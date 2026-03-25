Протезування за держпрограмою: як обрати протезний центр та що варто знати?

Програма безоплатного протезування

Кожен українець має право на безоплатне протезування, яке гарантоване державою. Втім, на шляху від ампутації до отримання протеза людина зіштовхується з безліччю запитань, відповіді на які доводиться шукати самостійно. Коли можна протезуватися після поранення, скільки це коштує і чи може взагалі протез замінити функцію втраченої кінцівки? Відповіді та історії ветеранів, які вже пройшли протезування, зібрали в матеріалі.

В Україні діє державна програма, згідно з якою кожен громадянин, який втратив кінцівки у ході війни або з медичних показань, має право на безоплатне протезування, реабілітацію та забезпечення засобами реабілітації (милиці, крісла колісні тощо). Також існують благодійні ініціативи та грантові програми, які пропонують безоплатні послуги з протезування та відновлення. Кошти на це виділяють благодійники та іноземні донори, як-от проєкт від уряду Ісландії та Embla Medical.

Про державну програму забезпечення допоміжними засобами реабілітації

Держава гарантує встановлення якісних протезів, а також покриває витрати на обслуговування, ремонт та заміну деталей протеза, якщо ті зносилися або не відповідають фізіологічним потребам людини.

Сума компенсації становить до 2 млн грн для цивільної особи та до 4 млн грн – для військових. Ця сума дозволяє отримати сучасне функціональне протезування та реабілітацію, які допоможуть повернути втрачені можливості руху та соціалізуватися після поранення.

Виготовлений протез

Також за держпрограмою можна отримати спортивні протези. Для цього необхідно підтвердити участь у спортивних заходах відповідними документами від профільних державних органів та організаторів змагань (лист від Мінветеранів, МВС, Монмолодьспорту тощо).

Як обрати протезне підприємство в Україні?

Громадянин України має право обирати протезне підприємство з понад сотні доступних по всій Україні, серед яких є центр протезування та відновлення MCOP Україна.

Процес виготовлення протезів

Це має бути не лише місце, де вам виготовлять протез, а й центр, який супроводжує людину від першої консультації до повної адаптації. Обираючи протезне підприємство, важливо звертати увагу на наступні критерії:

Досвід роботи з вашим типом ампутації.

Не всі центри однаково добре працюють з різними випадками. Важливо, щоб команда мала практику саме з вашим рівнем ампутації. Особливо якщо це складний випадок – дезартикуляція кульшового чи плечового суглоба, або ж подвійна чи потрійна ампутація.

Адаптація до протеза

Сам протез — лише частина процесу. Важливо, щоб центр пропонував навчання ходьбі або користуванню протезом в побуті та адаптацію до щоденного життя.

Індивідуальне виготовлення куксоприймача

Куксоприймач — найважливіша частина протеза. Він має виготовлятися індивідуально під форму кукси, з кількома примірками та корекціями.

Командний підхід

Якісне протезування та адаптація можливі, коли з пацієнтом працює мультидисциплінарна команда: протезисти, техніки, фізичні терапевти, спеціалісти з оптимізації ходи. Такий підхід працює ефективніше – будь-які незручності в посадці протеза можна вчасно підігнати, а навчання правильній техніці користуванню протезом мінімізує ризики травм та дає змогу швидко навчитися користуватися протезом у побутіі.

Сервіс і подальша підтримка

Після встановлення протеза вам можуть знадобитися додаткові налаштування, ремонт чи заміна окремих елементів, контроль посадки протеза. Центр має забезпечувати супровід, а не лише видачу протеза.

Сучасні компоненти

Запитайте, з якими виробниками працює центр (наприклад, колінні модулі, стопи, мікропроцесорні системи). Це безпосередньо впливає на можливості протеза. Різні модулі виконують різні функції. Наприклад, прості механічні колінні модулі підходять для рівної поверхні, а мікропроцесорні допомагають безпечніше ходити сходами, по схилах або нерівній дорозі.

Відгуки реальних людей

Поспілкуйтеся з пацієнтами, які вже проходили протезування в тому чи іншому центрі — чи позитивний був досвід, в які терміни вони отримали протез з фінальним куксоприймачем, чи зручно їм з протезом та чи використовують його у житті надалі.

Маршрут пацієнта

Програма безплатного протезування у Medical Center Orthotics & Prosthetics

Історія ветерана Олега Кушко та переваги міжнародного досвіду протезування у MCOP Україна.

Фархад Остоварі, лікар фізичної терапії з США та клінічний директор Medical Center Orthotics & Prosthetics, який понад 16 років працює з людьми які втратили кінцівки та допоміг вже понад 100 українським ветеранам, пояснює, що саме реабілітація визначає на скільки ефективно людина опанує протез та бути користуватися ним у житті.

Фархад Остоварі, лікар фізичної терапії з США та клінічний директор Medical Center Orthotics & Prosthetics

"Результат протезування залежить не лише від технології, а й від якості реабілітації з перших днів. Саме правильне формування ходи з протезом на початковому етапі допомагає уникнути компенсаторних порушень (коли людина, наприклад, всю вагу тіла переносить на здорову ногу, і це може спричиняти проблеми з опорно-руховим апаратом) і повернутися до звичного рівня мобільності".

В американському центрі MCOP – США та Україні – пройшли протезування та відновлення вже понад 100 українських захисників. Більшість з них активно користується протезом та приїжджає до центру, якщо потрібна заміна чи підгон куксоприймача, є бажання вдосконалити свої навички користування протезом разом з фахівцем або ж просто поспілкуватися та знайти підтримку серед своїх. Як, наприклад, ветеран 10-ї гірської штурмової бригади Олег Кушко.

У 2023 році Олег втратив обидві ноги, наступивши на протипіхотну міну "Пелюстка". Це сталося під час штурму поблизу села Роздолівка на Донеччині. Вже наступного 2024 року Олег пройшов протезування та фізичну адаптацію в Medical Center Orthotics & Prosthetics у США за програмою благодійного фонду Future for Ukraine. Фахівці американського центру понад 30 років працюють з людьми з ампутацією будь-якого рівня складності, зокрема і з ветеранами воєн Афганістану та Іраку. На сьогодні це унікальна експертиза, яка в поєднанні з міжнародними протоколами та мультидисциплінарним підходом (протезист+фізичний терапевт+спеціаліст з адаптації ходи) робить центр МСОР лідером у протезуванні у світі.

Повернувшись після протезування додому у Львів, Олег Кушко зміг здійснити свою мрію після поранення: знову прогулятися площею Ринок, в одній руці тримати каву, а в іншій солодку випічку – без крісла колісного та милиць.

Військовий розповідає, що навчитися ходити відразу на обох протезах було дуже важко, оскільки одна нога у нього ампутована на рівні верхньої частини бедра, інша – до коліна. Але професійна підтримка фізичних терапевтів центру MCOP та непереборне бажання знову жити повноцінно принесли результати.

"Потрібно в голові усвідомити, що тепер це твоя нова кінцівка. Дати собі спокій, прийняти зміни в тілі та вчитися довіряти протезам. Це дуже неприємно, і це дуже важко. Але це — шлях до самостійного та активного життя!", — каже Олег.

За рік активного користування протезами, в Олега схудли залишкові кінцівки, і протези почали натирати під час ходи. В певний період молодик навіть відмовлявся користуватися протезами. Тож він звернувся до центру МСОР Україна, який вже на той момент відкрив своє представництво у Києві.

"Мені безоплатно виготовили нові куксоприймачі за індивідуальними замірами. Потім я чотири тижні займався з фізичним терапевтом – підлаштовувався до змін. І тепер я знову ходжу – без дискомфорту та інших неприємних нюансів", — розповідає Олег.

Правильно підібраний протез і професійна реабілітація допомагають людині повернути гідність та незалежність руху. І сьогодні в Україні таке протезування справді доступне.