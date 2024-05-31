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Присоединяйтесь к летнему карнавалу AliExpress: новинки от Blackview и OSCAL со скидками до 80%!

31 мая 2024 10:00
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Присоединяйтесь к летнему карнавалу AliExpress: новинки от Blackview и OSCAL со скидками до 80%!
Новинки от Blackview и OSCAL на AliExpress
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

С приближением лета AliExpress готовится к очередному раунду распродаж, который начнется с 1 по 7 июня 2024 года по восточному времени. Ведущий бренд смарт-устройств Blackview объединяется со своим многообещающим суббрендом OSCAL, чтобы присоединиться к этой феерии покупок.

На какие новинки стоит обратить внимание — читайте дальше в материале.

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Наслаждайтесь разумной жизнью с Blackview: HERO 10 & Tab 18 & MEGA 1 & MP100 & X20

Самый дешевый складной телефон: HERO 10

Хотя это самый дешевый складной телефон, HERO 10 обладает бескомпромиссными возможностями. Благодаря шарниру из аэрокосмической стали он выдерживает 250 000 сгибов.

Присоединяйтесь к летнему карнавалу AliExpress: новинки от Blackview и OSCAL со скидками до 80%! - фото 1
Складной смартфон HERO 10

Основная камера HERO 10 с разрешением 108 МП гарантирует четкие и яркие снимки. Умный экран обложки позволяет делать более четкие селфи. Сложите HERO 10 напополам, чтобы наслаждаться селфи без рук или инструментов.

Наслаждайтесь играми с 6-нм процессором MediaTek Helio G99 уровня 5G на потрясающем 6,9-дюймовом 2,5K AMOLED-дисплее. HERO 10 представляет динамический режим Live View, предлагающий быстрый доступ к текущим событиям.

12-дюймовый флагманский планшет Tab 18

Tab 18 имеет 12-дюймовый дисплей с разрешением 2.4K и сертификатом TÜV SÜD относительно низкого уровня синего света. Наслаждайтесь просмотром фильмов в формате 1080P на NetFlix с поддержкой Widevine L1 и четырьмя колонками Harman Kardon.

Присоединяйтесь к летнему карнавалу AliExpress: новинки от Blackview и OSCAL со скидками до 80%! - фото 2
12-дюймовый планшет Tab 18

Tab 18 обеспечивает эффективность работы в многозадачном режиме благодаря поддержке ПК 2.0 и Split View 2.0. Он оснащен 6-нм процессором Helio G99, аккумулятором на 8800 мАч и быстрой зарядкой на 33 Вт.

Высококлассный 11,5-дюймовый 120 Гц планшет MEGA 1

MEGA 1 имеет 11,5-дюймовый дисплей с разрешением 2.4K 120 Гц. Наслаждайтесь просмотром Netflix с разрешением 1080P благодаря сертификации Widevine L1 и четырем динамикам.

Присоединяйтесь к летнему карнавалу AliExpress: новинки от Blackview и OSCAL со скидками до 80%! - фото 3
11,5-дюймовый планшет MEGA 1

MEGA 1 оснащен 50-мегапиксельной камерой Samsung ISOCELL JN1, которую вы никогда не видели в планшетах Blackview. Выполняйте задачи и играйте в игры с чипом Helio G99. Многозадачность стала еще более простой благодаря режиму ПК 2.0. В комплекте есть стилус. MEGA 1 обладает аккумулятором емкостью 8800 мАч и быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Новый и более быстрый портативный мощный мини-компьютер MP100

MP100 объемом всего 0,726 л оснащен 7-нм процессором AMD Ryzen™ 7 5700U с поддержкой WiFi 6, графикой AMD Radeon™ UHD с разрешением 4K 144 Гц и возможностью расширения до 64 ГБ оперативной памяти и SSD/HD до 2 ТВ.

Присоединяйтесь к летнему карнавалу AliExpress: новинки от Blackview и OSCAL со скидками до 80%! - фото 4
Мини ПК MP100

MP100 имеет 12 интерфейсов, включая два порта USB 3.2 Gen 2. Он поддерживает тройное отображение на мониторе. MP100 поставляется с Windows 11 Pro. Экономьте больше места для чистой, свободной от загромождения зоны.

Первые смарт-часы AMOLED X20 от Blackview

Обновленный Blackview X20 оснащен 1,43-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с сверхчетким изображением и разрешением 466*466 пикселей.

Присоединяйтесь к летнему карнавалу AliExpress: новинки от Blackview и OSCAL со скидками до 80%! - фото 5
Смарт-часы X20

X20 также оснащен набором функций для здоровья, от мониторинга сна до мониторинга сердечного ритма и даже больше. У него более 100 режимов тренировок, а заряд рассчитан на 5-7 дней ежедневного использования.

Первый сверхпрочный телефон OSCAL с двойным экраном и двойным светодиодным фонарем: PILOT 2

PILOT 2, первый из первоклассной серии PILOT, не является исключением, ведь он защищен по стандартам MIL-STD 810H и IP68 и IP69, а также имеет чрезвычайно яркую двойную светодиодную фонарик-вспышку с режимом SOS для экстренных случаев.

Присоединяйтесь к летнему карнавалу AliExpress: новинки от Blackview и OSCAL со скидками до 80%! - фото 6
Сверхпрочный смартфон PILOT 2

Аккумулятор емкостью 8000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Наслаждайтесь потрясающей плавной игрой на 6,5-дюймовом дисплее FHD+ с частотой обновления 120 Гц и мощным 6-нм процессором Helio G99. Задняя панель позволяет делать более четкие селфи. Телефон оснащен 32-мегапиксельной селфи-камерой и 50-мегапиксельной камерой OIS со стабилизацией изображения.

Флагман фотографии и перформанса от OSCAL: TIGER 12

TIGER 12 оснащен 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2.4K FHD+ и поддерживает частоту обновления 120 Гц для плавного просмотра и прокрутки. В нем используется 6-нм SoC MediaTek Helio G99.

Присоединяйтесь к летнему карнавалу AliExpress: новинки от Blackview и OSCAL со скидками до 80%! - фото 7
Смартфон от OSCAL - TIGER12

TIGER 12 снимает изображение профессионального уровня с помощью 64-мегапиксельной камеры Samsung. Он снабжен аккумулятором емкостью 5000 мАч, дополненным быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

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