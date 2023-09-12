Протезирование военных: дневник пребывания на Мальте от благотворительного фонда Future for Ukraine

Два украинских военных, которые проходили лечение на Мальте. Фото: Новини.LIVE

Богдан Новарчук и Сергей Мартыненко — участники программы "Протезирование украинских военных 2023" от фонда Future For Ukraine — познакомились во время путешествия на Мальту. Оба защитника потеряли левую ногу во время выполнения боевых задач и вместе проходили протезирование на базе клиники Steward Health Care Malta (SHCM). О нахождении бойцов на Мальте: примерки протезов, первые самостоятельные шаги, тренировки с физиотерапевтом и досуг — рассказываем в нашем дневнике.

Как прошел первый день на Мальте

В первый день на Мальте Богдан и Сергей познакомились со своими физиотерапевтами, протезистами и реабилитологами. Военным без промедлений сделали слепки ног и сняли замеры для изготовления протезов. После этого их протестировали на физические возможности, чтобы разработать для них индивидуальные планы тренировок и реабилитации. Тогда же и состоялась первая силовая тренировка.

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Мужчины на тренировке. Фото: Новини.LIVE

Чем занимались украинские защитники на Мальте

Следующий день на Мальте начался с тренировок — сначала у мужчин был общий блок упражнений, а после этого каждый тренировался отдельно по индивидуальному плану, разработанному специалистами клиники. По завершению тренировок состоялась долгожданная первая примерка протезов! Ребята очень спешили сделать первые самостоятельные шаги, однако не все удавалось так быстро, как хотелось бы. Ведь хождение на протезах нуждается в квалифицированном подходе и постоянном совершенствовании навыков.

На третий день программы нашим военным удалось немного отдохнуть — по совету реабилитологов Сергей и Богдан пошли на местный пляж, чтобы поплавать и снять усталость. Там они встретили представителей украинской диаспоры, которые посоветовали военным хорошее место, где лучше всего плавать и загорать под Мальтийским солнцем.

Украинские бойцы гуляют по улочкам Мальты. Фото: Новини.LIVE

Немного отдохнув, мужчины имели активную силовую тренировку.

"Первые шаги" украинских защитников

Наконец-то время пришло! На пятый день Богдан и Сергей сделали свои первые шаги на протезах!

Реабилитологи и протезисты учили их специальной технике хождения с новыми конечностями. Ведь очень важно не просто стать на протез, но и научиться правильно на нем ходить во избежание проблем со здоровьем в будущем.

Позже ребята имели дни активных тренировок и овладения протезом. Шестого дня Богдан и Сергей учились обходить препятствия с протезом и ходить по лестнице вверх-вниз. Конечно, после изнурительных тренировок в зале, ребята нуждались в качественном отдыхе, поэтому вечером снова пошли к морю, встречали закат.

Седьмой день начался с тренировки на равновесие, игры в футбол с большим мячом, практику быстрого выноса ноги с протезом вперед.

Бойцы во время игры в баскетбол. Фото: Новини.LIVE

Даже в выходные у Сергея и Богдана были задачи от реабилитологов — они должны были самостоятельно отрабатывать технику ходьбы во время пеших прогулок. Для этого им представился отличный случай — в субботу мужчины поехали на обзорную экскурсию по острову и посетили много исторических мест Мальты. В воскресенье учились управлять лодкой в открытом море, а вечером того же дня посетили местный праздник!

Богдан и Сергей получили вожделенные протезы благодаря программе "Протезирование украинских военных 2023" от фонда Future For Ukraine, а также при содействии постоянного мецената проекта — Вадима Столара. Об успешных результатах протезирования защитников на Мальте Вадим Столар вспоминает в своем посте в Facebook:

Вадим Столар рассказал о результатах протезирования украинских бойцов. Фото: скриншот

Чтобы и другие украинские защитники смогли получить высококачественное протезирование за границей, присоединяйтесь к сбору на благотворительный кейс. Вместе поможем нашим защитникам вернуться к полноценной жизни!