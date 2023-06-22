Притула оголосив новий мегазбір: куди підуть кошти українців
Волонтери продовжують збирати кошти для допомоги Збройним силам України. На кошти, які планують згенерувати в результаті мегазбору “Дістанемо ворога всюди”, будуть куплені дрони і транспорт.
Про це відомий волонтер Сергій Притула заявив на своїй Instagram-сторінці.
Новий збір від Притули
Сергій Притула оголосив новий мегазбір коштів під назвою “Дістанемо ворога всюди”.
Загальна сума необхідних на цей збір коштів — 101 600 000 гривень.
Деталі збору
На зібрані кошти буде куплене озброєння та військова техніка для використання у різних місцях.
Так, для повітряної війни будуть куплені:
- сім безпілотників EOS (які добре зарекомендували себе у війську, допомагають наводити HIMARS);
- 1000 FPV-дронів + обладнання.
Для війни на воді планується купити 20 човнів.
Для транспортування військовослужбовців та боєкомплекту на кошти, зібрані в результаті цього мегазбору, будуть куплені 30 вантажівок IVECO.
Нагадаємо, раніше Притула показував, як куплені на донати безпілотники знищували російські зенітні комплекси.