Різдво у спектрі: як зробити особливий подарунок дитині з аутизмом

Фото: фонду Future for Ukraine

Центр для дітей із розладами спектра аутизму LEVCHYK SPECTRUM HUB від фонду Future for Ukraine пропонує кожному відчути себе справжнім Святим Миколаєм та зробити дітям із РСА особливі новорічні подарунки. Благодійна ініціатива "Різдво у спектрі" триватиме з 6 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року, тому кожен зможе долучитися до збору коштів на корекційні заняття для дітей у спектрі та здійснити їхні мрії.

Люблячі батьки завчасно готуються до Різдва та новорічних свят, щоб підготувати для своєї дитини найкращий сюрприз. Лялька з нової колекції, інтерактивний робот, захоплюючий конструктор — діти з нетерпінням чекають на смаколики та подарунки під новорічною ялинкою. Вогники, пряні аромати та веселий сміх — невід'ємні елементи зимових свят.

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А тепер уявіть, що одна дитина зі 100 не здатна повною мірою насолодитися новорічними дивами. Галасливі свята з яскравими вогниками та різномаїттям ароматів викликають у неї фізичний дискомфорт, бажання закритися і сховатися. Саме так почувають себе діти у спектрі аутизму, коли потрапляють у незнайоме середовище із безліччю подразників. Навіть похід із батьками до торговельного центру за подарунками — практично нездійсненне завдання для таких дітей.

Проте при ранньому втручанні та корекційних заходах дитина з аутизмом може бути повністю адаптована до соціального життя.

Вихованці LEVCHYK SPECTRUM HUB, як і всі діти, також мріють про смаколики та іграшки на Різдво. Проте набагато важливішим подарунком для дітей із розладами спектра аутизму (РСА) стануть корекційні заняття, які допоможуть здійснити найзаповітніші їхні мрії та мрії їхніх батьків!

Про що мріють вихованці LEVCHYK?

мрію вимовляти імена своїх друзів та близьких,

хочу подолати страх спілкування з людьми,

прагну навчитися розрізняти предмети та вміти ними користуватися,

бажаю почуватися комфортно серед людей,

хочу навчитися розрізняти кольори,

прагну навчитися контролювати свої емоції та стримувати їх,

потребую вміти розрізняти свої почуття та говорити про них,

хочу навчитися без паніки відвідувати та знаходитися у нових місцях: парках, кафе, кіно, громадському транспорті.

Щоб здійснити ці мрії, команда фонду Future for Ukraine запрошує всіх небайдужих долучитися до святкової благодійної ініціативи — "Різдво у спектрі".

Мета ініціативи: висвітлити потреби дітей із РСА та привернути увагу суспільства до важливості створення аутизм-френдлі середовища в Україні. А також зібрати кошти на корекційні заняття для дітей у спектрі, чиї родини стали вимушеними переселенцями та зараз проживають у Львові.

Як долучитися до ініціативи "Різдво у спектрі"?

Відвідайте святкову зону LEVCHYK SPECTRUM HUB з активностями "Різдво у спектрі" у ТРЦ Lavina Mall (Київ) біля сцени, де можна зробити фото на фоні бренд-зони, виміряти зріст дитини, розмалювати велику фігуру Левчика та залишити свої побажання для вихованців LEVCHYK SPECTRUM HUB. Також на локації буде інформаційний стенд, де можна більше дізнатися про тему аутизму, та charity box для збору коштів на корекційні заняття дітей із РСА — задонатьте від 50 грн та отримайте благодійні наліпки LEVCHYK SPECTRUM HUB за допомогу дітям у спектрі. Святкова зона працюватиме щосуботи та щонеділі з 6 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року з 12:00 до 19:00.

Протягом грудня завітайте до ресторану "Улюблений дядя", на вул. Паньківській, 20 у Києві, та купуйте різдвяну кульку. Кожна придбана вами кулька буде конвертована у донат на добрі справи LEVCHYK SPECTRUM HUB та його маленьких левенят, дітей у спектрі аутизму.

Святкові кульки з малюнками вихованців LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: фонд Future for Ukraine

Святкові кульки з малюнками вихованців LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: фонд Future for Ukraine

Святкові кульки з малюнками вихованців LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: фонд Future for Ukraine 1 / 3

Купуйте благодійний батончик WAFE UP від українського бренду здорової їжі Green Chef з малюнками вихованців LEVCHYK на обгортці та допомагайте дітям у спектрі аутизму здійснити їхні мрії.

​​Завітайте до мережі американських кафе BROOKS у Дніпрі та купуйте їжу з собою у Kidsy Brooksy боксах. 10% від вартості кожного боксу будуть перераховані на потреби LEVCHYK SPECTRUM HUB. Усередині боксу шукайте візитівку з QR-кодом, за яким можна дізнатися більше про збір та задонатити на корекційні заняття для дітей із РСА. За допомогу дітям у спектрі отримуйте благодійні наліпки із зображенням Левчика!

Благодійна різдвяна шкарпетка від Milk Bar. Фото: фонд Future for Ukraine

Благодійні наліпки від BROOKS. Фото: фонд Future for Ukraine 1 / 2

Ви також можете стати таємним Святим Миколаєм та подарувати малим левенятам різдвяну шкарпетку зі смаколиками від Milk Bar. Там всередині Джинджербой, брауні у формі ялинки, шоколадна салямі, бріттл з арахісом і червоний льодяник.

Ви також можете долучитися до спеціального збору на корекційні заняття для дітей з РАС, який проходить на сайті проєкту.