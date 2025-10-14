Відео
Rozmova запустила соціальну кампанію за участі українських зірок

Rozmova запустила соціальну кампанію за участі українських зірок

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 15:03
Спершу розмова — нова соціальна кампанія за участі українських акторів від платформи психотерапії Rozmova
Соціальна кампанія Rozmova. Фото: Rozmova

14 жовтня Rozmova презентує нову соціальну кампанію "Спершу розмова" присвячену Всесвітньому дню ментального здоров'я.  В серії планується 4 ролики, які висвітлюють життєві  переживання українців. Відео розповідають про те, як системна робота над психічним здоров'ям допомагає справлятись із складнощами життя та знаходити точки опори.

Rozmova запустила новий соцпроєкт
Соціальний проєкт платформи Rozmova. Фото: Rozmova

Мета кампанії — підтримати кожного українця, який стикається з особистими кризами та нагадати: ви не мусите залишатися з власними проблемами наодинці. Будь-які зміни починаються з розмови про свій ментальний стан. Власне, звідси виник слоган, який повторюється в кожному з роликів. 

У відео Rozmova показує звичайних людей: тих, хто вигоряє, відчуває біль у стосунках, забуває про власні потреби та сам стає "безоплатним психологом" для інших. В центрі першого ролика – військовослужбовець, який в тилу продовжує боротись з ПТСР.  Роль зіграв Олександр Піскунов — український актор, який вже втілював образ військового у фільмі "Кіборги". 

Ролики було створено у співпраці з 4308 Production. Серед інших акторів, які взяли участь у зйомках: Наталія Бабенко, Олександр Кобзар, Слава Бабенков, Наталя Кобізька, Микита Марченко та Наталя Телли. 

Rozmova запускає нову соціальну кампанію
Нова соціальна кампанія Rozmova. Фото: Rozmova

За даними МОЗ в 2023 році через відсутність культури звернень до психотерапевта  в Україні офіційно діагностували лише 1 з 50 випадків ментальних розладів – решта залишилась без допомоги та діагнозу. Rozmova привертає увагу українців до важливості турботи про свій ментальний стан та показує, що звертатися до фахівця — не соромно.

Додатково, платформа запроваджує спеціальні умови на консультації для військових, аби підтримати тих, хто щодня платить найвищу ціну за нашу безпеку. 250 досвідчених фахівців нададуть 3 безоплатні консультації військовослужбовцям. 

Соціальна кампанія стартує 14 жовтня та триватиме до 14 листопада 2025 року. Перше відео вже доступне для перегляду в соціальних мережах платформи.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
