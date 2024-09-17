Диагностика зрения. Фото: Freepik

Наши дети, в прямом смысле, часто не видят дальше собственного носа. Эпидемия близорукости, или по научному — миопии, накрыла человечество. Согласно данным ВОЗ, сегодня чаще всего страдают этим заболеванием дети в возрасте от 6 до 14 лет. Статистика такова: близорукость у 5% детей дошкольного возраста, около 9% школьников и 30% подростков.

И чем дальше, тем более неутешительны прогнозы офтальмологов. Например, уже сегодня в Восточной Азии каждый пятый подросток обладает сильной близорукостью и в ближайшее время рискует безвозвратно потерять зрение совсем. В Корее практически 96% школьников носят очки, а в Китае и Тайване миопия среди детей участилась на 90%. Если так пойдет дальше, к 2050 году частота случаев потери зрения, вызванных детской близорукостью, вырастет в семь раз.

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близорукость — болезнь XXI века?

Главной причиной этого недуга врачи считают современный образ жизни человечества, а именно необходимость чуть ли не каждую минуту использовать гаджеты.

Также следует учитывать, что электронные приборы в нашей жизни присутствуют уже 20-30 лет, и на них выросло целое поколение детей, уже сами ставших родителями. А поскольку миопия — это болезнь, которая может быть не только приобретенной, но и передаваться генетически, поэтому понятно, почему со временем она растет в геометрической прогрессии.

Диагностика зрения. Фото: Freepik

Опираясь на исследования врачей можно утверждать что, если кто-то один из родителей страдает близорукостью, вероятность того, что этот порок будет у их ребенка, равна 20%, а если очки "для дали" носят оба родителя, ребенок будет их владельцем с вероятностью 40%. А еще, часто близорукость является следствием сахарного диабета. Поэтому родители, дети которых находятся в группе риска, должны особенно внимательно следить за изменениями ее зрения и регулярно водить ее на диагностику.

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Три главные причины детской близорукости

Диагностика зрения у ребенка. Фото: Freepik

Постоянное нахождение в помещении

Устанавливая диагноз миопия, офтальмолог подразумевает то, что пациент хорошо видит то, что находится вблизи него и не видит вовсе или частично (размыто, силуэтами) то, что находится вдали. Такой дефект зрения возникает из-за того, что современные дети много времени проводят в помещении, где все предметы располагаются на небольшом расстоянии от глаз, особенно учитывая размеры комнат в современных квартирах.

Отсутствие культуры обращения с гаджетами

Также, держа в руках гаджет, ребенок часто подносит его к глазам ближе чем на 40 см, и глаза привыкают фокусироваться на находящемся близко.

Дефицит солнечных лучей

Сегодня родители почему-то уделяют мало внимания важности дневных прогулок на открытом воздухе. Доступность гаджетов, которые могут занять ребенка, возможность включить кондиционер, искусственное освещение — это то, что в разы меньше времени, проведенное ребенком под солнечными лучами. А как нашли ученые, именно они препятствуют деформации глазного яблока и заставляют изображение фокусироваться перед сетчаткой.

Пять действенных методов побороть близорукость

Диагностика зрения. Фото: Freepik

Метод 1: Больше гуляйте на улице

Прогулки на свежем воздухе — лучший способ профилактики миопии. И чем больше ребенок будет на улице, тем лучше, и тем менее вероятность того, что родители станут узнавать, как лечить близорукость у детей. Главное правило: время, проведенное на открытом воздухе, должно быть не менее 10 часов в неделю. Это примерно 1,5 часа в день. Помните, время проведенное на улице, прямопропорционально риску снижения зрения и необходимости носить ночные линзы для коррекции зрения. Поэтому плохая погода, жара, дождь, снег, ветер или "не такое" настроение не могут быть основанием пропустить прогулку. Помните, что хорошее зрение ребенка – вклад в его будущее.

Метод 2: Соблюдайте правила гигиены глаз

Одна из причин возникновения миопии — уход ребенка в грязные руки глаза. Но надо учитывать, что трение глаз может быть и как причиной близорукости, так и оказаться симптомом уже имеющегося заболевания. Поэтому, если вы заметили, что ваш ребенок стал тереть глаза, кроме того чтобы объяснить ему опасность для зрения такого поведения, следует немедленно обратиться к офтальмологу для диагностики и узнать при необходимости о возможности установить ортокератологические линзы . Но, обратите внимание, ночные линзы нереально подобрать без помощи других. Рецепт на их использование выписывает врач после личного осмотра и анализа глаза на специальном оборудовании.

Метод 3: Сравните время захватов

Компьютер в школе, смартфон для общения, на планшете игры — это настоящее детей. Но чтобы гаджеты не стали причиной потери зрения, а также чтобы не задумываться над тем, как лечить близорукость у детей, врачи-офтальмологи рекомендуют родителям регламентировать время ребенка у монитора. Кроме допустимого времени с гаджетами, должно быть незыблемым правило: "Время, проведенное на улице, должно равняться и даже преувеличивать то время, которое было проведено у экрана. Только так глаза смогут одинаково хорошо фиксироваться на предметах как поблизости, так и вдали.

Метод 4: Обратитесь к силе спорта

Существует миф, что при близорукости ребенку категорически нельзя заниматься каким-либо активным видом спорта. Но врачи-офтальмологи сегодня утверждают обратное. Как только у ребенка появились первые симптомы миопии, следует немедленно брать его за руку и вести в спортивную секцию.

Идеально для профилактики и лечения близорукости подходит плавание, бег и т.д. Главное, при выборе секции учесть, чтобы во время тренировок ребенку не приходилось поднимать тяжелые предметы, совершать резкие движения или совершать действия, которые могут привести к механическому травмированию глаз. Уже доказано, что при занятии активными видами спорта повышается эластичность и аккомодация хрусталика глаза. А это позволяет ему изменять форму при фокусировке на предметах, находящихся на близком или далеком расстоянии. Таким образом, зрение ребенка будет стабилизироваться, и ночные линзы для коррекции зрения цена на которые будет зависеть от сложности каждого отдельно взятого случая, будут действовать быстрее.

Метод 5: Узнайте о ночных линзах

Но, все вышеперечисленные методы способны только на время приостановить развитие миопии. А если он уже есть и прогрессирует? Тогда рациональным решением будет обратиться к такому новому способу коррекций зрения, как ортокератология. Сегодня врачи способны творить чудеса, потому что согласно данным клиники "АЙЛАЗ", 85% пациентов возвращают 100% зрение после надевания ночных линз. Ближе об этой технологии можно узнать на сайте https://www.ailas.com.ua/metody_lecheniya/refrakcionnaya_terapiya_nochnaya_korrekciya.html.

Благодаря ортокератологии, современные врачи могут не только остановить прогрессирование близорукости, но и излечивать ее полностью. При чем пациент не должен во время лечения носить очки или надевать днем контактные линзы.

Как это возможно? В зависимости от необходимой степени действия, ночные линзы для коррекции зрения отзывы о которых можно узнать у офтальмолога, имеют в Украине два сертифицированных дизайна: Paragon CRT 100 (США) и Precilens DRL (Франция). Какой из дизайнов выбрать – решает врач после осмотра пациента и компьютерной диагностики его глаз. Затем он назначает ортокератологические линзы, цена на которые становится все более доступной, именно под конкретный случай. Пациент должен одевать линзы за 10-15 минут до сна и ложиться в них спать на 6-8 часов. Во время сна жесткий материал линз действует на роговицу глаза, и та принимает форму, необходимую для четкого зрения. Это невероятно удобно, потому что пока человек спит — линзы работают. А эффект — 100% зрение сохраняется минимум в течение следующих 24 часов.