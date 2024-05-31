Присоединяйтесь к летнему карнавалу AliExpress: новинки от Blackview и OSCAL со скидками до 80%!

Новинки от Blackview и OSCAL на AliExpress

С приближением лета AliExpress готовится к очередному раунду распродаж, который начнется с 1 по 7 июня 2024 года по восточному времени. Ведущий бренд смарт-устройств Blackview объединяется со своим многообещающим суббрендом OSCAL, чтобы присоединиться к этой феерии покупок.

На какие новинки стоит обратить внимание — читайте дальше в материале.

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Наслаждайтесь разумной жизнью с Blackview: HERO 10 & Tab 18 & MEGA 1 & MP100 & X20

Самый дешевый складной телефон: HERO 10

Хотя это самый дешевый складной телефон, HERO 10 обладает бескомпромиссными возможностями. Благодаря шарниру из аэрокосмической стали он выдерживает 250 000 сгибов.

Складной смартфон HERO 10

Основная камера HERO 10 с разрешением 108 МП гарантирует четкие и яркие снимки. Умный экран обложки позволяет делать более четкие селфи. Сложите HERO 10 напополам, чтобы наслаждаться селфи без рук или инструментов.

Наслаждайтесь играми с 6-нм процессором MediaTek Helio G99 уровня 5G на потрясающем 6,9-дюймовом 2,5K AMOLED-дисплее. HERO 10 представляет динамический режим Live View, предлагающий быстрый доступ к текущим событиям.

12-дюймовый флагманский планшет Tab 18

Tab 18 имеет 12-дюймовый дисплей с разрешением 2.4K и сертификатом TÜV SÜD относительно низкого уровня синего света. Наслаждайтесь просмотром фильмов в формате 1080P на NetFlix с поддержкой Widevine L1 и четырьмя колонками Harman Kardon.

12-дюймовый планшет Tab 18

Tab 18 обеспечивает эффективность работы в многозадачном режиме благодаря поддержке ПК 2.0 и Split View 2.0. Он оснащен 6-нм процессором Helio G99, аккумулятором на 8800 мАч и быстрой зарядкой на 33 Вт.

Высококлассный 11,5-дюймовый 120 Гц планшет MEGA 1

MEGA 1 имеет 11,5-дюймовый дисплей с разрешением 2.4K 120 Гц. Наслаждайтесь просмотром Netflix с разрешением 1080P благодаря сертификации Widevine L1 и четырем динамикам.

11,5-дюймовый планшет MEGA 1

MEGA 1 оснащен 50-мегапиксельной камерой Samsung ISOCELL JN1, которую вы никогда не видели в планшетах Blackview. Выполняйте задачи и играйте в игры с чипом Helio G99. Многозадачность стала еще более простой благодаря режиму ПК 2.0. В комплекте есть стилус. MEGA 1 обладает аккумулятором емкостью 8800 мАч и быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Новый и более быстрый портативный мощный мини-компьютер MP100

MP100 объемом всего 0,726 л оснащен 7-нм процессором AMD Ryzen™ 7 5700U с поддержкой WiFi 6, графикой AMD Radeon™ UHD с разрешением 4K 144 Гц и возможностью расширения до 64 ГБ оперативной памяти и SSD/HD до 2 ТВ.

Мини ПК MP100

MP100 имеет 12 интерфейсов, включая два порта USB 3.2 Gen 2. Он поддерживает тройное отображение на мониторе. MP100 поставляется с Windows 11 Pro. Экономьте больше места для чистой, свободной от загромождения зоны.

Первые смарт-часы AMOLED X20 от Blackview

Обновленный Blackview X20 оснащен 1,43-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с сверхчетким изображением и разрешением 466*466 пикселей.

Смарт-часы X20

X20 также оснащен набором функций для здоровья, от мониторинга сна до мониторинга сердечного ритма и даже больше. У него более 100 режимов тренировок, а заряд рассчитан на 5-7 дней ежедневного использования.

Первый сверхпрочный телефон OSCAL с двойным экраном и двойным светодиодным фонарем: PILOT 2

PILOT 2, первый из первоклассной серии PILOT, не является исключением, ведь он защищен по стандартам MIL-STD 810H и IP68 и IP69, а также имеет чрезвычайно яркую двойную светодиодную фонарик-вспышку с режимом SOS для экстренных случаев.

Сверхпрочный смартфон PILOT 2

Аккумулятор емкостью 8000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Наслаждайтесь потрясающей плавной игрой на 6,5-дюймовом дисплее FHD+ с частотой обновления 120 Гц и мощным 6-нм процессором Helio G99. Задняя панель позволяет делать более четкие селфи. Телефон оснащен 32-мегапиксельной селфи-камерой и 50-мегапиксельной камерой OIS со стабилизацией изображения.

Флагман фотографии и перформанса от OSCAL: TIGER 12

TIGER 12 оснащен 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2.4K FHD+ и поддерживает частоту обновления 120 Гц для плавного просмотра и прокрутки. В нем используется 6-нм SoC MediaTek Helio G99.

Смартфон от OSCAL - TIGER12

TIGER 12 снимает изображение профессионального уровня с помощью 64-мегапиксельной камеры Samsung. Он снабжен аккумулятором емкостью 5000 мАч, дополненным быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

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