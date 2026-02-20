Видео
Главная Актуально Продажи как индикатор доверия: опыт коммерческой команды в кризисный период

Продажи как индикатор доверия: опыт коммерческой команды в кризисный период

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 20:22
Рынок недвижимости — продажи в кризисный зимний период
Ольга Арбузова, директор по продажам Sigma+. Фото: пресс-служба

Зима 2026 года стала для Украины настоящим вызовом. Суровые морозы, ограниченное энергоснабжение и постоянные риски из-за войны изменили привычный ритм работы бизнеса. Опыт этого периода имеет ценность для всего украинского строительного сектора: он показывает, что эффективные продажи в кризисные времена возможны даже без дополнительных стимулов, если команда умеет ответственно адаптировать процессы, быстро реагировать на изменения и поддерживать открытую коммуникацию.

"Поделиться этими практиками с коллегами означает повысить стабильность рынка и доверие к профессиональному подходу в турбулентные времена", — комментирует Ольга Арбузова, директор по продажам Sigma+.

Вспомним, что рынок недвижимости в Украине переживает кризис еще со времен COVID-19. Компании, которые работают с проектами и инвесторами постоянно вынуждены адаптироваться к новым условиям. Для Sigma+ приоритет №1 — это сохранение ликвидности. Команда внимательно просматривает бюджеты и оптимизирует расходы. Также мы меняемся в соответствии с актуальными потребностями покупателей: инклюзия, автономность и современные стандарты комфорта становятся обязательными в наших проектах.

Особое внимание уделяется восстановлению уже начатых проектов. Ольга Арбузова объясняет: "В кризис важно не просто продавать, а доводить процессы до конца и получать результаты. Это укрепляет доверие инвесторов и позволяет избежать репутационных рисков".

В сфере продаж Sigma+ предлагает обновленные условия рассрочки, активно работает с существующими клиентами, аккредитовывает объекты по программе "еОселя" и готовит партнерские программы с банками. Команда одновременно улучшает сервис и коммуникацию с партнерами: регулярные встречи, фото- и видеоотчеты помогают избегать недоразумений и поддерживать доверие.

"Худшее в кризис — это паника. Прозрачность в кризис — это наш самый сильный инструмент стабильности. Инвесторы должны видеть реальный статус процессов на каждом этапе, а системный подход помогает поддерживать стабильность, получать результат", — добавляет Арбузова.

null
Ольга Арбузова. Фото: пресс-служба

Системный подход Sigma+ проявляется на всех этапах проектов: аналитика → обновление концепций → управление процессами → финансы → маркетинг и продажи. Компания проводит детальный анализ остатков, формирует планы продаж, оценивает дебиторскую задолженность, обновляет бюджеты и прогнозирует платежи. Слаженная работа команды и прозрачная коммуникация с инвесторами обеспечивают наилучшие результаты.

Аналитика показывает, что лучше всего продаются объекты, которые стабильно строятся или уже на фазе завершения, аккредитованные по программе "еОселя" и соответствуют современным стандартам. Динамика процессов строительства и гибкие условия приобретения остаются ключевыми факторами решения покупателя.

Кризис также заставляет рынок осознавать и избегать типичных ошибок прошлого. К ним относятся "продажа воздуха" — когда квартиры продаются на этапе, когда реальное строительство еще не стартовало, строительство исключительно за средства инвесторов без резервного фонда, агрессивный cash-flow без финансовых запасов, а также игнорирование критических запросов покупателей на укрытие, автономность и энергонезависимость.

Часто девелоперы ориентируются на старые форматы: слишком большие квартиры, слишком дорогие сегменты, слепое копирование успешных проектов без анализа локации и актуальных потребностей. Такая стратегия в кризисные периоды только усиливает эффект: падают продажи → останавливается строительство → возникает паника среди инвесторов → еще больше уменьшаются продажи.

"Рынок меняется быстрее, чем кажется. В 2026 году критически важно предлагать продукты и услуги, которые соответствуют реальному запросу и современным стандартам, а не повторять модели прошлых лет", — подчеркивает Ольга Арбузова.

Отметим, Ольга Арбузова — директор по продажам компании SIGMA+, имеет более 10 лет опыта работы на рынке недвижимости. Отвечает за разработку и реализацию коммерческих стратегий компании, в частности в направлении продаж жилых комплексов, партнерских программ с банками и участия в государственных программах финансирования жилья.

SIGMA+ — инжинирингово-консалтинговый партнер, сочетающий украинские проекты с международными практиками. Компания предоставляет полный цикл услуг — от глубокой аналитики рынка и разработки концепции до управления строительством, контроля себестоимости, аудита проектов, организации продаж и маркетинга, формируя комплексную систему сопровождения, что прежде всего гарантирует прозрачность и эффективность, которые соответствуют международным практикам.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
