Реабілітація військових: лекція лікаря зі США

Лекція лікаря зі США Фархада Остоварі. Фото: Новини.LIVE

Поранень на фронті зазнають сотні українських бійців. Така кількість пацієнтів зі складними травмами — новий виклик для лікарів та медичної системи. Деяких військових лікують за кордоном, але більшість потребують хірургічного втручання, ампутацій та реабілітації саме в Україні.

За підтримки Фонду Future for Ukraine у Києві для фізичних терапевтів та реабілітологів організували офлайн-лекцію лікаря реабілітолога зі США з 14-річним досвідом — Фархада Остоварі, який займається реабілітацією амерканських військових. Доктор Остоварі поділився своїми знаннями з українськими медиками, передає Новини.LIVE.

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"До нас у США на лікування привозять ваших військових. Але я лікую одного, двох, трьох. Потім я подумав, що ефективніше було б навчити ваших лікарів, аби вони тут допомагали більшій кількості людей", — заявив лікар під час свого виступу.

Лікар-реабілітолог зі США Фархад Остоварі. Фото: Новини.LIVE

Фархад Остоварі у штатах займається лікуванням та реабілітацією військових. Допомагати пораненим українським солдатам він почав у співпраці з Фондом Future for Ukraine, який фінансує протезування наших бійців. Новини.LIVE раніше розповідало історію бійця Олександра Чайки, який на війні втратив ногу і знову почав ходити та навіть танцювати після реабілітації у США.

Деяких військових лікують за кордоном, але первинна допомога — екстренне хірургічне втручання чи ампутація — надається саме в Україні.

До Києва лікар Остоварі приїхав за запрошенням фонду. На його лекцію прийшли кілька десятків медиків — фахівці з Головного медичного центру МВС України, Центрального клінічного госпіталю, Головного військового клінічного госпіталю та Санаторію "Перемога". Всі ті, хто сьогодні займається лікуванням та реабілітацією військових.

"Сьогодні було зроблено ще один внесок у розвиток реабілітаційної галузі в Україні. За це вдячний нашим друзям з MCOP, які вже понад рік допомагають нашим захисникам отримувати протези та повертають їх до активного життя! Вдячний доктору Остоварі за візит та неоціненний досвід!



Низький уклін лікарям Головного медичного центру МВС України, Центрального клінічного госпіталю, Головного військового клінічного госпіталю та інших медичних закладів країни, що рятують життя наших захисників! Робимо все можливе, аби допомогти їм у цьому!" — зазначив Вадим Столар.

Кількагодинна лекція розкрила такі теми — фізична терапія верхньої кінцівки, невропатія верхніх і нижніх кінцівок, контузія та метод високоінтенсивної ходьби при черепно-мозкових травмах.

Українські медики уважно слухали американського колегу, цікавилися методами лікування, розбирали конкретні травми та діагнози.

Українські лікарі на лекції колеги зі США. Фото: Новини.LIVE

Не могло не зацікавити те, як у США підходять до реабілітації військових. Йдеться не лише про протези, ліки та фізичні вправи. Окрім медичної допомоги людина отримує цілий пакет послуг, які допоможуть їй інтегруватися в суспільство і жити повноцінне життя.

Наприклад, як розповів лікар Остоварі, перед будь-якими операціями і лікуванням він запитує в пацієнта про його життя до травми. Це потрібно, аби обрати таке лікування, яке наблизить людину до повноцінного повернення у свій ритм. Якщо пацієнт грав у хокей, то лікар буде намагатися призначити таку реабілітацію, аби він знову міг займатися улюбленим спортом.

Лекція для українських медиків. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, доки людина в лікарні, менеджери перевіряють її дім на інклюзивність — наявність пандусів тощо. А після виписки з військовим проводять час — готують разом вечерю, ходять на шопінг. Таким чином перевіряють, чи може пацієнт самостійно робити звичайні речі для комфортного і повноцінного життя.

Рівень медичного обслуговування в нашій країні, звісно, кардинально відрізняється від того, який отримують військові у США. Однак подібні зустрічі фахівців дають змогу нашим лікарям переймати міжнародний досвід та підвищувати рівень допомоги пацієнтам.

Нагадаємо, кількість ампутацій серед населення України збільшується з плином війни — страждають як військові, так і цивільні. Постає гостре питання отримання якісних протезів та реабілітації.

В Україні є така ініціатива, започаткована благодійною організацією "БФ "Майбутнє для України" (Future for Ukraine), яка допомагає українським військовим отримувати якісні протези та проходити реабілітаційний процес у провідній медичній клініці Medical center Orthotics and Prosthetics (MCOP).