Робота та навчання: на ВДНГ відбудеться масштабний "Фестиваль кар’єри"

Фестиваль кар'єри

Вибір професії, пошук першої роботи чи кардинальна зміна діяльності — усі ці питання можна буде вирішити на одному масштабному заході. З 21 по 24 травня Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) вдруге прийматиме "Фестиваль кар’єри". Ця подія стане потужним майданчиком для нетворкінгу, адже збере під одним дахом понад 250 компаній, благодійних організацій, державних установ та освітніх закладів.

Головною новацією цього сезону стане запуск спеціального "Кар'єрного кафе". У цьому просторі відвідувачам пропонуватимуть не лише каву, а й безкоштовні індивідуальні консультації від досвідчених кар'єрних радників. Гості зможуть пройти професійні тести на профорієнтацію, навчитися правильно складати резюме та взяти участь у профільних майстер-класах із підготовки до співбесід.

Організатори подбали й про наймолодших відвідувачів, які лише починають замислюватися про своє майбутнє. Для дітей та підлітків облаштують окрему освітню зону. Там вони зможуть дослідити різноманітні напрями навчання та розвитку у легкому форматі — через спеціальні ігри та практичні активності.

Загалом програма "Фестивалю кар'єри" передбачає понад 250 різноманітних подій протягом чотирьох днів. Повний розклад уже доступний для ознайомлення на офіційному сайті фестивалю. Для тих, хто не зможе відвідати захід особисто, організатори передбачили онлайн-трансляцію ключових профільних дискусій на YouTube-каналі ВДНГ. Вхід на всі локації фестивалю є повністю вільним.

Резюме, співбесіда, самопрезентація

Воркшоп із заповнення профілю на LinkedIn

23 травня, 12:00, вулична зона (шатро подій)

Кар'єрна консультантка Катерина Поліщак навчить оформляти профіль у LinkedIn так, щоб він працював на пошук можливостей. Поділиться секретами алгоритмів платформи й розкаже, як використовувати соцмережу для розвитку власної кар'єри.

Як стати частиною міжнародної компанії: план дій для старту кар’єри

23 травня, 13:00, павільйон №2, зала №3

Перший крок у міжнародну компанію не завжди потребує великого досвіду — важливіше правильно продемонструвати свою мотивацію, цінності й сильні сторони. На воркшопі від міжнародного виробника обладнання Modern Expo можна буде дізнатися, як підготувати резюме і linkedin-профіль, пройти співбесіду або стажування та перетворити власні навички на кар’єрний план.

Крок у нову професійну роль: інструменти й лайфхаки для успішного працевлаштування

23 травня, 14:00, павільйон №2, зала №3

Практична лекція від експертів Deloitte для тих, хто готується до пошуку роботи, зміни ролі або хоче почуватися впевненіше в комунікації з роботодавцями. Тут розкажуть, як готувати резюме й самопрезентацію, працювати з типовими запитаннями рекрутерів і природно триматися на співбесіді.

Чому вам не відповідають на резюме — і як це виправити за 45 хвилин

23 травня, 17:00, павільйон №2, зала №3

Якщо резюме регулярно лишається без відповіді, причина може бути в тому, як його зчитують рекрутери. Ольга Шелестенко, HR Lead COSMONOVA | NET і кар’єрна консультантка, покаже типові помилки в CV, пояснить, що варто змінити, і дасть практичні поради, щоб регулярно отримувати запрошення на співбесіди.

Мистецтво переговорів про гроші на співбесіді. Ціна вашого досвіду

23 травня, 18:00, павільйон №1, зала №2

На воркшопі від програми "СпівДія Кар'єра" учасники розберуться, як говорити про бажану винагороду впевнено й аргументовано, допоможуть оцінити власний досвід, проаналізувати ринок праці та сформулювати сильні аргументи для розмови з роботодавцем.

АЛЬТАТЕРРА: все про резюме

24 травня, 13:30, вулична зона (шатро подій)

Тренінг від команди рекрутерів і кар’єрних консультантів АЛЬТАТЕРРА: як створити резюме, на яке зверне увагу рекрутер, як подати свій досвід відповідно до українських та міжнародних стандартів і як не припуститися критичних помилок.

Резюме та самопрезентація: як (не) отримати бажану посаду

24 травня, 14:45, вулична зона (шатро подій)

Резюме, мотиваційний лист і самопрезентація можуть і підсилити кандидата, і зіпсувати перше враження ще до співбесіди. На воркшопі від ГО "Навчай для України" розберуть, як уникати типових помилок, грамотно подавати волонтерський та соціальний досвід і дадуть практичні поради для пошуку роботи.

Ефективні публічні виступи. Тренди 2026–2027 років

24 травня, 15:00, павільйон №1, зала №1

Воркшоп тренерки з публічних виступів і пітчингу Тетяни Хамрай — про те, як упевнено говорити про себе, свої ідеї та продукти перед аудиторією. Тренерка поділитися порадами, як працювати зі страхом виступів та перетворювати публічну комунікацію на корисний інструмент, і розбере актуальні тренди в публічних виступах.

Шлях до успіху в сучасному світі: маркетинг і особистий бренд

24 травня, 16:00, павільйон №2, зала №2

Воркшоп від співробітників Європейського університету для студентів і молодих спеціалістів — про актуальні тренди маркетингу й підходи до побудови особистого бренду. Після лекційної частини учасники перейдуть до інтерактивної гри та попрацюють над стратегією просування українського продукту.

Гра за вашими правилами: як на співбесіді змістити фокус зі стереотипів на вашу професійну цінність

24 травня, 16:00, павільйон №2, зала №1

Співбесіда може піти не туди, коли замість професійного досвіду в центрі опиняються вік, стать, перерва в роботі чи інші стереотипи. На воркшопі від програми "СпівДія Кар'єра" учасники попрацюють із типовими упередженнями ринку праці — від ейджизму й сексизму до "синдрому самозванця" — та розберуть конкретні техніки відповідей на некоректні або провокаційні запитання під час співбесіди.

Профорієнтація, навчання, самопізнання

Мій кар'єрний маршрут: від інтересів до можливостей

22 травня, 14:00, павільйон №2, зала №1

На презентації представниці центрів Europass і Euroguidance, а також національний координатор Eurodesk розкажуть про програми навчання й стажування в Україні та за кордоном, зокрема, про можливості для української молоді в межах програми ЄС Erasmus+.

Профорієнтаційна гра для підлітків "Шість поглядів на моє майбутнє"

22 травня, 16:00, павільйон №2, зала №2

На профорієнтаційній грі від Волонтерської спілки "ПОРУЧ" учасники подивляться на своє майбутнє з різних боків за методом "шести капелюхів мислення". У грі можна буде подумати вголос, почути інших, побачити альтернативи й спокійніше поставитися до сумнівів, які часто супроводжують вибір професійного шляху.

Чому вам не потрібна кар'єра та чому не варто прогнозувати свою професію

22 травня, 19:00, павільйон №2, зала №1

У турбулентному світі складно планувати кар'єру на роки вперед. Михайло Винницький, віцепрезидент із науково-навчальних студій Національного університету "Києво-Могилянська академія", розкаже, чому не завжди варто намагатися передбачити власну професію — та як залишатися гнучким і реагувати на зміни на ринку праці.

VR-занурення у світ професій

23 травня, 12:00, павільйон №2, зала №1

Спробувати професію ще до реального вибору допоможе віртуальна реальність. На майстеркласі Класичного фахового коледжу СумДУ можна буде "приміряти" різні ролі — від технічних до креативних і соціальних — та побачити робочі процеси зсередини через VR-окуляри.

Як досягати 90% поставлених цілей? Про планування життя

23 травня, 16:00, павільйон №1, зала №1

Лекція від експертки благодійного фонду "Волонтерська спілка "ПОРУЧ", про планування як систему, що допомагає не просто ставити цілі, а справді рухатися до них. На заході поговорять про те, чому дошки візуалізацій часто не працюють без чіткого підходу і як знайти час на навчання, відпочинок та кар'єрний розвиток.

Як знайти своє покликання в роботі та в житті

23 травня, 17:00, павільйон №2, зала №1

Робота більше не дає енергії, а відчуття "хочу більшого" дедалі складніше ігнорувати? На тренінгу Ірина Сутугіна, технічна директорка мережі шкіл іноземних мов English Prime, допоможе учасникам дослідити, де вони можуть розкритися найкраще через пошук професійного напряму та вправи на визначення сильних сторін.

Кар'єра без ілюзій: що насправді потрібно обирати в 16 і в 35

23 травня, 17:30, павільйон №1, зала №1

Ідея про один "правильний" вибір професії вже не відповідає реальності. Анастасія Сивак, академічна директорка мережі ліцеїв Educator, говоритиме про те, чому рішення в 16 років не визначає все життя, і як змінюється підхід до професійного вибору в різному віці.

Чому одні швидко адаптуються на новій роботі, а інші — ні? Дізнайся свій стиль навчання й адаптуйся легше

23 травня, 19:00, павільйон №2, зала №3

Перші тижні на новій роботі часто залежать не лише від досвіду, а й від "м'яких навичок". На інтерактивному воркшопі фахівчині LPP Ukraine допоможуть учасникам визначити власний стиль навчання за допомогою короткого тесту й розберуть, як використовувати свої сильні сторони та почуватися впевненіше на старті нової роботи.

Deutsch: твій квиток до безкоштовної освіти в Європі

24 травня, 14:30, павільйон №2, зала №2

Знання німецької може відкрити для українських студентів більше можливостей, ніж здається. Засновники DerDieDas & StartDeutsch Schule говоритимуть про освіту в Європі, реальні шанси для українських вступників і перші кроки для тих, хто тільки починає розглядати цей шлях.

Психологічні аспекти професійного самовизначення

24 травня, 17:30, павільйон №1, зала №1

Воркшоп від Альони Олексієнко, фахівчині з розвитку й підтримки ментального здоров'я ОККО, про те, як краще зрозуміти себе під час вибору професії та не загубитися між власними бажаннями, страхами й зовнішніми очікуваннями. Також поговорять про бар'єри, страх співбесіди і способи відрізнити внутрішній поклик від тиску ззовні.

Дискусії

Ламаючи стереотипи: як жінки змінюють традиційно чоловічі професії

21 травня, 14:00, павільйон №2, зала №3

Панельна дискусія Державної служби зайнятості про програму "Жінки в чоловічих професіях" і нові можливості для працевлаштування жінок у технічних та виробничих сферах. Учасники обговорять, як програма вплинула на ринок праці за рік реалізації, почують досвід роботодавців і реальні історії жінок, які опанували нові професії.

Що робити після служби? Освітні та грантові можливості для ветеранів і ветеранок

21 травня, 17:00, павільйон №2, зала №3

Дискусія від Державної служби зайнятості про можливості після завершення військової служби. Учасники дізнаються про програми, які допомагають отримати нову професію або розвинути бізнес, і почують практичний досвід ветеранів-підприємців — їхні історії, виклики й поради для тих, хто планує новий етап у професійному житті.

Професія "актор": стереотипи VS реальність

23 травня, 15:00, павільйон №4

Панельна дискусія від "Станції Театральної" та Teatr.Media: спікери зіставлять міфи про професію актора з реальним досвідом роботи в театрі й кіно. У розмові візьмуть актор театру "Золоті ворота" Богдан Буйлук, актриса театру та кіно Наталка Кобізька, режисер серіалу "Тиха Нава" Дмитро Андріянов, а також секретний гість. Модеруватиме Сергій Пащенко, актор та ведучий подкасту "Станція Театральна".

Перша робота в Україні для молоді: чия це відповідальність?

23 травня, 15:30, вулична зона (шатро подій)

Між навчанням і першою роботою для багатьох молодих людей досі залишається прірва: бізнес очікує більшої готовності, освіта не завжди бере на себе функцію працевлаштування, а молодь часто не розуміє, із чого почати. На заході від uBoost Career ці позиції зустрінуться в одній розмові — з досвідом HR-фахівців, засновників компаній, представників освіти й тих, хто вже пройшов шлях до першого оферу.

Змінити професію. Почати з нуля. Потрапити в кіно: як здійснити мрію за будь-яких обставин

24 травня, 16:30, павільйон №1, зала №2

Кіно може здаватися закритою індустрією для тих, хто не починав у ній із юності. На панельній дискусії Української Кіношколи говоритимуть про те, як увійти в кіно з нуля й зрозуміти, чи це справді новий професійний шлях — з кейсами випускників кіношколи і досвідом про перспективи роботи в Україні та за кордоном.

Кар'єра в шоу-бізнесі. Говорять "МУР"

24 травня, 18:30, павільйон №4

Представники творчого об’єднання "МУР" поділяться досвідом роботи в креативній індустрії, розкажуть про внутрішні процеси, ролі в команді й можливості працевлаштування в культурній сфері.

Інтерактивні події

Кар'єрне консультування та працевлаштування ветеранів в Україні

21 травня, 12:30, вулична зона (шатро подій)

Для повернення військовослужбовців до цивільної роботи потрібні не лише відкриті вакансії, а і якісний супровід. На воркшопі розглянуть особливості працевлаштування ветеранів в Україні та програму HRD Club Ukraine з кар’єрного консультування й підтримки ветеранських кар’єр у 2026 році.

Робота в кадрі: закулісся телебачення

23 травня, 13:30, вулична зона (шатро подій)

Тетяна Кришталь, тренерка з техніки мовлення 1+1 media school і акторка Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, розповість про особливості роботи ведучого та взаємодію з камерою. Учасники також зможуть попрацювати на камеру в практичному форматі.

Чому розумні люди іноді не розуміють інших: роль емпатії в бізнесі та житті

23 травня, 17:00, вулична зона (шатро подій)

Воркшоп від monobank | Universal Bank про емпатію як навичку, що допомагає краще розуміти людей у роботі, бізнесі й щоденному спілкуванні. Учасники розберуть, що таке емпатія, якою вона буває і чому її цінують у професійному середовищі, а також отримають прості інструменти для її розвитку.

Основи зйомки та журналістики для дітей

24 травня, 12:00, павільйон №2, зала №3

Майстерклас від Contrabas movie school для дітей і підлітків, які хочуть спробувати себе в роботі перед камерою та за кадром. Разом із професійними відеооператорами учасники побудуть в ролі журналіста й спікерів, побачать, як налаштовується кадр і розставляються камери та на що звертає увагу оператор під час підготовки до запису.