Проект «Дети в медиа» приглашает подростков на бесплатные экскурсии и занятия

Проект "Дети в медиа"

В субботу, 24 октября, в рамках социально-образовательного проекта "Дети в медиа" студию Новини.LIVE посетили дети украинских военных.

В то время как из-за воздушных тревог многие мероприятия в Киеве отменяются, проект "Дети в медиа" работает непрерывно и с соблюдением всех мер безопасности. В случае объявления воздушной тревоги процесс не останавливается: группа безопасно перемещается в оборудованное укрытие на -3 этаже, где обучение и общение продолжаются. Это позволяет детям приобретать полезный опыт без каких-либо рисков.

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О проекте

"Дети в медиа" — это бесплатная социально-образовательная инициатива от LIVE media HUB.

Проект проходит в студии Новини.LIVE, где своим опытом делятся профессиональные ведущие, корреспонденты, выпускающие редакторы, видеооператоры и режиссёры. На один день студия превращается в интерактивную творческую лабораторию.

Обучение детей основам работы на телевидении. Фото: LIVE Media Hub

Каждый участник выбирает то, что интересно именно ему: попробовать себя в роли ведущего или оператора, провести интервью, поработать с камерой, прочитать текст с суфлера, узнать, как работает хромакей и аппаратно-студийный блок, откуда идет эфир.

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Кроме того, подростки осваивают основы медиаграмотности — узнают о безопасности в соцсетях и учатся распознавать информационные ловушки. Такой интерактивный опыт помогает подросткам более осознанно выбирать будущую профессию.

Участница проекта "Дети в медиа". Фото: LIVE Media Hub

"Это сказка, которую мы можем подарить в реальности. Когда я росла, телевидение было для меня невероятной магией, но прикоснуться к ней я не могла. Теперь мы можем подарить детям такое первое знакомство и показать: это реальность, и каждый, кто работает и увлечен своим делом, может стать частью большой телевизионной команды", — рассказала ведущая Новнии.LIVE Маргарита Стецюк.

Кто может принять участие?

Организованные группы подростков в возрасте от 12 до 18 лет (до 10 участников в группе).

Кто подает заявку : благотворительные фонды, общественные организации и другие социальные инициативы (в частности, те, которые занимаются детьми военнослужащих).

: благотворительные фонды, общественные организации и другие социальные инициативы (в частности, те, которые занимаются детьми военнослужащих). Участие: Полностью бесплатное.

Как подать заявку?

Заполните регистрационную форму, указав название организации, количество и возраст участников, а также контактные данные заявителя.