Рождество в спектре: как сделать особый подарок ребенку с аутизмом

Фото: фонда Future for Ukraine

Центр для детей с расстройствами спектра аутизма LEVCHYK SPECTRUM HUB от фонда Future for Ukraine предлагает каждому почувствовать себя настоящим Святым Николаем и сделать детям из РСА особые новогодние подарки. Благотворительная инициатива "Рождество в спектре" продлится с 6 декабря 2023 по 15 января 2024, поэтому каждый сможет приобщиться к сбору средств на коррекционные занятия для детей в спектре и осуществить их мечты.

Любящие родители заранее готовятся к Рождеству и новогодним праздникам, чтобы подготовить для своего ребенка лучший сюрприз. Кукла из новой коллекции, интерактивный робот, увлекательный конструктор — дети с нетерпением ждут вкусностей и подарков под новогодней елкой. Огоньки, пряные ароматы и веселый смех —неотъемлемые элементы зимних праздников.

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А теперь представьте, что один ребенок из 100 не способен в полной мере насладиться новогодними чудесами. Шумные праздники с яркими огоньками и разнообразием ароматов вызывают у нее физический дискомфорт, желание закрыться и спрятаться. Именно так чувствуют себя дети в спектре аутизма, когда попадают в незнакомую среду с множеством раздражителей. Даже поход с родителями в торговый центр за подарками практически невыполнимая задача для таких детей.

Однако при раннем вмешательстве и коррекционных мерах ребенок с аутизмом может быть полностью адаптирован к социальной жизни.

Воспитанники LEVCHYK SPECTRUM HUB, как и все дети, также мечтают о вкуснях и игрушках на Рождество. Однако гораздо более важным подарком для детей с расстройствами спектра аутизма (РСА) станут коррекционные занятия, которые помогут осуществить заветные их мечты и мечты их родителей!

О чем мечтают питомцы LEVCHYK?

мечтаю произносить имена своих друзей и близких,

хочу преодолеть страх общения с людьми,

стараюсь научиться различать предметы и уметь ими пользоваться,

желаю чувствовать себя комфортно среди людей,

хочу научиться различать цвета,

стараюсь научиться контролировать свои эмоции и сдерживать их,

нуждаюсь уметь различать свои чувства и говорить о них,

хочу научиться без паники посещать и находиться в новых местах: парках, кафе, кино, общественном транспорте.

Чтобы осуществить эти мечты, команда фонда Future for Ukraine приглашает всех неравнодушных приобщиться к праздничной благотворительной инициативе — "Рождество в спектре".

Цель инициативы: осветить потребности детей из РСА и привлечь внимание общества к важности создания аутизм-френдли среды в Украине. А также собрать средства на коррекционные занятия для детей в спектре, семьи которых стали вынужденными переселенцами и сейчас проживают во Львове.

Как присоединиться к инициативе "Рождество в спектре"?

Посетите праздничную зону LEVCHYK SPECTRUM HUB с активностями "Рождество в спектре" в ТРЦ Lavina Mall (Киев) возле сцены, где можно сделать фото на фоне бренд-зоны, измерить рост ребенка, разрисовать большую фигуру Левчика и оставить свои пожелания для воспитанников LEVCHY. Также на локации будет информационный стенд, где можно узнать о теме аутизма, и charity box для сбора средств на коррекционные занятия детей с РСА — задонайте от 50 грн и получите благотворительные наклейки LEVCHYK SPECTRUM HUB за помощь детям в спектре. Праздничная зона будет работать по субботам и по воскресеньям с 6 декабря 2023 года по 15 января 2024 года с 12:00 до 19:00.

В течение декабря посетите ресторан "Любимый дядя", на ул. Паньковской, 20 в Киеве, и покупайте рождественский шарик. Каждый приобретенный вами шарик будет конвертирован в донат на добрые дела LEVCHYK SPECTRUM HUB и его маленьких львят, детей в спектре аутизма.

Праздничные шарики с рисунками питомцев LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: фонд Future for Ukraine

Праздничные шарики с рисунками питомцев LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: фонд Future for Ukraine

Праздничные шарики с рисунками питомцев LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: фонд Future for Ukraine 1/3 _ 3

Купите благотворительный батончик WAFE UP от украинского бренда здоровой пищи Green Chef с рисунками питомцев LEVCHYK на обертке и помогайте детям в спектре аутизма осуществить их мечты.

Посетите сеть американских кафе BROOKS в Днепре и покупайте еду с собой в боксах Kidsy Brooksy. 10% стоимости каждого бокса будут перечислены на нужды LEVCHYK SPECTRUM HUB. Внутри бокса ищите визитку с QR-кодом, по которому можно узнать больше о сборе и задонатите на коррекционные занятия для детей с РСА. За помощь детям в спектре получайте благотворительные наклейки с изображением Левчика!

Благотворительный рождественский носок от Milk Bar. Фото: фонд Future for Ukraine

Благотворительные наклейки от BROOKS. Фото: фонд Future for Ukraine 1/2 _ 2

Вы также можете стать тайным Святым Николаем и подарить маленьким львятам рождественский носок со вкусняшками от Milk Bar. Там внутри Джинджербой, брауни в форме елки, шоколадная салями, бриттл с арахисом и красный леденец.

Вы также можете принять участие в специальном сборе на коррекционные занятия для детей с РАС, который проходит на сайте проекта.