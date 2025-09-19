Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально ПриватБанк безкоштовно доставляє картки Visa Україною й за кордон

ПриватБанк безкоштовно доставляє картки Visa Україною й за кордон

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 10:00
Безкоштовна доставка карток VISA у 60 країн світу від ПриватБанку
Банківська картка. Фото: ПриватБанк

Отримати нову або перевипущену картку Visa стало ще простіше — ПриватБанк безкоштовно доставляє картки Україною та ще у десятки країн. Оформлення відбувається за кілька кліків у "Приват24". Замовляйте картку просто зараз у застосунку та отримайте її безкоштовно.

Фахівці Приват24 повідомили про те, що відтепер процес оформлення потребує лише кількох кліків, а доставка за кордон Укрпоштою або Новою поштою дає змогу швидко отримати картку для будь-яких цілей — шопінгу, виплат чи бізнесу.

Реклама
Читайте також:

Про безкоштовну доставку карток VISA

У 2025 році ПриватБанк продовжує безкоштовну доставку карток Visa за кордон — у понад 60 країн. Доставка здійснюється поштовими операторами: Нова пошта (зокрема, у Польщу, Німеччину, США, Велику Британію тощо) та Укрпошта (в Ізраїль, Канаду, ОАЕ, Австралію, Японію та інші країни). Актуальний та повний перелік доступний під час оформлення картки у застосунку "Приват24".

Послуга доступна для всіх клієнтів, які бажають замовити нову або перевипустити наявну картку через застосунок "Приват24". За межами України доставка є адресною (кур’єром) або на відділення міжнародної поштової служби.  Якщо замовлення за кордон і оператор доставки Нова пошта — строк доставки становитиме 7–14 днів. Якщо Укрпошта — 7–30 днів.

У межах України доставку здійснює Нова пошта протягом 1-5 днів.

Найчастіше картки замовляють українці у Польщі, Німеччині та Чехії. За статистикою, послугою активно користуються жінки та молодь віком 18–35 років. Значна частка — українці віком 36–45 та старше 65 років.

Що можна замовити:

  • кредитну картку "Універсальна";
  • картку для виплат (пенсійна, соціальна);
  • цифрову картку для онлайн-шопінгу можна оформити миттєво, а фізичну картку — отримати з доставкою.

Оформити картку можна за кілька кроків у Приват24:

  1. Увійдіть до застосунку.

  2. Оберіть картку для перевипуску та натисніть "Замовити картку" → "Міжнародна" (якщо доставка за кордон).

  3. Вкажіть країну, адресу доставки, телефон і email.

  4. Перевірте дані та натисніть "Продовжити".

Картки, термін дії яких спливає, автоматично продовжуються. Для зручності клієнтів доступне миттєве оформлення цифрових карток або замовлення фізичних з доставкою.

Visa та ПриватБанк роблять усе можливе, щоб українці отримували доступ до якісних банківських послуг незалежно від того, де вони перебувають.

Більше інформації — на сайті ПриватБанку або у додатку Приват24.

Укрпошта ПриватБанк Нова пошта банківські карти фінанси банківські рахунки
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації