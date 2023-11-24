Психоэмоциональная поддержка украинцев: СМИ о проекте "Восстановись" от Фонда Вадима Столар

Коллаж: БФ Вадима Столара

Проект "Восстановись" реализуется уже второй год, и за это время команда Вадима Столара помогла 1200 семьям. Недавно подошел к концу уже шестой его этап, говорится в сюжете Новини.LIVE.

Где и как проходит "Восстановись" от БФ Вадима Столара

Как сообщают СМИ, идея проекта изначально заключалась в том, чтобы создать для участников атмосферу, которая максимально способствовала бы эмоциональному восстановлению.

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"Поэтому команда Фонда вместе с основателем Вадимом Столаром сразу решили, что проводиться он будет в самых безопасных и живописных местах Украины. Для каждого этапа выбирается отель в одной из локаций на западе страны, последний раз "Восстановись" принимала VitaPark Поляна. Вторая часть программы — люди, которые все организуют. А это, кроме волонтеров, и профессиональные психологи, которые занимаются со взрослыми, и развлекающие детишек аниматоры и арттерапевты. На каждом этапе устраиваются полезные мастер-классы и интересные экскурсии, походы в горы и т.д." — рассказывается в сюжете.

Обычно каждый этап "Восстановись" имеет свою особенность — для шестого такой была возможность получить консультацию у врача-терапевта.

Положительное влияние проекта команды Вадима Столара на участников

Идея программы "Восстановись", разработанная еще весной 2022 года, оказалась очень удачной и практически без изменений в дальнейшем внедряется усилиями Вадима Столара и команды его Фонда. Об эффективности проекта говорят многочисленные отзывы его участников, где они рассказывают о существенных улучшениях своего психоэмоционального состояния, говорят журналисты.

"В частности, матери констатируют снижение тревожности детей, существенное улучшение сна, возвращение подвижности, живости, любознательности. Высоко оценивают индивидуальный подход персонала. О себе взрослые говорят, что чуть ли не впервые за долгое время они смогли отвлечь свое внимание от тревожных мыслей, забыть о хлопотах, упомянуть о нормальной жизни", — сообщают авторы материала, приводя примеры отзывов участников.

"Хочу выразить благодарность всей команде и Вадиму Столару лично. Благодарю вас коленопреклоненно за поддержку и восстановление. Все было продуктивно и невероятно круто! Ваш труд достоин уважения!" — акцентирует Алла, одна из участниц проекта.

Вадим Столар и волонтеры рассказали, что мотивирует их продолжать "Восстановись"

"Те, кто не принимают непосредственное участие в проекте, вряд ли догадываются, сколько усилий и души мы вкладываем в него – но оно того стоит. Потому что каждая улыбка на лице матери, каждый детский смех, каждый искренний отклик в частных беседах и социальных сетях — это мощный импульс, мотивирующий нас продолжать", — отмечает волонтер Фонда Наталья Приходько.

Сам Вадим Столар, лично посетивший место проведения шестого этапа программы и пообщавшийся с участниками, эмоций не скрывает.

"Общаясь с участниками проекта "Восстановись", я понял, насколько им тяжело. Но и почувствовал, что они хотят и имеют силы вернуться к полноценной жизни. Наш проект создан, чтобы помогать им в этом. Как отец пятерых детей, я знаю, что сильнее всего стресс бьет именно по детям и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить их. Потому что именно эмоционально здоровые и сильные духом граждане залог послевоенного восстановления страны и возрождения нации", — отмечает Вадим Столар.