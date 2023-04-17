"РФ цинично убила военнопленных": Лубинец про детали расследования теракта в Еленовке

Теракт в Еленовке. Фото: Офис Генерального прокурора

Омбусмен Дмитрий Лубинец рассказал, есть ли какие-то детали расследования теракта в Еленовке. По его словам, нет никаких новых сведений и это историй, которая в очередной раз показала полное безумие, импотентность международных организаций.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде".

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Публичная казнь военнопленных, которые были верифицированы Международным комитетом Красного Креста. Полностью была сделана процедура на основании Женевских конвенций. А Россия их цинично убила.

ООН создала специальную комиссию для расследования и пять месяцев я пытался встретиться с этой специальной миссией.

"Я этого не смог сделать. Я хотел передать факты, фото. Это все закончилось тем, что 5 января на трибуну выходить Антониу Гутерриш и говорит, что генсек принял решение закрыть миссию. Они даже не нашли в себе силы осудить действия России", — добавил Лубинец.

Напомним, что 29 июля в колонии в оккупированном городе Еленовка Донецкой области, где россияне содержали украинских военнопленных, раздались взрывы. Россияне заявили, что это ВСУ ударили из HIMARS.

Однако Генеральный штаб Украины заявил, что СИЗО обстреляли сами же россияне, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.

2 августа уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ООН не отвечает на запросы Украины о взрыве в Еленовке. Однако позже глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что "институции проснулись" и начали принимать меры, однако в настоящее время на место гибели пленных их не допускает российская сторона.

В Главном управлении разведки Украины сообщили, что барак с военнопленными "азовцами" во временно оккупированной Еленовке был заминирован.

Впоследствии освобожденные из плена бойцы полка "Азов" заявили, что массовое убийство пленных в Еленовке россияне совершили, чтобы скрыть следы пыток, ведь с "азовцами" в плену обращались особенно жестоко.

Представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что теракт в Еленовке был заранее спланированным россией массовым убийством украинских военнопленных. Сейчас для этого достаточно доказательств.

Добавим, что в сентябре россияне продолжали игнорировать требования пустить в Еленовку миссию ООН и представителей МККК. Кроме того, российская сторона не предоставила данные о количестве убитых во время июльского теракта.