Работа и учеба: на ВДНХ состоится масштабный "Фестиваль карьеры"

Фестиваль карьеры

Выбор профессии, поиск первой работы или кардинальная смена деятельности — все эти вопросы можно будет решить на одном масштабном мероприятии. С 21 по 24 мая Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) во второй раз будет принимать "Фестиваль карьеры". Это событие станет мощной площадкой для нетворкинга, ведь соберет под одной крышей более 250 компаний, благотворительных организаций, государственных учреждений и образовательных учреждений.

Главной новацией этого сезона станет запуск специального "Карьерного кафе". В этом пространстве посетителям будут предлагать не только кофе, но и бесплатные индивидуальные консультации от опытных карьерных советников. Гости смогут пройти профессиональные тесты на профориентацию, научиться правильно составлять резюме и принять участие в профильных мастер-классах по подготовке к собеседованиям.

Организаторы позаботились и о молодых посетителях, которые только начинают задумываться о своем будущем. Для детей и подростков обустроят отдельную образовательную зону. Там они смогут исследовать различные направления обучения и развития в легком формате — через специальные игры и практические активности.

В целом программа "Фестиваля карьеры" предусматривает более 250 различных событий в течение четырех дней. Полное расписание уже доступно для ознакомления на официальном сайте фестиваля. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие лично, организаторы предусмотрели онлайн-трансляцию ключевых профильных дискуссий на YouTube-канале ВДНХ. Вход на все локации фестиваля полностью свободный.

Резюме, собеседование, самопрезентация

Воркшоп по заполнению профиля на LinkedIn

23 мая, 12:00, уличная зона (шатер событий)

Карьерная консультантка Екатерина Полищак научит оформлять профиль в LinkedIn так, чтобы он работал на поиск возможностей. Поделится секретами алгоритмов платформы и расскажет, как использовать соцсеть для развития собственной карьеры.

Как стать частью международной компании: план действий для старта карьеры

23 мая, 13:00, павильон №2, зал №3

Первый шаг в международную компанию не всегда требует большого опыта - важнее правильно продемонстрировать свою мотивацию, ценности и сильные стороны. На воркшопе от международного производителя оборудования Modern Expo можно будет узнать, как подготовить резюме и linkedin-профиль, пройти собеседование или стажировку и превратить собственные навыки в карьерный план.

Шаг в новую профессиональную роль: инструменты и лайфхаки для успешного трудоустройства

23 мая, 14:00, павильон №2, зал №3

Практическая лекция от экспертов Deloitte для тех, кто готовится к поиску работы, смене роли или хочет чувствовать себя увереннее в коммуникации с работодателями. Здесь расскажут, как готовить резюме и самопрезентацию, работать с типичными вопросами рекрутеров и естественно держаться на собеседовании.

Почему вам не отвечают на резюме - и как это исправить за 45 минут

23 мая, 17:00, павильон №2, зал №3

Если резюме регулярно остается без ответа, причина может быть в том, как его считывают рекрутеры. Ольга Шелестенко, HR Lead COSMONOVA | NET и карьерный консультант, покажет типичные ошибки в CV, объяснит, что стоит изменить, и даст практические советы, чтобы регулярно получать приглашения на собеседования.

Искусство переговоров о деньгах на собеседовании. Цена вашего опыта

23 мая, 18:00, павильон №1, зал №2

На воркшопе от программы "СпівДія Кар'єра" участники разберутся, как говорить о желаемом вознаграждении уверенно и аргументировано, помогут оценить собственный опыт, проанализировать рынок труда и сформулировать сильные аргументы для разговора с работодателем.

АЛЬТАТЕРРА: все о резюме

24 мая, 13:30, уличная зона (шатер событий)

Тренинг от команды рекрутеров и карьерных консультантов АЛЬТАТЕРРА: как создать резюме, на которое обратит внимание рекрутер, как подать свой опыт в соответствии с украинскими и международными стандартами и как не допустить критических ошибок.

Резюме и самопрезентация: как (не) получить желаемую должность

24 мая, 14:45, уличная зона (шатер событий)

Резюме, мотивационное письмо и самопрезентация могут и усилить кандидата, и испортить первое впечатление еще до собеседования. На воркшопе от ОО "Навчай для Украины" разберут, как избегать типичных ошибок, грамотно подавать волонтерский и социальный опыт и дадут практические советы для поиска работы.

Эффективные публичные выступления. Тренды 2026-2027 годов

24 мая, 15:00, павильон №1, зал №1

Воркшоп тренера по публичным выступлениям и питчингу Татьяны Хамрай — о том, как уверенно говорить о себе, своих идеях и продуктах перед аудиторией. Тренерка поделиться советами, как работать со страхом выступлений и превращать публичную коммуникацию в полезный инструмент, и разберет актуальные тренды в публичных выступлениях.

Путь к успеху в современном мире: маркетинг и личный бренд

24 мая, 16:00, павильон №2, зал №2

Воркшоп от сотрудников Европейского университета для студентов и молодых специалистов — об актуальных трендах маркетинга и подходах к построению личного бренда. После лекционной части участники перейдут к интерактивной игре и поработают над стратегией продвижения украинского продукта.

Игра по вашим правилам: как на собеседовании сместить фокус со стереотипов на вашу профессиональную ценность

24 мая, 16:00, павильон №2, зал №1

Собеседование может пойти не туда, когда вместо профессионального опыта в центре оказываются возраст, пол, перерыв в работе или другие стереотипы. На воркшопе от программы "СпивДія Карьера" участники поработают с типичными предубеждениями рынка труда — от эйджизма и сексизма до "синдрома самозванца" — и разберут конкретные техники ответов на некорректные или провокационные вопросы во время собеседования.

Профориентация, обучение, самопознание

Мой карьерный маршрут: от интересов к возможностям

22 мая, 14:00, павильон №2, зал №1

На презентации представительницы центров Europass и Euroguidance, а также национальный координатор Eurodesk расскажут о программах обучения и стажировки в Украине и за рубежом, в частности, о возможностях для украинской молодежи в рамках программы ЕС Erasmus+.

Профориентационная игра для подростков "Шесть взглядов на мое будущее"

22 мая, 16:00, павильон №2, зал №2

На профориентационной игре от Волонтерского союза "ПОРУЧ" участники посмотрят на свое будущее с разных сторон по методу "шести шляп мышления". В игре можно будет подумать вслух, услышать других, увидеть альтернативы и спокойнее отнестись к сомнениям, которые часто сопровождают выбор профессионального пути.

Почему вам не нужна карьера и почему не стоит прогнозировать свою профессию

22 мая, 19:00, павильон №2, зал №1

В турбулентном мире сложно планировать карьеру на годы вперед. Михаил Винницкий, вице-президент по научно-учебным студиям Национального университета "Киево-Могилянская академия", расскажет, почему не всегда стоит пытаться предсказать свою профессию — и как оставаться гибким и реагировать на изменения на рынке труда.

VR-погружение в мир профессий

23 мая, 12:00, павильон №2, зал №1

Попробовать профессию еще до реального выбора поможет виртуальная реальность. На мастер-классе Классического профессионального колледжа СумГУ можно будет "примерить" различные роли — от технических до креативных и социальных — и увидеть рабочие процессы изнутри через VR-очки.

Как достигать 90% поставленных целей? О планировании жизни

23 мая, 16:00, павильон №1, зал №1

Лекция от эксперта благотворительного фонда "Волонтерский союз "ПОРУЧ", о планировании как системе, которая помогает не просто ставить цели, а действительно двигаться к ним. На мероприятии поговорят о том, почему доски визуализаций часто не работают без четкого подхода и как найти время на обучение, отдых и карьерное развитие.

Как найти свое призвание в работе и в жизни

23 мая, 17:00, павильон №2, зал №1

Работа больше не дает энергии, а ощущение "хочу большего" все сложнее игнорировать? На тренинге Ирина Сутугина, технический директор сети школ иностранных языков English Prime, поможет участникам исследовать, где они могут раскрыться лучше всего через поиск профессионального направления и упражнения на определение сильных сторон.

Карьера без иллюзий: что на самом деле нужно выбирать в 16 и в 35

23 мая, 17:30, павильон №1, зал №1

Идея об одном "правильном" выборе профессии уже не соответствует реальности. Анастасия Сивак, академический директор сети лицеев Educator, будет говорить о том, почему решение в 16 лет не определяет всю жизнь, и как меняется подход к профессиональному выбору в разном возрасте.

Почему одни быстро адаптируются на новой работе, а другие - нет? Узнай свой стиль обучения и адаптируйся легче

23 мая, 19:00, павильон №2, зал №3

Первые недели на новой работе часто зависят не только от опыта, но и от "мягких навыков". На интерактивном воркшопе специалисты LPP Ukraine помогут участникам определить собственный стиль обучения с помощью короткого теста и разберут, как использовать свои сильные стороны и чувствовать себя увереннее на старте новой работы.

Deutsch: твой билет к бесплатному образованию в Европе

24 мая, 14:30, павильон №2, зал №2

Знание немецкого может открыть для украинских студентов больше возможностей, чем кажется. Основатели DerDieDas & StartDeutsch Schule будут говорить об образовании в Европе, реальных шансах для украинских абитуриентов и первых шагах для тех, кто только начинает рассматривать этот путь.

Психологические аспекты профессионального самоопределения

24 мая, 17:30, павильон №1, зал №1

Воркшоп от Алены Алексеенко, специалиста по развитию и поддержке ментального здоровья ОККО, о том, как лучше понять себя при выборе профессии и не потеряться между собственными желаниями, страхами и внешними ожиданиями. Также поговорят о барьерах, страхе собеседования и способах отличить внутренний зов от давления извне.

Дискуссии

Ломая стереотипы: как женщины меняют традиционно мужские профессии

21 мая, 14:00, павильон №2, зал №3

Панельная дискуссия Государственной службы занятости о программе "Женщины в мужских профессиях" и новых возможностях для трудоустройства женщин в технических и производственных сферах. Участники обсудят, как программа повлияла на рынок труда за год реализации, услышат опыт работодателей и реальные истории женщин, которые освоили новые профессии.

Что делать после службы? Образовательные и грантовые возможности для ветеранов и ветеранок

21 мая, 17:00, павильон №2, зал №3

Дискуссия от Государственной службы занятости о возможностях после завершения военной службы. Участники узнают о программах, которые помогают получить новую профессию или развить бизнес, и услышат практический опыт ветеранов-предпринимателей — их истории, вызовы и советы для тех, кто планирует новый этап в профессиональной жизни.

Профессия "актер": стереотипы VS реальность

23 мая, 15:00, павильон №4

Панельная дискуссия от "Станции Театральной" и Teatr.Media: спикеры сопоставят мифы о профессии актера с реальным опытом работы в театре и кино. В разговоре примут актер театра "Золотые ворота" Богдан Буйлук, актриса театра и кино Наталья Кобизская, режиссер сериала "Тихая Нава" Дмитрий Андриянов, а также секретный гость. Модерировать будет Сергей Пащенко, актер и ведущий подкаста "Станция Театральная".

Первая работа в Украине для молодежи: чья это ответственность?

23 мая, 15:30, уличная зона (шатер событий)

Между учебой и первой работой для многих молодых людей до сих пор остается пропасть: бизнес ожидает большей готовности, образование не всегда берет на себя функцию трудоустройства, а молодежь часто не понимает, с чего начать. На мероприятии от uBoost Career эти позиции встретятся в одном разговоре — с опытом HR-специалистов, основателей компаний, представителей образования и тех, кто уже прошел путь к первому офферу.

Сменить профессию. Начать с нуля. Попасть в кино: как осуществить мечту при любых обстоятельствах

24 мая, 16:30, павильон №1, зал №2

Кино может казаться закрытой индустрией для тех, кто не начинал в ней с юности. На панельной дискуссии Украинской Киношколы будут говорить о том, как войти в кино с нуля и понять, действительно ли это новый профессиональный путь — с кейсами выпускников киношколы и опытом о перспективах работы в Украине и за рубежом.

Карьера в шоу-бизнесе. Говорят "МУР"

24 мая, 18:30, павильон №4

Представители творческого объединения "МУР" поделятся опытом работы в креативной индустрии, расскажут о внутренних процессах, роли в команде и возможности трудоустройства в культурной сфере.

Интерактивные события

Карьерное консультирование и трудоустройство ветеранов в Украине

21 мая, 12:30, уличная зона (шатер событий)

Для возвращения военнослужащих к гражданской работе нужны не только открытые вакансии, но и качественное сопровождение. На воркшопе рассмотрят особенности трудоустройства ветеранов в Украине и программу HRD Club Ukraine по карьерному консультированию и поддержке ветеранских карьер в 2026 году.

Работа в кадре: закулисье телевидения

23 мая, 13:30, уличная зона (шатер событий)

Татьяна Кришталь, тренер по технике вещания 1+1 media school и актриса Национального академического драматического театра им. Ивана Франко, расскажет об особенностях работы ведущего и взаимодействие с камерой. Участники также смогут поработать на камеру в практическом формате.

Почему умные люди иногда не понимают других: роль эмпатии в бизнесе и жизни

23 мая, 17:00, уличная зона (шатер событий)

Воркшоп от monobank | Universal Bank об эмпатии как навыке, который помогает лучше понимать людей в работе, бизнесе и ежедневном общении. Участники разберут, что такое эмпатия, какой она бывает и почему ее ценят в профессиональной среде, а также получат простые инструменты для ее развития.

Основы съемки и журналистики для детей

24 мая, 12:00, павильон №2, зал №3

Мастер-класс от Contrabas movie school для детей и подростков, которые хотят попробовать себя в работе перед камерой и за кадром. Вместе с профессиональными видеооператорами участники побывают в роли журналиста и спикеров, увидят, как настраивается кадр и расставляются камеры и на что обращает внимание оператор при подготовке к записи.