Проєкт "Діти в медіа" запрошує підлітків на безоплатні екскурсії та навчання

Проєкт "Діти в медіа"

У суботу, 24 жовтня, у межах соціально-освітнього проєкту "Діти в медіа" до студії Новини.LIVE завітали діти українських військових.

У той час, коли через повітряні тривоги чимало подій у Києві скасовують, проєкт "Діти в медіа" працює безперервно та з дотриманням усіх заходів безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги процес не зупиняється: група безпечно переходить до облаштованого укриття на -3 поверсі, де навчання та спілкування тривають далі. Це дозволяє дітям здобувати корисний досвід без жодних ризиків.

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Про проєкт

"Діти в медіа" — це безоплатна соціально-освітня ініціатива від LIVE media HUB.

Проєкт проходить у студії Новини.LIVE, де своїм досвідом діляться професійні ведучі, кореспонденти, випускові редактори, відеооператори та режисери. На один день студія перетворюється на інтерактивну творчу лабораторію.

Навчання дітей основам роботи на телебаченні. Фото: LIVE Media Hub

Кожен учасник обирає те, що цікаво саме йому: спробувати себе в ролі ведучого чи оператора, провести інтерв'ю, попрацювати з камерою, прочитати текст із суфлера, дізнатися, як працює хромакей та апаратно-студійний блок, звідки виходить ефір.

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Крім того, підлітки опановують основи медіаграмотності — дізнаються про безпеку в соцмережах і навчаються розпізнавати інформаційні пастки. Такий інтерактивний досвід допомагає підліткам свідоміше обирати майбутню професію.

Учасниця проєкту "Діти в медіа". Фото: LIVE Media Hub

"Це казка, яку ми можемо подарувати в реальності. Коли я зростала, телебачення було для мене неймовірною магією, але доторкнутися до неї я не могла. Тепер ми можемо подарувати дітям таке перше знайомство й показати: це реальність, і кожен, хто працює та палає своєю справою, може стати частиною великої телевізійної команди", — розповіла ведуча Новини.LIVE Маргарита Стецюк.

Хто може долучитися?

Організовані групи підлітків віком від 12 до 18 років (до 10 учасників у групі).

Хто подає заявку : Благодійні фонди, громадські організації та інші соціальні ініціативи (зокрема ті, що опікуються дітьми військовослужбовців).

: Благодійні фонди, громадські організації та інші соціальні ініціативи (зокрема ті, що опікуються дітьми військовослужбовців). Участь: Повністю безоплатна.

Як подати заявку?

Заповніть реєстраційну форму, вказавши назву організації, кількість та вік учасників, а також контакти заявника.