие документы нужны учащимся учебных заведений для подтверждения права на отсрочку.

Об этом говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Читайте также:

Мобилизация студентов

Как сообщается, украинцы, которые учатся в колледжах, вузах на дневной форме обучения, имеют право на отсрочку от мобилизации.

В документе закона указывается на то, что студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, в особый период. Однако это не значит, что они не могут получать повестки.

Закон отмечает, что студенты дневной формы имеют право на отсрочку. Юристы объясняют: такое право у студентов есть только на время обучения.

"Студенты очной формы, дуальной, научные сотрудники имеют право на отсрочку в течение времени, когда они находятся в соответствующем статусе. Обычно это до момента получения диплома, или раньше — в связи с отчислением, исключением и т.д. То есть, пока студена не отчислят, нет приказа об этом, то действует право на отсрочку. А когда решение (об отчислении) вступит в силу, то лицо перестает быть студентом и теряет право на отсрочку", — пояснил юрист Сергей Савинский.

"Но важный момент, что отсрочка не действует в так называемое "промежуточное" время, когда лицо является абитуриентом: после окончания колледжа и до поступления в университет, после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру, по окончании ЗВО до поступления на аспирантуру и перед поступлением на докторантуру", отметил управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

В законе не запрещается вручать повестки студентам колледжей и университетов, поэтому передача им повесток сотрудниками ТЦК и СП возможна и происходит в Украине регулярно.

Иногда сотрудники военкоматов могут посмотреть студенческий билет в момент передачи повестки и решить, наконец, не вручать ее. Но если уезд был вручен, то студенту необходимо посетить военкомат.

"В ТЦК и СП необходимо подать справку о причислении в число студентов дневной формы обучения ЗВО вместе с заявлением в произвольной форме о предоставлении отсрочки. ТЦК предоставит отсрочку и вернет военно-учетный документ с отметкой", — говорит Игорь Ясько.

Напомним, что в Фонтанке Одесской области депутаты получили повестки прямо во время сессионного заседания. В военкомат должны отправиться для уточнения деталей шесть слуг народа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB