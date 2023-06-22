Притула объявил новый мегасбор: куда пойдут средства украинцев

Украинский волонтер Сергей Притула. Фото: скриншот

Волонтеры продолжают собирать средства для помощи Вооруженным силам Украины. На средства, которые планируют сгенерировать в результате мегазбора "Достанем врага повсюду", будут куплены дроны и транспорт.

Об этом известный волонтер Сергей Притула заявил на своей Instagram-странице.

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Новый сбор от Притулы

Сергей Притула объявил новый мегазбор средств под названием "Достанем врага повсюду".

Общая сумма необходимых на этот сбор средств — 101,6 млн гривен.

Детали сбора

На собранные средства будут куплены вооружения и военная техника для использования в разных местах.

Так, для воздушной войны будут куплены:

семь беспилотников EOS (которые хорошо зарекомендовали себя в армии, помогают наводить HIMARS);

1000 FPV-дронов + оборудование.

Для войны на воде планируется купить 20 лодок.

Для транспортировки военнослужащих и боекомплекта на средства, собранные в результате этого мегазбора, будут куплены 30 грузовиков IVECO.

Напомним, ранее Притула показывал, как купленные на донаты беспилотники уничтожали российские зенитные комплексы.