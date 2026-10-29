Проект "Дети в медиа" приглашает подростков на бесплатные экскурсии и занятия
В субботу, 24 октября, в рамках социально-образовательного проекта "Дети в медиа" студию Новини.LIVE посетили дети украинских военных.
В то время как из-за воздушных тревог многие мероприятия в Киеве отменяются, проект "Дети в медиа" работает непрерывно и с соблюдением всех мер безопасности. В случае объявления воздушной тревоги процесс не останавливается: группа безопасно перемещается в оборудованное укрытие на -3 этаже, где обучение и общение продолжаются. Это позволяет детям приобретать полезный опыт без каких-либо рисков.
О проекте
"Дети в медиа" — это бесплатная социально-образовательная инициатива от LIVE media HUB.
Проект проходит в студии Новини.LIVE, где своим опытом делятся профессиональные ведущие, корреспонденты, выпускающие редакторы, видеооператоры и режиссёры. На один день студия превращается в интерактивную творческую лабораторию.
Каждый участник выбирает то, что интересно именно ему: попробовать себя в роли ведущего или оператора, провести интервью, поработать с камерой, прочитать текст с суфлера, узнать, как работает хромакей и аппаратно-студийный блок, откуда идет эфир.
Кроме того, подростки осваивают основы медиаграмотности — узнают о безопасности в соцсетях и учатся распознавать информационные ловушки. Такой интерактивный опыт помогает подросткам более осознанно выбирать будущую профессию.
"Это сказка, которую мы можем подарить в реальности. Когда я росла, телевидение было для меня невероятной магией, но прикоснуться к ней я не могла. Теперь мы можем подарить детям такое первое знакомство и показать: это реальность, и каждый, кто работает и увлечен своим делом, может стать частью большой телевизионной команды", — рассказала ведущая Новнии.LIVE Маргарита Стецюк.
Кто может принять участие?
- Организованные группы подростков в возрасте от 12 до 18 лет (до 10 участников в группе).
- Кто подает заявку: благотворительные фонды, общественные организации и другие социальные инициативы (в частности, те, которые занимаются детьми военнослужащих).
- Участие: Полностью бесплатное.
Как подать заявку?
Заполните регистрационную форму, указав название организации, количество и возраст участников, а также контактные данные заявителя.