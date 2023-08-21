Реабилитация военных: лекция врача из США

Лекция врача из США Фархада Остовари. Фото: Новини.LIVE

Ранения на фронте испытывают сотни украинских бойцов. Такое количество пациентов со сложными травмами — новый вызов для врачей и медицинской системы. Некоторых военных лечат за границей, но большинство нуждаются в хирургическом вмешательстве, ампутациях и реабилитации именно в Украине.

При поддержке Фонда Future for Ukraine в Киеве для физических терапевтов и реабилитологов организовали офлайн-лекцию врача реабилитолога из США с 14-летним опытом — Фархада Остовари, занимающегося реабилитацией американских военных. Доктор Остовари поделился своими знаниями с украинскими медиками, сообщает Новинии.LIVE.

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"К нам в США на лечение привозят ваших военных. Но я лечу одного, двух, трех. Поэтому я подумал, что эффективнее было бы научить ваших врачей, чтобы они здесь помогали большему количеству людей", — заявил врач во время своего выступления.

Врач-реабилитолог из США Фархад Остовари. Фото: Новини.LIVE

Фархад Остовари в штатах занимается лечением и реабилитацией военных. Помогать раненым украинским солдатам он начал в сотрудничестве с Фондом Future for Ukraine, финансирующим протезирование наших бойцов. Новини.LIVE ранее рассказывало историю бойца Александра Чайки, который на войне потерял ногу и снова начал ходить и даже танцевать после реабилитации в США.

Некоторые военные лечатся за границей, но первичная помощь — экстренное хирургическое вмешательство или ампутация — оказывается именно в Украине.

В Киев врач Остовари приехал по приглашению фонда. На его лекцию пришли несколько десятков медиков — специалисты из Главного медицинского центра МВД Украины, Центрального клинического госпиталя, Главного военного клинического госпиталя и Санатория "Победа". Все те, кто сегодня занимается лечением и реабилитацией военных.

"Сегодня был внесен еще один вклад в развитие реабилитационной отрасли в Украине. За это благодарен нашим друзьям из MCOP, которые уже больше года помогают нашим защитникам получать протезы и возвращают их к активной жизни! Благодарен доктору Остовари за визит и неоценимый опыт!

Низкий поклон врачам Главного медицинского центра МВД Украины, Центрального клинического госпиталя, Главного военного клинического госпиталя и других медицинских учреждений страны, спасающих жизнь наших защитников! Делаем все возможное, чтобы помочь им в этом!" — отметил Вадим Столар.

Несколькочасовая лекция раскрыла следующие темы — физическая терапия верхней конечности, невропатия верхних и нижних конечностей, контузия и метод высоко интенсивной ходьбы при черепно-мозговых травмах.

Украинские медики внимательно слушали американского коллегу, интересовались методами лечения, разбирали конкретные травмы и диагнозы.

Украинские врачи на лекции коллеги из США. Фото: Новини.LIVE

Не могло не заинтересовать, как в США подходят к реабилитации военных. Речь идет не только о протезах, лекарствах и физических упражнениях. Кроме медицинской помощи человек получает целый пакет услуг, которые помогут ему интегрироваться в общество и жить полноценную жизнь.

К примеру, как рассказал врач Остовари, перед любыми операциями и лечением он спрашивает у пациента о его жизни до травмы. Это нужно, чтобы выбрать такое лечение, которое приблизит человека к полноценному возвращению в свой ритм. Если пациент играл в хоккей, то врач будет пытаться назначить такую реабилитацию, чтобы он снова мог заниматься любимым спортом.

Лекция для медиков. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, пока человек в больнице, менеджеры проверяют его дом на инклюзивность — наличие пандусов и т.п. А после выписки с военным проводят время — готовят вместе ужин, ходят на шоппинг. Таким образом проверяют, может ли пациент самостоятельно делать обычные вещи для комфортной полноценной жизни.

Уровень медицинского обслуживания в нашей стране, конечно, кардинально отличается от того, который получают военные в США. Однако подобные встречи специалистов позволяют нашим врачам перенимать международный опыт и повышать уровень помощи пациентам.

Напомним, количество ампутаций среди населения Украины увеличивается с течением войны — страдают как военные, так и гражданские. Возникает острый вопрос получения качественных протезов и реабилитации.

В Украине есть такая инициатива, начатая благотворительной организацией "БФ "Будущее для Украины" (Future for Ukraine), которая помогает украинским военным получать качественные протезы и проходить реабилитационный процесс в ведущей медицинской клинике Medical center Orthotics and Prosthetics (MCOP).