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Притула оголосив новий збір для спецпризначенців ГУР

19 липня 2023 12:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Притула оголосив новий збір для спецпризначенців ГУР
Сергій Притула. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Фонд Сергія Притули оголосив новий збір для штурмових спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України. Йдеться про п'ять комплексів розвідувальних безпілотників EOS C VTOL.

Про це повідомляє ГУР МО та Сергій Притула.

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Збір для ГУР

"Друзі, отримали від Кирила Олексійовича Буданова задачу — п'ять комплексів розвідувальних  БпЛА EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР. Загалом виходить п'ять наземних станцій управління та 15 пташок", — розповів Притула.

Він оголосив мегазбір під назвою "Виявляємо — Знищуємо"! Зібрати хочуть 120 мільйонів гривень. Притула закликав зробити це за тиждень.

"Вони нам дійсно потрібні", ― сказав начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Розвідувальні безпілотники EOS надійні та вже перевірені в бойових умовах. Вони стійкі до дії засобів РЕБ російських окупантів. БпЛА допоможуть ефективно виявляти, а потім знищувати скупчення ворожого війська та техніки. 

У ГУР просять громадян України допомогти воїнам-розвідникам.

Вчора, 18 липня, Сергій Притула опублікував відео, в якому натякнув на новий мегазбір.

Нагадаємо, речник ГУР Андрій Юсов розповів, що попри потужні оборонні споруди ворога та щільно заміновані поля, ЗСУ просуваються вперед. Літо буде дуже активним у плані подій на лінії фронту.

Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки Міноборони показали, як українські військові знищують російських окупантів та ворожу техніку на фронті. Загарбники продовжують скаржитися на великі втрати. 

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