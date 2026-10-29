Проєкт "Діти в медіа" запрошує підлітків на безоплатні екскурсії та навчання
У суботу, 24 жовтня, у межах соціально-освітнього проєкту "Діти в медіа" до студії Новини.LIVE завітали діти українських військових.
У той час, коли через повітряні тривоги чимало подій у Києві скасовують, проєкт "Діти в медіа" працює безперервно та з дотриманням усіх заходів безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги процес не зупиняється: група безпечно переходить до облаштованого укриття на -3 поверсі, де навчання та спілкування тривають далі. Це дозволяє дітям здобувати корисний досвід без жодних ризиків.
Про проєкт
"Діти в медіа" — це безоплатна соціально-освітня ініціатива від LIVE media HUB.
Проєкт проходить у студії Новини.LIVE, де своїм досвідом діляться професійні ведучі, кореспонденти, випускові редактори, відеооператори та режисери. На один день студія перетворюється на інтерактивну творчу лабораторію.
Кожен учасник обирає те, що цікаво саме йому: спробувати себе в ролі ведучого чи оператора, провести інтерв'ю, попрацювати з камерою, прочитати текст із суфлера, дізнатися, як працює хромакей та апаратно-студійний блок, звідки виходить ефір.
Крім того, підлітки опановують основи медіаграмотності — дізнаються про безпеку в соцмережах і навчаються розпізнавати інформаційні пастки. Такий інтерактивний досвід допомагає підліткам свідоміше обирати майбутню професію.
"Це казка, яку ми можемо подарувати в реальності. Коли я зростала, телебачення було для мене неймовірною магією, але доторкнутися до неї я не могла. Тепер ми можемо подарувати дітям таке перше знайомство й показати: це реальність, і кожен, хто працює та палає своєю справою, може стати частиною великої телевізійної команди", — розповіла ведуча Новини.LIVE Маргарита Стецюк.
Хто може долучитися?
- Організовані групи підлітків віком від 12 до 18 років (до 10 учасників у групі).
- Хто подає заявку: Благодійні фонди, громадські організації та інші соціальні ініціативи (зокрема ті, що опікуються дітьми військовослужбовців).
- Участь: Повністю безоплатна.
Як подати заявку?
Заповніть реєстраційну форму, вказавши назву організації, кількість та вік учасників, а також контакти заявника.