Психоемоційна підтримка українців під час війни: ЗМІ про проєкт “Відновись” від Фонду Вадима Столар

Колаж: БФ Вадима Столара

Проєкт "Відновись" реалізується вже другий рік, і за цей час команда Вадима Столара допомогла 1200 родинам. Нещодавно добіг кінця вже шостий його етап, йдеться у сюжеті Новини.LIVE.

Де і як проходить "Відновись" від БФ Вадима Столара

Як повідомляють ЗМІ, ідея проєкту від початку полягала в тому, щоб створити для учасників атмосферу, яка б максимально сприяла емоційному відновленню.

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"Тож команда Фонду разом із засновником Вадимом Столаром одразу вирішили, що проводитися він буде у найбільш безпечних та мальовничих місцях України. Для кожного етапу обирається готель в одній з локацій на заході країни, останній раз "Відновись" приймала VitaPark Поляна. Друга частина програми – люди, які все організовують. А це, крім волонтерів, і професійні психологи, які займаються з дорослими, і аніматори, які розважають дітлахів, і арттерапевти. Під час кожного етапу влаштовуються корисні майстер-класи та цікаві екскурсії, походи в гори тощо", — розповідається в сюжеті.

Зазвичай кожен етап "Відновись" має свою особливість — для шостого такою була можливість отримати консультацію у лікаря-терапевта.

Позитивний вплив проєкту команди Вадима Столара на учасників

Ідея програми "Відновись", розроблена ще навесні 2022 року, виявилася дуже вдалою, і практично без змін надалі впроваджується зусиллями Вадима Столара та команди його Фонду. Про ефективність проєкту говорять численні відгуки його учасників, де вони розповідають про суттєві поліпшення свого психоемоційного стану, кажуть журналісти.

"Зокрема, матері констатують зниження тривожності дітей, суттєве поліпшення сну, повернення рухливості, жвавості, допитливості. Високо оцінюють індивідуальний підхід персоналу. Про себе дорослі кажуть, що чи не вперше за довгий час вони змогли відвернути свою увагу від тривожних думок, забути про клопоти, згадати про нормальне життя", — повідомляють автори матеріалу, наводячи приклади відгуків учасників.

"Хочу висловити вдячність всій команді та Вадиму Столару особисто. Дякую вам уклінно за підтримку та відновлення. Все було продуктивно та неймовірно круто! Ваша праця гідна поваги!" — акцентує Алла, одна з учасниць проєкту.

Вадим Столар та волонтери розповіли, що мотивує їх продовжувати "Відновись"

"Ті, хто не беруть безпосередню участь у проєкті, навряд чи здогадуються, скільки зусиль і душі ми вкладаємо в нього – але воно того варте. Бо кожна усмішка на обличчі матері, кожен дитячий сміх, кожен щирий відгук у приватних бесідах і соціальних мережах – це потужний імпульс, який мотивує нас продовжувати", — зазначає волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Сам Вадим Столар, який особисто відвідав місце проведення шостого етапу програми та поспілкувався з учасниками, емоцій не приховує.

"Спілкуючись з учасниками проєкту "Відновись", я зрозумів, наскільки їм важко. Але й відчув, що вони хочуть та мають сили повернутися до повноцінного життя. Наш проєкт створений, щоб допомагати їм у цьому. Як батько п’ятьох дітей, я знаю, що сильніше за все стрес б’є саме по дітях. І ми маємо зробити все можливе, щоб захистити їх. Ми обов’язково продовжуватимемо "Відновись". Адже люди та їхнє здоров’я – як фізичне, так і психічне – надважливі. Бо саме емоційно здорові та сильні духом громадяни є запорукою повоєнного відновлення країни та відродження нації", — наголошує Вадим Столар.