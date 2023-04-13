Проєкт "Відновись", профінансований Фондом Вадима Столара на 7 млн грн, допоміг майже 700 українцям

Фонд Вадима Столара допомагає українцям

Фонд Вадима Столара на чолі зі своїм засновником профінансував проєкт із надання психологічної допомоги сім’ям, які постраждали від війни, на загальну суму понад 7 мільйонів гривень. Четвертий етап проєкту "Відновись" охопив понад 150 учасників, тож від його початку у серпні 2022 року загальна кількість тих, хто отримав допомогу, досягла майже 700. Проєкт надає психологічну підтримку сім'ям, які втратили одного з батьків чи домівку через війну.

Про це йдеться у матеріалі порталу UNN.

Читайте також:

Засновник Фонду Вадим Столар називає цей проєкт значущим для нього та його команди, оскільки "Відновись" має на меті дати людям можливість перезавантажитись та повернутись до повноцінного життя. До того ж, за його словами, проєкт — це можливість об’єднати людей з усієї України в одну велику родину, та зрештою зробити значний внесок у щасливе майбутнє країни.

Волонтерка Фонду Наталія Приходько наголошує на важливості проєкту. Це можливість дати людям другий шанс і допомогти їм знайти сили долати виклики.

"Вже під час першого етапу нашого проєкту "Відновись" ми зрозуміли, що будемо обов’язково продовжувати. Ми подивилися в очі людей — і зрозуміли, наскільки важливе для них таке перезавантаження", — підкреслює Наталія Приходько.

У проєкті працює самовіддана команда волонтерів та професіоналів, серед яких є і психологи, і арттерапевти, і аніматори. Вони допомагають учасникам почуватися комфортно та безпечно серед карпатських красот.

Команда Фонду Столара допомагає дітям

Самі учасники "Відновись" позитивно відгукуються про свій досвід на проєкті та висловлюють подяку організаторам і команді. Вони розповідають, як це допомогло їм відкритися, спілкуватися та усміхатися.

"Ми стали дружньою сім’єю, зарядилися позитивними емоціями, відпочили, познайомилися з Карпатами. Тепер я знайду енергію, щоб підтримувати інших. Діти дуже задоволені, сподобалося все: майстер-класи, квести, походи, екскурсії, басейн, спілкування з аніматорами. Красно дякую всій команді!" — ділиться емоціями Світлана.

Проєкт "Відновись" реалізується за ініціативи Фонду Вадима Столара. Щоб отримати допомогу, переходьте за посиланням: https://www.instagram.com/stolar.fund/