Діагностика зору. Фото: Freepik

Наші діти, у прямому сенсі, часто не бачать далі власного носа. Епідемія короткозорості, або по науковому — міопії, накрила людство. Згідно з даними ВООЗ, сьогодні найчастіше страждають від цього захворювання діти у віці від 6 до 14 років. Статистика така: короткозорість є у 5% дітей дошкільного віку, близько 9% школярів та 30% підлітків.

І чим далі, тим більш невтішні прогнози офтальмологів. Наприклад, вже сьогодні у Східній Азії кожен п’ятий підліток має сильну короткозорість й найближчим часом ризикує незворотно втратити зір зовсім. У Кореї практично 96% школярів носять окуляри, а у Китаї і Тайвані міопія серед дітей почастішала на 90%. Якщо так піде далі, до 2050 року частота випадків втрати зору, викликаних дитячою короткозорістю, виросте у сім разів.

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Короткозорість — хвороба XXI століття?

Головною причиною цього недуга лікарі вважають сучасний спосіб життя людства, а саме — необхідність ледве не кожну хвилину використовувати гаджети.

Також слід враховувати, що електронні прилади в нашому житті присутні вже 20-30 років, і на них виросло ціле покоління дітей, які вже самі стали батьками. А оскільки, міопія — це хвороба, яка може бути не тільки набутою, але і передаватися генетично, тому зрозуміло, чому з часом вона зростає в геометричній прогресії.

Діагностика зору. Фото: Freepik

Спираючись на дослідження лікарів можна стверджувати що, якщо хтось один з батьків страждає короткозорістю, вірогідність того, що ця вада буде у їх дитині, дорівнює 20%, а якщо окуляри "для далини" носять обоє батьків, дитина буде їх власником з ймовірністю 40%. А ще, часто короткозорість є наслідками цукрового діабету. Тому батьки, діти яких знаходяться в групі ризику, повинні особливо пильно слідкувати за змінами її зору та регулярно водити її на діагностику.

Більше порад, щоб зберегти зір малечі, можна побачити на сайті https://www.ailas.com.ua/ezz.html

Три головні причини дитячої короткозорості

Діагностика зору в дитини. Фото: Freepik

Постійне знаходження в приміщенні

Встановлюючи діагноз міопія, офтальмолог має на увазі те, що пацієнт добре бачить те, що знаходиться поблизу нього і не бачить зовсім або бачить частково (розмито, силуетами) те, що знаходиться вдалині. Такий дефект зору виникає внаслідок того, що сучасні діти багато часу проводять у приміщенні, де всі предмети розташовуються на невеликої відстані від очей, особливо враховуючи розміри кімнат в сучасних квартирах.

Відсутність культури поводження з гаджетами

Також, тримаючи в руках гаджет, дитина часто підносить його до очей ближче ніж на 40 см, і очі звикають фокусуватися на тому, що знаходиться близько.

Дефіцит сонячних променів

Сьогодні батьки чомусь приділяють замалу увагу важливості денних прогулянок на відкритому повітрі. Доступність гаджетів, які можуть зайняти дитину, можливість ввімкнути кондиціонер, штучне освітлення – це те, що у рази зменшу час, проведений дитиною під сонячними променями. А як виявили вчені, саме вони перешкоджають деформації очного яблука і змушують зображення фокусуватись перед сітківкою.

П’ять дієвих методів побороти короткозорість

Діагностика зору. Фото: Freepik

Метод 1: Більше гуляйте на вулиці

Прогулянки на свіжому повітрі — найкращий спосіб профілактики міопії. І чим більше дитина буде на вулиці, тим краще, і тим менш вірогідність того, що батьки стануть дізнаватися, як лікувати короткозорість у дітей. Головне правило: час, проведений на відкритому повітрі, повинен бути не менш ніж 10 годин на тиждень. Це приблизно 1,5 години на день. Пам’ятайте, час проведений на вулиці, прямопропорційний ризику зниження зору і необхідності носити нічні лінзи для корекції зору. Тому, погана погода, спека, дощ, сніг, вітер, або "не такий" настрій не можуть бути підставою пропустити прогулянку. Пам’ятайте, що гарний зір дитини — внесок у її майбутнє.

Метод 2: Дотримуйтесь правил гігієни очей

Одна з причин виникнення міопії — те що дитина тре брудними руками очі. Але, треба враховувати, що тертя очей може бути і як причиною короткозорості, так і виявитися симптомом вже наявного захворювання. Тому, якщо ви помітили, що ваша дитина стала терти очі, окрім того, щоб пояснити їй небезпечність для зору такої поведінки, слід негайно звернутися до офтальмолога для діагностики й дізнатися при необхідності про можливість встановити ортокератологічні лінзи. Але, зверніть увагу, нічні лінзи неможливо підібрати самостійно. Рецепт на їх викоритсання виписує лікар після особистого огляду і аналізу ока на спеціальному обладнанні.

Метод 3: Зрівнюйте час захоплень

Комп’ютер у школі, смартфон для спілкування, на планшеті ігри — це сьогодення дітей. Але щоб, гаджети не стали причиною втрати зору, а також щоб не замислюватися над тим, як лікувати короткозорість у дітей, лікарі-офтальмологи рекомендують батькам регламентувати час дитини біля монітора. Окрім допустимого часу з гаджетами, повинно бути непорушним правило: "Час, проведений на вулиці, повинен дорівнювати і навіть перебільшувати той час, який був проведений біля екрана. Тільки так очі зможуть однаково гарно фіксуватись на предметах як поблизу, так і вдалині.

Метод 4: Зверніться до сили спорту

Існує міф, що при короткозорості, дитині категорично не можна займатися будь-яким активним видом спорту. Але, лікарі-офтальмологи сьогодні стверджують зворотне. Як тільки у дитини з’явилися перші симптоми міопії, слід негайно брати її за руку і вести у спортивну секцію.

Ідеально для профілактики й лікування короткозорості підходить плавання, біг та ін. Головне, при виборі секції врахувати, щоб під час тренувань дитині не доводилося підіймати важки предмети, робити різкі рухи, або здійснювати дії, які можуть привести до механічного травмування очей. Вже доведено, що під час заняття активними видами спорту підвищується еластичність і акомодація кришталика ока. А це дає змогу йому змінювати форму при фокусуванні на предметах, які знаходяться на близькій чи далекій відстані. Таким чином, зір дитини буде стабілізуватися, і нічні лінзи для корекції зору ціна на які буде залежати від складності кожного окремо взятого випадку, будуть діяти швидше.

Метод 5: Дізнайтесь про нічні лінзи

Але, всі вище перелічені методи здатні тільки на деякий час призупинити розвиток міопії. А якщо вона вже є і прогресує? Тоді раціональним рішенням буде звернутися до такого новітнього способу корекцій зору, як ортокератологія. Сьогодні лікарі здатні творити дива, тому що згідно з даними клініки "АЙЛАЗ", 85% пацієнтів повертають 100% зір після того, як надягають нічні лінзи. Ближче про цю технологію можна дізнатися на сайті https://www.ailas.com.ua/metody_lecheniya/refrakcionnaya_terapiya_nochnaya_korrekciya.html.

Завдячуючи ортокератології, сучасні лікарі можуть не тільки зупинити прогресування короткозорості, але й виліковувати її повністю. При чому, пацієнт не повинен під час лікування носити окуляри, або надягати вдень контактні лінзи.

Як це можливо? Залежно від необхідного ступеня дії, нічні лінзи для корекції зору відгуки про які можна дізнатися у офтальмолога, мають в Україні два сертифікованих дизайни: Paragon CRT 100 (США) та Precilens DRL (Франція). Який з дизайнів обрати — вирішує лікар після огляду пацієнта і комп’ютерної діагностики його очей. Потім він назначає ортокератологічні лінзи ціна на які стає все більш доступною, саме під конкретний випадок. Пацієнт повинен одягати лінзи за 10-15 хвилин до сну і лягати в них спати на 6-8 годин. Під час сну жорсткий матеріал лінз діє на рогівку ока, і та набуває форми, потрібної для чіткого зору. Це неймовірно зручно, тому що поки людина спить — лінзи працюють. А ефект — 100% зір зберігається мінімум протягом наступних 24 годин.