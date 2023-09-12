Протезування військових: щоденник перебування на Мальті від благодійного фонду Future for Ukraine

Два українські військові, які проходили лікування на Мальті. Фото: Новини.LIVE

Богдан Новарчук та Сергій Мартиненко — учасники програми "Протезування українських військових 2023" від фонду Future For Ukraine — познайомилися під час подорожі на Мальту. Обидва захисники втратили ліву ногу під час виконання бойових завдань та разом проходили протезування на базі клініки Steward Health Care Malta (SHCM). Про перебування бійців на Мальті: примірки протезів, перші самостійні кроки, тренування з фізіотерапевтом та дозвілля — розповідаємо у нашому щоденнику.

Як пройшов перший день бійців на Мальті

У перший день на Мальті Богдан та Сергій познайомилися зі своїми фізіотерапевтами, протезистом та реабілітологами. Військовим без зволікань зробили зліпки ніг та зняли заміри для виготовлення протезів. Після чого їх протестували на фізичні можливості, щоб розробити для них індивідуальні плани тренувань та реабілітації. Тоді ж одразу й відбулося перше силове тренування.

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Чим займались українські захисники на Мальті

Наступний, день на Мальті розпочався з тренувань — спочатку у хлопців був спільний блок вправ, а після цього кожен тренувався окремо згідно з індивідуальним планом, розробленим фахівцями клініки. По завершенню тренувань відбулася довгоочікувана перша примірка протезів! Хлопці дуже поспішали зробити перші самостійні кроки, проте не все вдавалося так швидко, як хотілося б. Адже ходіння на протезах потребує кваліфікованого підходу та постійного вдосконалення навичок.

На третій день програми нашим військовим вдалося трохи відпочити — за порадою реабілітологів, Сергій та Богдан пішли на місцевий пляж, аби поплавати та зняти втому. Там вони зустріли представників української діаспори, які порадили військовим гарне місце, де найкраще плавати та засмагати під Мальтійським сонцем.

Українські бійці гуляють вуличками Мальти. Фото: Новини.LIVE

Трохи перепочивши, хлопці мали активне силове тренування.

"Перші кроки" українських захисників

Нарешті час настав! На п’ятий день Богдан та Сергій зробили свої перші кроки на протезах!

Реабілітологи та протезисти вчили їх спеціальній техніці ходіння з новими кінцівками. Адже вкрай важливо не просто стати на протез, а й навчитися правильно на ньому ходити, аби уникнути проблем зі здоров’ям у майбутньому.

Пізніше хлопці мали дні активних тренувань та опанування протеза. Шостого дня Богдан та Сергій вчилися обходити перешкоди з протезом та ходити сходами вгору-вниз. Звісно, після виснажливих тренувань у залі, хлопці потребували якісного відпочинку, тому ввечері знову пішли до моря, зустрічали захід сонця.

Сьомий день розпочався з тренування на рівновагу, гри у футбол з великим м’ячем, практики швидкого виносу ноги з протезом уперед.

Бійці під час гри у баскетбол. Фото: Новини.LIVE

Навіть у вихідні Сергій та Богдан мали завдання від реабілітологів — вони повинні були самостійно відпрацьовувати техніку ходи під час піших прогулянок. Для цього їм випала чудова нагода — в суботу хлопці поїхали на оглядову екскурсію островом та відвідали багато історичних місць Мальти. У неділю вчилися керувати човном у відкритому морі, а ввечері того ж дня, — відвідали місцеве свято!

Богдан та Сергій отримали омріяні протези завдяки програмі "Протезування українських військових 2023" від фонду Future For Ukraine, а також за сприяння постійного мецената проєкту — Вадима Столара. Про успішні результати протезування захисників на Мальті Вадим Столар згадує у своєму дописі на Facebook:

Вадим Столар розповів про результати протезування українських бійців. Фото: скриншот

Аби й інші українські захисники змогли отримати високоякісне протезування за кордоном, долучайтеся до збору на благодійний кейс. Разом допоможемо нашим захисникам повернутися до повноцінного життя!