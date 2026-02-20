Ринок нерухомості — продажі в кризовий зимовий період

Ольга Арбузова, директорка з продажів Sigma+ . Фото: пресслужба

Зима 2026 року стала для України справжнім викликом. Суворі морози, обмежене енергопостачання та постійні ризики через війну змінили звичний ритм роботи бізнесу. Досвід цього періоду має цінність для всього українського будівельного сектору: він показує, що ефективні продажі в кризові часи можливі навіть без додаткових стимулів, якщо команда вміє відповідально адаптувати процеси, швидко реагувати на зміни та підтримувати відкриту комунікацію.

"Поділитися цими практиками з колегами означає підвищити стабільність ринку та довіру до професійного підходу в турбулентні часи", — коментує Ольга Арбузова, директорка з продажів Sigma+.

Пригадаємо, що ринок нерухомості в Україні переживає кризу ще з часів COVID‑19. Компанії, які працюють із проєктами та інвесторами постійно змушені адаптуватися до нових умов. Для Sigma+ пріоритет №1 — це збереження ліквідності. Команда уважно переглядає бюджети та оптимізує витрати. Також ми змінюємось відповідно до актуальних потреб покупців: інклюзія, автономність та сучасні стандарти комфорту стають обов'язковими в наших проєктах.

Особлива увага приділяється відновленню вже розпочатих проєктів. Ольга Арбузова пояснює: "У кризу важливо не просто продавати, а доводити процеси до кінця й отримувати результати. Це зміцнює довіру інвесторів і дозволяє уникнути репутаційних ризиків".

У сфері продажів Sigma+ пропонує оновлені умови розтермінування, активно працює з наявними клієнтами, акредитовує об'єкти по програмі "єОселя" та готує партнерські програми з банками. Команда одночасно покращує сервіс і комунікацію з партнерами: регулярні зустрічі, фото- та відеозвіти допомагають уникати непорозумінь та підтримувати довіру.

"Найгірше у кризу — це паніка. Прозорість у кризу — це наш найсильніший інструмент стабільності. Інвестори повинні бачити реальний статус процесів на кожному етапі, а системний підхід допомагає підтримувати стабільність, отримувати результат", — додає Арбузова.

Ольга Арбузова. Фото: пресслужба

Системний підхід Sigma+ проявляється на всіх етапах проєктів: аналітика → оновлення концепцій → управління процесами → фінанси → маркетинг і продажі. Компанія проводить детальний аналіз залишків, формує плани продажів, оцінює дебіторську заборгованість, оновлює бюджети та прогнозує платежі. Злагоджена робота команди та прозора комунікація з інвесторами забезпечують найкращі результати.

Аналітика показує, що найкраще продаються об’єкти, які стабільно будуються або вже на фазі завершення, акредитовані по програмі "єОселя" та відповідають сучасним стандартам. Динаміка процесів будівництва та гнучкі умови придбання залишаються ключовими факторами рішення покупця.

Криза також змушує ринок усвідомлювати та уникати типових помилок минулого. До них належать "продаж повітря" — коли квартири продаються на етапі, коли реальне будівництво ще не стартувало, будівництво виключно за кошти інвесторів без резервного фонду, агресивний cash‑flow без фінансових запасів, а також ігнорування критичних запитів покупців на укриття, автономність та енергонезалежність.

Часто девелопери орієнтуються на старі формати: надто великі квартири, надто дорогі сегменти, сліпе копіювання успішних проєктів без аналізу локації та актуальних потреб. Така стратегія у кризові періоди лише посилює ефект: падають продажі → зупиняється будівництво → виникає паніка серед інвесторів → ще більше зменшуються продажі.

"Ринок змінюється швидше, ніж здається. У 2026 році критично важливо пропонувати продукти й послуги, які відповідають реальному запиту та сучасним стандартам, а не повторювати моделі минулих років", — підкреслює Ольга Арбузова.

Зазначимо, Ольга Арбузова — директорка з продажів компанії SIGMA+, має понад 10 років досвіду роботи на ринку нерухомості. Відповідає за розробку та реалізацію комерційних стратегій компанії, зокрема у напрямі продажів житлових комплексів, партнерських програм із банками та участі у державних програмах фінансування житла.

SIGMA+ — інжинірингово-консалтинговий партнер, що поєднує українські проєкти з міжнародними практиками. Компанія надає повний цикл послуг – від глибокої аналітики ринку та розробки концепції до управління будівництвом, контролю собівартості, аудиту проєктів, організації продажів і маркетингу, формуючи комплексну систему супроводу, що перш за все гарантує прозорість та ефективність, які відповідають міжнародним практикам.