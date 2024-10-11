Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow Пограничники получили еще 100 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара arrow

Пограничники получили еще 100 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

11 октября 2024 14:53
Марина Кисадели - Редактор
Благотворительный фонд Вадима Столара передал еще 100 дронов-камикадзе защитникам Украины
Пограничники с FPV-дронами. Фото: БФ Вадима Столара.
Марина Кисадели - Редактор

Благотворительный фонд Вадима Столара передал еще 100 дронов-камикадзе защитникам Украины — на этот раз усовершенствованное оборудование получили представители боевого подразделения Госпогранслужбы.

Об этом говорится в сюжете Новини. Live.

Читайте также:

Как сообщили в Фонде, у этих беспилотников есть настройки и технические возможности увеличенной дальности полета. И изготовлены они именно по запросу пилотов и под настройку их наземных станций управления.

"Мы все осознаем современный характер сегодняшней войны. Когда в противостоянии российскому агрессору значительную роль играет высокотехнологичное оборудование, такое, в частности беспилотные системы. Поэтому одним из направлений работы нашего Фонда является закупка БПЛА. И на этот раз мы передали 100 FPV-дронов для одного из боевых подразделений ГПСУ. 100 таких аппаратов  это потенциально сто уничтоженных бронемашин, грузовиков, складов с боеприпасами, скоплений вражеской силы. Мы уверены, что бойцы полностью реализуют этот потенциал", — рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

пограничники получили 100 FPV-дронов
FPV-дроны. Фото: БФ Вадима Столара.

Как отметил один из военнослужащих Госпогранслужбы, на сегодняшний день беспилотники полностью изменили картину на поле боя в полномасштабной войне.

"Благодаря этим дронам уничтожается живая сила, техника врага. Одна такая маленькая "пташка" может уничтожить танк, который стоит миллионы долларов. Например, вчера аналогичными средствами были уничтожены два танка, четыре БТР и разнесены восемь укрепленных позиций врага", — рассказал военный.

Пограничники получили еще 100 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара
FPV-дроны. Фото: БФ Вадима Столара.

"Активное применение нашими защитниками на поле боя беспилотных систем помогает сохранить жизнь и здоровье бойцов, которые являются приоритетом для нашего Фонда", — сказал Вадим Столар.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения защитники получили от Фонда Вадима Столара более 50 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, 890 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как разведывательные и ударные квадрокоптеры, антидроновые системы, РЭБ-системы, а также 85 единиц.

военная помощь материальная помощь Фонд Вадима Столара помощь военным FPV-дроны

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:32 Mercedes влетел в летнюю террасу кафе — в Киеве произошло резонансное ДТП

15:25 Мобилизация в октябре — с какими болезнями спины не будут призывать

15:08 Хакеры ГУР атаковали российские институты, где готовят военных, — СМИ

15:04 Грабят все — в Харьковской области массовые случаи кражи энергооборудования

14:57 Аренда квартиры с питомцем — какая стоимость в Одессе

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:53 Пограничники получили еще 100 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

14:47 Более половины опрошенных поляков хочет, чтобы мужчин вернули в Украину

14:43 Украинские подростки массово выезжают за границу — что предлагает Минобразования

14:32 Житель Бахмута помогал РФ захватить город — как его накажут

14:31 В Одессе врач подделывала документы ради большей зарплаты — подробности

15:32 Mercedes влетел в летнюю террасу кафе — в Киеве произошло резонансное ДТП

15:25 Мобилизация в октябре — с какими болезнями спины не будут призывать

15:08 Хакеры ГУР атаковали российские институты, где готовят военных, — СМИ

15:04 Грабят все — в Харьковской области массовые случаи кражи энергооборудования

14:57 Аренда квартиры с питомцем — какая стоимость в Одессе

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:53 Пограничники получили еще 100 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

14:47 Более половины опрошенных поляков хочет, чтобы мужчин вернули в Украину

14:43 Украинские подростки массово выезжают за границу — что предлагает Минобразования

14:32 Житель Бахмута помогал РФ захватить город — как его накажут

14:31 В Одессе врач подделывала документы ради большей зарплаты — подробности

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll