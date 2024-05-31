Приєднуйтесь до літнього карнавалу AliExpress: новинки від Blackview та OSCAL зі знижками до 80%!

Новинки від Blackview та OSCAL на AliExpress

З наближенням літа AliExpress готується до чергового раунду розпродажів, який розпочнеться з 1 по 7 червня 2024 року за східним часом. Провідний бренд смарт-пристроїв Blackview об'єднується зі своїм багатообіцяючим суббрендом OSCAL, щоб приєднатися до цієї феєрії покупок.

На які новинки варто звернути увагу — читайте далі в матеріалі.

Читайте також:

Насолоджуйтесь розумним життям з Blackview: HERO 10 & Tab 18 & MEGA 1 & MP100 & X20

Найдешевший складаний телефон: HERO 10

Хоча це найдешевший складаний телефон, HERO 10 має безкомпромісні можливості. Завдяки шарніру з аерокосмічної сталі він витримує 250 000 складань.

Складаний смартфон HERO 10

Основна камера HERO 10 з роздільною здатністю 108 МП гарантує чіткі та яскраві знімки. Розумний екран обкладинки дозволяє робити чіткіші селфі. Складіть HERO 10 наполовину, щоб насолоджуватися селфі без рук або інструментів.

Насолоджуйтесь іграми з 6-нм процесором MediaTek Helio G99 рівня 5G на приголомшливому 6,9-дюймовому 2,5K AMOLED-дисплеї. HERO 10 представляє динамічний режим Live View, який пропонує швидкий доступ до поточних подій.

12-дюймовий флагманський планшет Tab 18

Tab 18 має 12-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2.4K і сертифікатом TÜV SÜD щодо низького рівня синього світла. Насолоджуйтесь переглядом фільмів у форматі 1080P на NetFlix з підтримкою Widevine L1 та чотирма колонками Harman Kardon.

12-дюймовий планшет Tab 18

Tab 18 забезпечує ефективність роботи в багатозадачному режимі завдяки підтримці режимів ПК 2.0 та Split View 2.0. Він оснащений 6-нм процесором Helio G99, акумулятором на 8800 мАг та швидкою зарядкою на 33 Вт.

Висококласний 11,5-дюймовий 120 Гц планшет MEGA 1

MEGA 1 має 11,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2.4K 120 Гц. Насолоджуйтесь переглядом Netflix з роздільною здатністю 1080P завдяки сертифікації Widevine L1 та чотирьом динамікам.

11,5-дюймовий планшет MEGA 1

MEGA 1 оснащений 50-мегапіксельною камерою Samsung® ISOCELL JN1, яку ви ніколи не бачили в планшетах Blackview. Виконуйте завдання та грайте в ігри з чіпом Helio G99. Багатозадачність стала ще простішою завдяки режиму ПК 2.0. У комплекті є стилус. MEGA 1 має акумулятор ємністю 8800 мАг та швидку зарядку потужністю 33 Вт.

Новий та ще швидший портативний потужний міні-компʼютер MP100

MP100 об'ємом лише 0,726 л оснащений 7-нм процесором AMD Ryzen™ 7 5700U з підтримкою WiFi 6, графікою AMD Radeon™ UHD з роздільною здатністю 4K 144 Гц і можливістю розширення до 64 ГБ оперативної пам'яті та SSD/HDD з можливістю масштабування до 2 ТБ.

Міні ПК MP100

MP100 має 12 інтерфейсів, включаючи два порти USB 3.2 Gen 2. Він підтримує потрійне відображення на моніторі. MP100 поставляється з Windows 11 Pro. Заощаджуйте більше місця для чистої, вільної від захаращення зони.

Перший смарт-годинник AMOLED X20 від Blackview

Оновлений Blackview X20 оснащений 1,43-дюймовим круглим AMOLED-дисплеєм з надчітким зображенням та роздільною здатністю 466*466 пікселів.

Смарт-годинник X20

X20 також оснащений набором функцій для здоров'я, від моніторингу сну до моніторингу серцевого ритму і навіть більше. Він має понад 100 режимів тренувань, а заряд розрахований на 5-7 днів щоденного використання.

Перший надміцний телефон OSCAL з подвійним екраном та подвійним світлодіодним ліхтариком: PILOT 2

PILOT 2, перший з першокласної серії PILOT, не є винятком, адже він захищений за стандартами MIL-STD 810H та IP68 і IP69, а також має надзвичайно яскравий подвійний світлодіодний ліхтарик-спалах з режимом SOS для екстрених випадків.

Надміцний смартфон PILOT 2

Акумулятор ємністю 8000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт. Насолоджуйтесь приголомшливою плавною грою на 6,5-дюймовому FHD+ дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і потужним 6-нм процесором Helio G99. Задня панель дозволяє робити чіткіші селфі. Телефон оснащений 32-мегапіксельною селфі-камерою та 50-мегапіксельною камерою OIS зі стабілізацією зображення.

Флагман фотографії та перформансу від OSCAL: TIGER 12

TIGER 12 оснащений 6,78-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2.4K FHD+ і підтримує частоту оновлення 120 Гц для плавного перегляду та прокрутки. У ньому використовується 6-нм SoC MediaTek Helio G99.

Смартфон від OSCAL — TIGER12

TIGER 12 знімає зображення професійного рівня за допомогою 64-мегапіксельної камери Samsung. Він оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг, доповненим швидкою зарядкою потужністю 33 Вт.

Не пропустіть свій шанс — долучайтесь до розпродажу!