Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара arrow

Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара

11 жовтня 2024 14:53
Марина Кісаделі - Редактор
Благодійний фонд Вадима Столара передав ще 100 дронів-камікадзе захисникам України
Прикордонники з FPV-дронами. Фото: БФ Вадима Столара
Марина Кісаделі - Редактор

Благодійний фонд Вадима Столара передав ще 100 дронів-камікадзе захисникам України — цього разу вдосконалене обладнання отримали представники бойового підрозділу Держприкордонслужби.

Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.

Читайте також:

Як повідомили у Фонді, ці безпілотники мають налаштування і технічні можливості збільшеної дальності польоту. І виготовлені вони саме за запитом пілотів і під налаштування їхніх наземних станцій керування.

"Ми всі розуміємо сучасний характер нинішньої війни. Коли у протистоянні російському агресору значну роль відіграє високотехнологічне обладнання, таке, зокрема, як безпілотні системи. Тому одним із напрямів роботи нашого Фонду є саме закупівля БпЛА. І цього разу ми передали 100 FPV-дронів для одного з бойових підрозділів ДПСУ. 100 таких апаратів — це потенційно сто знищених бронемашин, вантажівок, складів з боєприпасами, скупчень ворожої сили. Ми впевнені, що бійці повністю реалізують цей потенціал", — розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

прикордонники отримали 100 FPV-дронів
FPV-дрон. Фото: БФ Вадима Столара.

Як зазначив один з військовослужбовців Держприкордонслужби, на сьогодні безпілотники повністю змінили картину на полі бою в повномасштабній війні.

"Завдяки цим дронам знищується жива сила, техніка ворога. Одна така маленька "пташка" може знищити танк, який коштує мільйони доларів. Наприклад, вчора аналогічними засобами було знищено два танки, чотири БТР та рознесено вісім укріплених позицій ворога", — розповів військовий.

Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара
FPV-дрони. Фото: БФ Вадима Столара.

"Активне застосування нашими захисниками на полі бою безпілотних систем допомагає зберегти життя та здоров’я бійців, що є пріоритетом для нашого Фонду", — сказав Вадим Столар

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення захисники отримали від Фонду Вадима Столара понад 50 тис. одиниць військового спорядження, інструментів та одягу, 890 одиниць високотехнологічного обладнання, такого як розвідувальні та ударні квадрокоптери, антидронові системи, РЕБ-системи, а також 85 одиниць спеціалізованої автомобільної техніки.

військова допомога матеріальна допомога Фонд Вадима Столара допомога військовим FPV-дрони

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:23 У МЗС України закликали світ жорсткіше реагувати на страти військовополонених

15:18 Зарплата 60 тис. грн — огляд дорогих вакансій в Одесі

15:07 Ворог штурмував позиції Нацгвардії на Харківщині — воїни показали відео відбиття

15:01 Евакуація триває — скільки осіб вивезли з прикордонних територій Сумщини

14:57 У Києві триває акція на підтримку військовополонених — фото

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:57 Майже 2000 росіян приїхали нелегально — Польща скаржиться на мігрантів з РФ

14:54 В Україні рекордно зросли ціни на популярний овоч — скільки коштує та які причини

14:47 Вулицю Макарова в Одесі перейменували — яка нова назва

14:44 На Прикарпатті виявили тіла двох чоловіків — вони пішли до лісу по гриби

14:35 У Львові хочуть звести будинок на місці історичної пам'ятки — реакція Садового

15:23 У МЗС України закликали світ жорсткіше реагувати на страти військовополонених

15:18 Зарплата 60 тис. грн — огляд дорогих вакансій в Одесі

15:07 Ворог штурмував позиції Нацгвардії на Харківщині — воїни показали відео відбиття

15:01 Евакуація триває — скільки осіб вивезли з прикордонних територій Сумщини

14:57 У Києві триває акція на підтримку військовополонених — фото

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:57 Майже 2000 росіян приїхали нелегально — Польща скаржиться на мігрантів з РФ

14:54 В Україні рекордно зросли ціни на популярний овоч — скільки коштує та які причини

14:47 Вулицю Макарова в Одесі перейменували — яка нова назва

14:44 На Прикарпатті виявили тіла двох чоловіків — вони пішли до лісу по гриби

14:35 У Львові хочуть звести будинок на місці історичної пам'ятки — реакція Садового

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник