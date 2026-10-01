Спецназовцы рассказали, что возят на фронт микроавтобусы МК Foundation

Украинские военные возле автомобиля от MK Foundation. Фото: MK Foundation

Ко Дню защитников и защитниц Украины благотворительный фонд MK Foundation передал Силам обороны очередную партию техники — 15 автомобилей. Пять машин получили подразделения беспилотных систем и армейской авиации, еще пять — разведывательные подразделения, и еще пять — морская пехота. Среди получателей — Отдельный отряд беспилотных систем специального назначения Polaris, 423-й отдельный полк беспилотных систем "Скифские Грифоны", подразделение ГУР, 35-я и 39-я бригады морской пехоты, 8-й полк ССО, 141-я ОМБр, 95-я ОДШБр, подразделения речной флотилии и другие. Автомобили уже отправляются выполнять боевые, логистические и разведывательные задачи на различных участках фронта.

Военные получили автомобили от MK Foundation. Фото: MK Foundation

Фонд, основанный украинским бизнесменом Максимом Криппой в 2022 году, систематически передаёт транспорт военным с начала полномасштабной войны. Для бойцов автомобиль — это ресурс, от которого напрямую зависит выполнение задачи и жизнь людей.

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Офицер подразделения Polaris с позывным "Франко" объясняет, почему машины нужны спецназовцам постоянно и без перерывов. Его сослуживцы работают по всей линии соприкосновения и часто выезжают на неподготовленные позиции. "Мы — своего рода реанимация на фронте: поступает распоряжение или даже просто просьба — ребята, немедленно сюда, здесь проблема. И мы выезжаем", — рассказывает он. По его словам, получить новую машину взамен утраченной за государственный счет можно, но процедура требует много времени, которого на фронте часто просто нет. Именно поэтому роль волонтеров и фондов остается крайне важной: "Машина нужна сегодня — и благотворители её из-под земли найдут".

Автомобили для военных ВСУ от MK Foundation. Фото: MK Foundation

Что именно перевозят микроавтобусы спецназовцев, военный рассказать не может. По его словам, речь идет об операциях, результаты которых впоследствии видит вся страна. "Я вам не могу рассказать, что мы возим на этих микроавтобусах. Но иногда то, что вы видите по телевизору и говорите: "Вот что мы сделали, украинцы!" — это делаем мы, спецназовцы. Это то, после чего Россия просто вопила, что кого-то уничтожили", — поделился "Франко".

Но приходится перевозить и небоевые грузы. Во время эвакуации из Северодонецка в начале полномасштабного вторжения одна из местных жительниц категорически отказывалась ехать без коровы. "Бабушка не хотела уезжать без коровы, а куда мы её посадим — в БТР? Пригнали ГАЗ-66, по доскам засунули туда корову, и бабушка поехала, но в кузове вместе с ней", — вспоминает военный.

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Фонд MK Foundation передал автомобили украинским военным. Фото: MK Foundation

Побратим "Франка" по подразделению Polaris Алексей Станкевич говорит, что даже несмотря на годы боевого опыта привыкать к войне нельзя. "Мы адаптируемся к процессам, но никогда не нужно привыкать к войне. Мы понимаем, что её нужно завершить. К войне мы не привыкаем — мы от неё избавляемся", — говорит он. По словам военного, для России эта война в любом случае закончится плохо: "Они уже догадываются, что это закончится для них очень плохо. Единственный, кто этого не понимает и не хочет признавать, — сам Путин".

Военный в автомобиле от MK Foundation. Фото: MK Foundation

"Ко Дню защитников и защитниц мы хотим поблагодарить каждого и каждую, кто сегодня защищает Украину. За вашу силу, выдержку и ежедневную работу, которая часто остается незаметной для широкой публики. Наша задача — как Фонда, так и бизнеса — быть рядом и помогать там, где это действительно нужно. Мы и в дальнейшем будем передавать транспорт и всё необходимое для военных, чтобы они могли выполнять свои задачи и как можно быстрее возвращаться домой. Спасибо за защиту Украины!" — поздравил защитников основатель MK Foundation Максим Криппа.

Всего с начала полномасштабного вторжения MK Foundation передал Силам обороны Украины уже более 2100 автомобилей, а общий объем помощи фонда превысил 1,03 млрд грн. 15 новых автомобилей в ближайшее время отправятся туда, где они нужны.