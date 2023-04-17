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"РФ цинічно вбила військовополонених": Лубінець про деталі розслідування теракту в Оленівці

17 квітня 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"РФ цинічно вбила військовополонених": Лубінець про деталі розслідування теракту в Оленівці
Теракт у Оленівці. Фото: Офіс Генерального прокурора
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Омбусмен Дмитро Лубінець розповів, чи є якісь деталі розслідування теракту в Оленівці. За його словами, немає жодних нових відомостей і це історій, яка вкотре показала повне божевілля, імпотентність міжнародних організацій.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Українській правді".

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Публічна кара військовополонених, які були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Повністю було зроблено процедуру, виходячи з Женевських конвенцій. А Росія їх цинічно вбила.

ООН створила спеціальну комісію для розслідування, і п'ять місяців я намагався зустрітися з цією спеціальною місією.

"Я цього не зміг зробити. Я хотів передати факти, фото. Це все закінчилося тим, що 5 січня на трибуну виходитиме Антоніу Гутерріш і каже, що генсек ухвалив рішення закрити місію. Вони навіть не знайшли в собі сили засудити дії Росії", — додав Лубінець.

Нагадаємо, що 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS.

Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у "воєнних злочинах", а також приховати тортури над полоненими та розстріли.

2 серпня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ООН не відповідає на запити України щодо вибуху в Оленівці. Однак пізніше голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що "інституції прокинулися" і почали вживати заходів, проте нині на місце загибелі полонених їх не допускає російська сторона.

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що барак з військовополоненими "азовцями" в тимчасово окупованій Оленівці був замінований.

Згодом звільнені з полону бійці полку "Азов" заявили, що масове вбивство полонених в Оленівці росіяни вчинили, аби приховати сліди тортур, адже з "азовцями" у полоні поводилися особливо жорстоко.

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що теракт в Оленівці було заздалегідь спланованим росією масовим вбивством українських військовополонених. Наразі для цього є достатньо доказів.

Додамо, що у вересні росіяни продовжували ігнорувати вимоги пустити у Оленівку місію ООН та представників МКЧХ. Крім того, російська сторона не надала даних щодо кількості вбитих під час липневого теракту.

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