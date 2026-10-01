Спецпризначенці розповіли, що возять фронтові буси МК Foundation

Українські військові біля автомобіля від MK Foundation. Фото: MK Foundation

До Дня захисників і захисниць України благодійний фонд MK Foundation передав Силам оборони чергову партію техніки — 15 автомобілів. П'ять машин отримали підрозділи безпілотних систем та армійської авіації, ще п'ять — розвідувальні підрозділи, і ще п'ять — морська піхота. Серед отримувачів — Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Polaris, 423-й окремий полк безпілотних систем "Скіфські Грифони", підрозділ ГУР, 35-та і 39-та бригади морської піхоти, 8-й полк ССО, 141-ша ОМБр, 95-та ОДШБр, підрозділи річкової флотилії та інші. Автомобілі вже вирушають виконувати бойові, логістичні й розвідувальні завдання на різних ділянках фронту.

Військові отримали автомобілі від MK Foundation. Фото: MK Foundation

Фундація, заснована українським бізнесменом Максимом Кріппою у 2022 році, системно передає транспорт військовим від початку повномасштабної війни. Для бійців автомобіль є ресурсом, від якого напряму залежить виконання завдання і життя людей.

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Офіцер підрозділу Polaris з позивним "Франко" пояснює, чому машини потрібні спецпризначенцям постійно й без перерв. Його побратими працюють по всій лінії зіткнення і часто виїжджають на непідготовлені позиції. "Ми така собі реанімація на фронті: є розпорядження чи навіть просто прохання — хлопці, негайно сюди, тут проблема. І ми виїжджаємо", — розповідає він. За його словами, отримати нову машину замість втраченої за державний кошт можна, але процедура вимагає багато часу, якого на фронті часто просто немає. Саме тому роль волонтерів і фондів залишається важливо критичною: "Машина потрібна сьогодні — і благодійники її з-під землі знайдуть".

Автомобілі для військових ЗСУ від MK Foundation. Фото: MK Foundation

Що саме перевозять буси спецпризначенців, військовий розповідати не може. За його словами, мова йде про операції, результати яких згодом бачить вся країна. "Я вам не можу розказати, що ми возимо на цих бусах. Але іноді те, що ви бачите по телевізору і кажете "оце ми зробили, українці!" — це робимо ми, спецпризначенці. Це те, після чого Росія просто вила, що когось знищили", — поділився "Франко".

Але доводиться перевозити і не бойові вантажі. Під час евакуації з Сєвєродонецька на початку повномасштабного вторгнення одна з місцевих жительок категорично відмовлялася їхати без корови. "Бабуся не хотіла їхати без корови, а куди ми її посадимо — у БТР? Пригнали ГАЗ-66, по дошках запхали туди корову, і бабуся поїхала, але в кузові разом з нею", — згадує військовий.

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Фонд MK Foundation передав автомобілі українським військовим. Фото: MK Foundation

Побратим "Франка" по підрозділу Polaris Олексій Станкевич каже, що навіть попри роки бойового досвіду звикати до війни не можна. "Ми адаптуємося до процесів, але ніколи не потрібно звикати до війни. Ми розуміємо, що її треба завершувати. До війни ми не звикаємо — ми від неї позбавляємося", — каже він. За словами військового, для Росії ця війна в будь-якому разі закінчиться погано: "Вони вже здогадуються, що це закінчиться для них дуже погано. Єдиний, хто цього не розуміє і не хоче визнавати, — сам Путін".

Військовий в автомобілі від MK Foundation. Фото: MK Foundation

"До Дня захисників і захисниць ми хочемо подякувати кожному й кожній, хто сьогодні захищає Україну. За вашу силу, витримку і щоденну роботу, яку часто не видно на широкий загал. Наше завдання як Фонду, так і бізнесу, бути поруч і допомагати там, де це справді потрібно. Ми й надалі передаватимемо транспорт і все необхідне для військових, щоб вони могли виконувати свої завдання та якнайшвидше повертатися додому. Дякуємо за захист України!" — привітав захисників засновник MK Foundation Максим Кріппа.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення MK Foundation передав Силам оборони України вже понад 2100 автомобілів, а загальний обсяг допомоги фонду перевищив 1,03 млрд грн. Нові 15 автомобілів найближчим часом вирушать туди, де вони потрібні.