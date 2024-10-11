Прикордонники з FPV-дронами. Фото: БФ Вадима Столара

Благодійний фонд Вадима Столара передав ще 100 дронів-камікадзе захисникам України — цього разу вдосконалене обладнання отримали представники бойового підрозділу Держприкордонслужби.

Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.

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Як повідомили у Фонді, ці безпілотники мають налаштування і технічні можливості збільшеної дальності польоту. І виготовлені вони саме за запитом пілотів і під налаштування їхніх наземних станцій керування.

"Ми всі розуміємо сучасний характер нинішньої війни. Коли у протистоянні російському агресору значну роль відіграє високотехнологічне обладнання, таке, зокрема, як безпілотні системи. Тому одним із напрямів роботи нашого Фонду є саме закупівля БпЛА. І цього разу ми передали 100 FPV-дронів для одного з бойових підрозділів ДПСУ. 100 таких апаратів — це потенційно сто знищених бронемашин, вантажівок, складів з боєприпасами, скупчень ворожої сили. Ми впевнені, що бійці повністю реалізують цей потенціал", — розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

FPV-дрон. Фото: БФ Вадима Столара.

Як зазначив один з військовослужбовців Держприкордонслужби, на сьогодні безпілотники повністю змінили картину на полі бою в повномасштабній війні.

"Завдяки цим дронам знищується жива сила, техніка ворога. Одна така маленька "пташка" може знищити танк, який коштує мільйони доларів. Наприклад, вчора аналогічними засобами було знищено два танки, чотири БТР та рознесено вісім укріплених позицій ворога", — розповів військовий.

FPV-дрони. Фото: БФ Вадима Столара.

"Активне застосування нашими захисниками на полі бою безпілотних систем допомагає зберегти життя та здоров’я бійців, що є пріоритетом для нашого Фонду", — сказав Вадим Столар.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення захисники отримали від Фонду Вадима Столара понад 50 тис. одиниць військового спорядження, інструментів та одягу, 890 одиниць високотехнологічного обладнання, такого як розвідувальні та ударні квадрокоптери, антидронові системи, РЕБ-системи, а також 85 одиниць спеціалізованої автомобільної техніки.