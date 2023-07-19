Притула объявил новый сбор для спецназовцев ГУР

Сергей Притула. Фото: скриншот с видео

Фонд Сергея Притулы объявил новый сбор для штурмовых спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины. Речь идет о пяти комплексах разведывательных беспилотников EOS C VTOL.

Об этом сообщает ГУР МО и Сергей Притула.

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Сбор для ГУР

"Друзья, получили от Кирилла Алексеевича Буданова задачу — пять комплексов разведывательных БпЛА EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР. В общем получается пять наземных станций управления и 15 птичек", — рассказал Притула.

Он объявил мегасбор под названием "Выявляем — Уничтожаем"! Собрать хотят 120 миллионов гривен. Притула призвал сделать это за неделю.

"Они нам действительно нужны", — сказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Разведывательные беспилотники EOS надежны и уже проверены в боевых условиях. Они устойчивы к действию средств РЭБ российских оккупантов. БпЛА помогут эффективно выявлять, а затем уничтожать скопления вражеского войска и техники.

В ГУР просят граждан Украины помочь воинам-разведчикам.

Вчера, 18 июля, Сергей Притула опубликовал видео, в котором намекнул на новый мегазбор.

Напомним, спикер ГУР Андрей Юсов рассказал, что, несмотря на мощные оборонительные сооружения врага и плотно заминированные поля, ВСУ продвигаются вперед. Лето будет очень активным в плане событий на линии фронта.

Также мы писали, что в Главном управлении разведки Минобороны показали, как украинские военные уничтожают российских оккупантов и вражескую технику на фронте. Захватчики продолжают жаловаться на большие потери.