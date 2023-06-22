Притула объявил новый мегасбор: куда пойдут средства украинцев
Волонтеры продолжают собирать средства для помощи Вооруженным силам Украины. На средства, которые планируют сгенерировать в результате мегазбора "Достанем врага повсюду", будут куплены дроны и транспорт.
Об этом известный волонтер Сергей Притула заявил на своей Instagram-странице.
Новый сбор от Притулы
Сергей Притула объявил новый мегазбор средств под названием "Достанем врага повсюду".
Общая сумма необходимых на этот сбор средств — 101,6 млн гривен.
Детали сбора
На собранные средства будут куплены вооружения и военная техника для использования в разных местах.
Так, для воздушной войны будут куплены:
- семь беспилотников EOS (которые хорошо зарекомендовали себя в армии, помогают наводить HIMARS);
- 1000 FPV-дронов + оборудование.
Для войны на воде планируется купить 20 лодок.
Для транспортировки военнослужащих и боекомплекта на средства, собранные в результате этого мегазбора, будут куплены 30 грузовиков IVECO.
Напомним, ранее Притула показывал, как купленные на донаты беспилотники уничтожали российские зенитные комплексы.