Проект "Відновись", профинансированный Фондом Вадима Столара на 7 млн грн, помог почти 700 украинцам

Фонд Вадима Столара помогает украинцам

Фонд Вадима Столара во главе со своим учредителем профинансировал проект по оказанию психологической помощи семьям, пострадавшим от войны, на общую сумму более 7 миллионов гривен. Четвертый этап проекта "Відновись" охватил более 150 участников, поэтому с его начала в августе 2022 года общее количество получивших помощь достигло почти 700. Проект оказывает психологическую поддержку семьям, потерявшим одного из родителей или дом в результате войны.

Об этом идет речь в материале портала UNN.

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Основатель Фонда Вадим Столар называет этот проект значимым для него и его команды, поскольку "Відновись" имеет целью дать людям возможность перезагрузиться и вернуться к полноценной жизни. К тому же, по его словам, проект — это возможность объединить людей со всей Украины в одну большую семью и в конечном итоге внести значительный вклад в счастливое будущее страны.

Волонтер Фонда Наталья Приходько отмечает важность проекта. Это возможность дать людям второй шанс и помочь им найти силы преодолевать вызовы.

"Уже во время первого этапа нашего проекта "Відновись" мы поняли, что будем обязательно продолжать. Мы посмотрели в глаза людей — и поняли, насколько важна для них такая перезагрузка", — подчеркивает Наталья Приходько.

В проекте работает самоотверженная команда волонтеров и профессионалов, среди которых есть и психологи, и арт-терапевты, и аниматоры. Они помогают участникам чувствовать себя комфортно и безопасно среди карпатских красот.

Команда Фонда Столара помогает детям

Сами участники "Відновись" положительно отзываются о своем опыте на проекте и выражают благодарность организаторам и команде. Они рассказывают, как это помогло им открыться, общаться и улыбаться.

"Мы стали дружеской семьей, зарядились положительными эмоциями, отдохнули, познакомились с Карпатами. Теперь я найду энергию, чтобы поддерживать других. Дети очень довольны, понравилось все: мастер-классы, квесты, походы, экскурсии, бассейн, общение с аниматорами. Благодарю всю команду!" — делится эмоциями Светлана.

Проект "Відновись" реализуется по инициативе Фонда Вадима Столара. Чтобы получить помощь, перейдите по ссылке: https://www.instagram.com/stolar.fund/