Бесплатная доставка карт VISA в 60 стран мира от ПриватБанка

Получить новую или перевыпущенную карту VISA стало еще проще — ПриватБанк бесплатно доставляет карты по Украине и еще в десятки стран. Оформление происходит за несколько кликов в Приват24. Заказывайте карту прямо сейчас в приложении и получите ее бесплатно.



Специалисты "Приват24" сообщили о том, что отныне процесс оформления нуждается только в нескольких кликах, а доставка за границу Укрпочтой или Новой почтой позволяет быстро получить карточку для любых целей — шопинга, выплат или бизнеса.

О бесплатной доставке карт VISA

В 2025 году ПриватБанк продолжает бесплатную доставку карт Visa за границу — в более чем 60 стран. Доставка осуществляется почтовыми операторами: Новая почта (в частности, в Польшу, Германию, США, Великобританию и т.п.) и Укрпочта (в Израиль, Канаду, ОАЭ, Австралию, Японию и другие страны). Актуальный и полный список доступен при оформлении карты в приложении "Приват24".



Услуга доступна всем клиентам, желающим заказать новую или перевыпустить существующую карту через приложение "Приват24". За пределами Украины доставка является адресной (курьером) или отделением международной почтовой службы. Если заказ за границу и оператор доставки Новая почта, срок доставки составит 7–14 дней. Если Укрпочта – 7–30 дней.



В пределах Украины доставку осуществляет Новая почта в течение 1-5 дней.



Чаще всего карточки заказывают украинцы в Польше, Германии и Чехии. По статистике услугой активно пользуются женщины и молодежь в возрасте 18–35 лет. Значительная часть - украинцы в возрасте 36-45 и старше 65 лет.

Что можно заказать:

кредитную карту "Универсальная";

карту для выплат (пенсионная, социальная);

цифровую карту для онлайн-шопинга можно оформить мгновенно, а физическую карту — получить с доставкой.

Оформить карту можно в несколько шагов в Приват24:

Войдите в приложение. Выберите карту для перевыпуска и нажмите "Заказать карту" → "Международная" (если доставка за границу). Укажите страну, адрес доставки, телефон и email. Проверьте данные и нажмите "Продолжить".

Карты, срок действия которых истекает, автоматически продлеваются. Для удобства клиентов доступно мгновенное оформление цифровых карт или заказ физических с доставкой.



Visa и ПриватБанк делают все возможное, чтобы украинцы получали доступ к качественным банковским услугам, независимо от того, где они находятся.

Больше информации — на сайте ПриватБанка или в приложении Приват24.