Безкоштовна доставка карток VISA у 60 країн світу від ПриватБанку

Отримати нову або перевипущену картку Visa стало ще простіше — ПриватБанк безкоштовно доставляє картки Україною та ще у десятки країн. Оформлення відбувається за кілька кліків у "Приват24". Замовляйте картку просто зараз у застосунку та отримайте її безкоштовно.

Фахівці Приват24 повідомили про те, що відтепер процес оформлення потребує лише кількох кліків, а доставка за кордон Укрпоштою або Новою поштою дає змогу швидко отримати картку для будь-яких цілей — шопінгу, виплат чи бізнесу.

Про безкоштовну доставку карток VISA

У 2025 році ПриватБанк продовжує безкоштовну доставку карток Visa за кордон — у понад 60 країн. Доставка здійснюється поштовими операторами: Нова пошта (зокрема, у Польщу, Німеччину, США, Велику Британію тощо) та Укрпошта (в Ізраїль, Канаду, ОАЕ, Австралію, Японію та інші країни). Актуальний та повний перелік доступний під час оформлення картки у застосунку "Приват24".



Послуга доступна для всіх клієнтів, які бажають замовити нову або перевипустити наявну картку через застосунок "Приват24". За межами України доставка є адресною (кур’єром) або на відділення міжнародної поштової служби. Якщо замовлення за кордон і оператор доставки Нова пошта — строк доставки становитиме 7–14 днів. Якщо Укрпошта — 7–30 днів.



У межах України доставку здійснює Нова пошта протягом 1-5 днів.



Найчастіше картки замовляють українці у Польщі, Німеччині та Чехії. За статистикою, послугою активно користуються жінки та молодь віком 18–35 років. Значна частка — українці віком 36–45 та старше 65 років.

Що можна замовити:

кредитну картку "Універсальна";

картку для виплат (пенсійна, соціальна);

цифрову картку для онлайн-шопінгу можна оформити миттєво, а фізичну картку — отримати з доставкою.

Оформити картку можна за кілька кроків у Приват24:

Увійдіть до застосунку. Оберіть картку для перевипуску та натисніть "Замовити картку" → "Міжнародна" (якщо доставка за кордон). Вкажіть країну, адресу доставки, телефон і email. Перевірте дані та натисніть "Продовжити".

Картки, термін дії яких спливає, автоматично продовжуються. Для зручності клієнтів доступне миттєве оформлення цифрових карток або замовлення фізичних з доставкою.



Visa та ПриватБанк роблять усе можливе, щоб українці отримували доступ до якісних банківських послуг незалежно від того, де вони перебувають.

Більше інформації — на сайті ПриватБанку або у додатку Приват24.