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Притула оголосив новий мегазбір: куди підуть кошти українців

22 червня 2023 09:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Притула оголосив новий мегазбір: куди підуть кошти українців
Український волонтер Сергій Притула. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Волонтери продовжують збирати кошти для допомоги Збройним силам України. На кошти, які планують згенерувати в результаті мегазбору “Дістанемо ворога всюди”, будуть куплені дрони і транспорт.

Про це відомий волонтер Сергій Притула заявив на своїй Instagram-сторінці.

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Новий збір від Притули

Сергій Притула оголосив новий мегазбір коштів під назвою “Дістанемо ворога всюди”.

Загальна сума необхідних на цей збір коштів — 101 600 000 гривень.

Деталі збору

На зібрані кошти буде куплене озброєння та військова техніка для використання у різних місцях.

Так, для повітряної війни будуть куплені:

  • сім безпілотників EOS (які добре зарекомендували себе у війську, допомагають наводити HIMARS);
  • 1000 FPV-дронів + обладнання.

Для війни на воді планується купити 20 човнів.

Для транспортування військовослужбовців та боєкомплекту на кошти, зібрані в результаті цього мегазбору, будуть куплені 30 вантажівок IVECO.

Нагадаємо, раніше Притула показував, як куплені на донати безпілотники знищували російські зенітні комплекси.

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