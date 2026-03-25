Протезирование по госпрограмме: как выбрать протезный центр и что знать

Дата публикации 25 марта 2026 14:07
Протезирование по госпрограмме: как выбрать протезный центр и что стоит знать?
Программа бесплатного протезирования

Каждый украинец имеет право на бесплатное протезирование, которое гарантировано государством. Впрочем, на пути от ампутации до получения протеза человек сталкивается с множеством вопросов, ответы на которые приходится искать самостоятельно. Когда можно протезироваться после ранения, сколько это стоит и может ли вообще протез заменить функцию утраченной конечности? Ответы и истории ветеранов, которые уже прошли протезирование, собрали в материале.

В Украине действует государственная программа, согласно которой каждый гражданин, потерявший конечности в ходе войны или по медицинским показаниям, имеет право на бесплатное протезирование, реабилитацию и обеспечение средствами реабилитации (костыли, кресла колесные и т.д.). Также существуют благотворительные инициативы и грантовые программы, которые предлагают бесплатные услуги по протезированию и восстановлению. Средства на это выделяют благотворители и иностранные доноры, например проект от правительства Исландии и Embla Medical.

Читайте также:

О государственной программе обеспечения вспомогательными средствами реабилитации

Государство гарантирует установление качественных протезов, а также покрывает расходы на обслуживание, ремонт и замену деталей протеза, если те износились или не соответствуют физиологическим потребностям человека.

Сумма компенсации составляет до 2 млн грн для гражданского лица и до 4 млн грн - для военных. Эта сумма позволяет получить современное функциональное протезирование и реабилитацию, которые помогут вернуть утраченные возможности движения и социализироваться после ранения.

Державна програма з протезування в Україні
Изготовленный протез

Также по госпрограмме можно получить спортивные протезы. Для этого необходимо подтвердить участие в спортивных мероприятиях соответствующими документами от профильных государственных органов и организаторов соревнований (письмо от Минветеранов, МВД, Монмолодьспорта и т.д.).

Как выбрать протезное предприятие в Украине?

Гражданин Украины имеет право выбирать протезное предприятие из более сотни доступных по всей Украине, среди которых есть центр протезирования и восстановления MCOP Украина.

Виготовлення протезів для ветеранів
Процесс изготовления протезов

Это должно быть не только место, где вам изготовят протез, но и центр, который сопровождает человека от первой консультации до полной адаптации. Выбирая протезное предприятие, важно обращать внимание на следующие критерии:

  • Опыт работы с вашим типом ампутации.

Не все центры одинаково хорошо работают с разными случаями. Важно, чтобы команда имела практику именно с вашим уровнем ампутации. Особенно если это сложный случай - дезартикуляция тазобедренного или плечевого сустава, или же двойная или тройная ампутация.

  • Адаптация к протезу

Сам протез - лишь часть процесса. Важно, чтобы центр предлагал обучение ходьбе или пользованию протезом в быту и адаптацию к повседневной жизни.

  • Индивидуальное изготовление куксоприемника

Куксоприемник - важнейшая часть протеза. Он должен изготавливаться индивидуально под форму культи, с несколькими примерками и коррекциями.

  • Командный подход

Качественное протезирование и адаптация возможны, когда с пациентом работает мультидисциплинарная команда: протезисты, техники, физические терапевты, специалисты по оптимизации походки. Такой подход работает эффективнее - любые неудобства в посадке протеза можно вовремя подогнать, а обучение правильной технике пользования протезом минимизирует риски травм и позволяет быстро научиться пользоваться протезом в быту.

  • Сервис и дальнейшая поддержка

После установки протеза вам могут понадобиться дополнительные настройки, ремонт или замена отдельных элементов, контроль посадки протеза. Центр должен обеспечивать сопровождение, а не только выдачу протеза.

  • Современные компоненты

Спросите, с какими производителями работает центр (например, коленные модули, стопы, микропроцессорные системы). Это напрямую влияет на возможности протеза. Различные модули выполняют разные функции. Например, простые механические коленные модули подходят для ровной поверхности, а микропроцессорные помогают безопаснее ходить по лестнице, по склонам или неровной дороге.

  • Отзывы реальных людей

Пообщайтесь с пациентами, которые уже проходили протезирование в том или ином центре - положительный ли был опыт, в какие сроки они получили протез с финальным куксоприемником, удобно ли им с протезом и используют ли его в жизни в дальнейшем.

Маршрут пациента

null
Программа бесплатного протезирования в Medical Center Orthotics & Prosthetics

История ветерана Олега Кушко и преимущества международного опыта протезирования в MCOP Украина.

Фархад Остовари, врач физической терапии из США и клинический директор Medical Center Orthotics & Prosthetics, который более 16 лет работает с людьми, которые потеряли конечности и помог уже более 100 украинским ветеранам, объясняет, что именно реабилитация определяет на сколько эффективно человек освоит протез и будет пользоваться им в жизни.

Фархад Остоварі
Фархад Остовари, врач физической терапии из США и клинический директор Medical Center Orthotics & Prosthetics

"Результат протезирования зависит не только от технологии, но и от качества реабилитации с первых дней. Именно правильное формирование походки с протезом на начальном этапе помогает избежать компенсаторных нарушений (когда человек, например, весь вес тела переносит на здоровую ногу, и это может вызвать проблемы с опорно-двигательным аппаратом) и вернуться к привычному уровню мобильности".

В американском центре MCOP - США и Украины - прошли протезирование и восстановление уже более 100 украинских защитников. Большинство из них активно пользуется протезом и приезжает в центр, если нужна замена или подгон куксоприемника, есть желание усовершенствовать свои навыки пользования протезом вместе со специалистом или же просто пообщаться и найти поддержку среди своих. Как, например, ветеран 10-й горной штурмовой бригады Олег Кушко.

В 2023 году Олег потерял обе ноги, наступив на противопехотную мину "Лепесток". Это произошло во время штурма вблизи села Роздоловка Донецкой области. Уже в следующем 2024 году Олег прошел протезирование и физическую адаптацию в Medical Center Orthotics & Prosthetics в США по программе благотворительного фонда Future for Ukraine. Специалисты американского центра более 30 лет работают с людьми с ампутацией любого уровня сложности, в том числе и с ветеранами войн Афганистана и Ирака. На сегодня это уникальная экспертиза, которая в сочетании с международными протоколами и мультидисциплинарным подходом (протезист + физический терапевт + специалист по адаптации походки) делает центр МСОР лидером в протезировании в мире.

Вернувшись после протезирования домой во Львов, Олег Кушко смог осуществить свою мечту после ранения: снова прогуляться по площади Рынок, в одной руке держать кофе, а в другой сладкую выпечку - без кресла колесного и костылей.

Военный рассказывает, что научиться ходить сразу на обоих протезах было очень трудно, поскольку одна нога у него ампутирована на уровне верхней части бедра, другая - до колена. Но профессиональная поддержка физических терапевтов центра MCOP и непреодолимое желание снова жить полноценно принесли результаты.

"Нужно в голове осознать, что теперь это твоя новая конечность. Дать себе покой, принять изменения в теле и учиться доверять протезам. Это очень неприятно, и это очень трудно. Но это - путь к самостоятельной и активной жизни!",- говорит Олег.

За год активного пользования протезами, у Олега похудели остаточные конечности, и протезы начали натирать при ходьбе. В определенный период молодой человек даже отказывался пользоваться протезами. Поэтому он обратился в центр МСОР Украина, который уже на тот момент открыл свое представительство в Киеве.

"Мне бесплатно изготовили новые куксоприемники по индивидуальным замерам. Затем я четыре недели занимался с физическим терапевтом — подстраивался к изменениям. И теперь я снова хожу — без дискомфорта и других неприятных нюансов", — рассказывает Олег.

Правильно подобранный протез и профессиональная реабилитация помогают человеку вернуть достоинство и независимость движения. И сегодня в Украине такое протезирование действительно доступно.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
