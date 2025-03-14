Спеціальні пропозиції від ПриватБанку на День народження — як скористатися

Кешбеки до 15% у ПриватБанк з 11 до 25 березня. Фото: ПриватБанк

Вже 19 березня ПриватБанк відзначає своє 33-річчя і дякує кожному клієнту за довіру та партнерство. У цей особливий день банк підготував подарунки, серед яких кешбеки, знижки та спеціальні пропозиції.

Новини.LIVE розповість, які персональні бонуси та пропозиції дарує ПриватБанк до свого Дня народження.

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З 11 до 25 березня кожен клієнт зможе скористатися персональними бонусами у програмі лояльності "Привіт" у Приват24. Партнером акції виступає Visa, завдяки чому можна отримати кешбек у кафе та ресторанах, популярних фастфудах, на автозаправках, послугах таксі, а також при покупках дитячих товарів, засобів для краси та здоров’я.

7% у кафе та ресторанах;

До 15% у популярних фастфудах;

10% на автозаправках та послуги таксі;

До 10% на покупки дитячих товарів;

10% на красу та здоров’я.

Кешбек у ПриватБанку з 11 по 25 березня. Фото: ПриватБанк

Особливий подарунок очікує тих, кому у березні виповнюється 33 роки. Для них банк підготував "Золоту картку" у програмі "Привіт" із 33% кешбеком на всі покупки.

Також передбачено спеціальні бонуси для геймерів, які отримають кешбек 10% на купівлю ігор, додатків та підписок. Додаткові переваги чекають на тих, хто здійснює оплату комунальних послуг, поповнює мобільний рахунок або здійснює грошові перекази за кордон.

Банк подбав і про бізнес-клієнтів, запропонувавши вигідні умови відкриття рахунків, 10% знижки на пальне WOG з карткою Visa Business Go, а також розіграш сертифікатів giftmall по 10 000 грн серед нових користувачів еквайрингу.

Крім того, клієнти зможуть скористатися знижками у партнерів банку. Зокрема, діятимуть спеціальні пропозиції на техніку Apple, покупки в онлайн-магазині Епіцентр, замовлення у MAKEUP та на товари на Rozetka.

Apple – 10% знижки на техніку в авторизованих партнерів (11-19 березня);

Епіцентр – 7% знижки в онлайн-магазині (11-25 березня);

MAKEUP – 7% знижки на замовлення від 799 грн (11-25 березня);

Rozetka – 7% на покупки від 1500 грн (11-25 березня).

Щоб скористатися кешбеками та знижками, необхідно активувати їх у Приват24 у розділі "Привіт". ПриватБанк дякує кожному клієнту за довіру та запрошує святкувати разом.