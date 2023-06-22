Притула оголосив новий мегазбір: куди підуть кошти українців

Український волонтер Сергій Притула. Фото: скриншот

Волонтери продовжують збирати кошти для допомоги Збройним силам України. На кошти, які планують згенерувати в результаті мегазбору “Дістанемо ворога всюди”, будуть куплені дрони і транспорт.

Про це відомий волонтер Сергій Притула заявив на своїй Instagram-сторінці.

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Сергій Притула оголосив новий мегазбір коштів під назвою “Дістанемо ворога всюди”.

Загальна сума необхідних на цей збір коштів — 101 600 000 гривень.

Деталі збору

На зібрані кошти буде куплене озброєння та військова техніка для використання у різних місцях.

Так, для повітряної війни будуть куплені:

сім безпілотників EOS (які добре зарекомендували себе у війську, допомагають наводити HIMARS);

1000 FPV-дронів + обладнання.

Для війни на воді планується купити 20 човнів.

Для транспортування військовослужбовців та боєкомплекту на кошти, зібрані в результаті цього мегазбору, будуть куплені 30 вантажівок IVECO.

Нагадаємо, раніше Притула показував, як куплені на донати безпілотники знищували російські зенітні комплекси.