Специальные предложения от ПриватБанка на День рождения — как воспользоваться

Кэшбэки до 15% в ПриватБанк с 11 по 25 марта. Фото: ПриватБанк

Уже 19 марта ПриватБанк отмечает свое 33-летие и благодарит каждого клиента за доверие и партнерство. В этот особый день банк подготовил подарки, среди которых кэшбэки, скидки и специальные предложения.

Новини.LIVE расскажет, какие персональные бонусы и предложения дарит ПриватБанк к своему Дню рождения.

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С 11 по 25 марта каждый клиент сможет воспользоваться персональными бонусами в программе лояльности "Привет" в Приват24. Партнером акции выступает Visa, благодаря чему можно получить кэшбек в кафе и ресторанах, популярных фастфудах, на автозаправках, услугах такси, а также при покупках детских товаров, средств для красоты и здоровья.

7% в кафе и ресторанах;

До 15% в популярных фастфудах;

10% на автозаправках и услугах такси;

До 10% на покупки детских товаров;

10% на красоту и здоровье.

Кэшбек в ПриватБанке с 11 по 25 марта. Фото: ПриватБанк

Особый подарок ожидает тех, кому в марте исполняется 33 года. Для них банк подготовил "Золотую карту" в программе "Привет" с 33% кэшбэком на все покупки.

Также предусмотрены специальные бонусы для геймеров, которые получат кэшбек 10% на покупку игр, приложений и подписок. Дополнительные преимущества ждут тех, кто осуществляет оплату коммунальных услуг, пополняет мобильный счет или осуществляет денежные переводы за границу.

Банк позаботился и о бизнес-клиентах, предложив выгодные условия открытия счетов, 10% скидки на топливо WOG с картой Visa Business Go, а также розыгрыш сертификатов giftmall по 10 000 грн среди новых пользователей эквайринга.

Кроме того, клиенты смогут воспользоваться скидками у партнеров банка. В частности, будут действовать специальные предложения на технику Apple, покупки в онлайн-магазине Эпицентр, заказы в MAKEUP и на товары на Rozetka.

Apple — 10% скидки на технику у авторизованных партнеров (11-19 марта);

Эпицентр — 7% скидки в онлайн-магазине (11-25 марта);

MAKEUP — 7% скидки на заказы от 799 грн (11-25 марта);

Rozetka — 7% на покупки от 1500 грн (11-25 марта).

Чтобы воспользоваться кэшбэками и скидками, необходимо активировать их в Приват24 в разделе "Привет". ПриватБанк благодарит каждого клиента за доверие и приглашает праздновать вместе.