Спершу розмова — нова соціальна кампанія за участі українських акторів від платформи психотерапії Rozmova

14 жовтня Rozmova презентує нову соціальну кампанію "Спершу розмова" присвячену Всесвітньому дню ментального здоров'я. В серії планується 4 ролики, які висвітлюють життєві переживання українців. Відео розповідають про те, як системна робота над психічним здоров'ям допомагає справлятись із складнощами життя та знаходити точки опори.

Мета кампанії — підтримати кожного українця, який стикається з особистими кризами та нагадати: ви не мусите залишатися з власними проблемами наодинці. Будь-які зміни починаються з розмови про свій ментальний стан. Власне, звідси виник слоган, який повторюється в кожному з роликів.

У відео Rozmova показує звичайних людей: тих, хто вигоряє, відчуває біль у стосунках, забуває про власні потреби та сам стає "безоплатним психологом" для інших. В центрі першого ролика – військовослужбовець, який в тилу продовжує боротись з ПТСР. Роль зіграв Олександр Піскунов — український актор, який вже втілював образ військового у фільмі "Кіборги".

Ролики було створено у співпраці з 4308 Production. Серед інших акторів, які взяли участь у зйомках: Наталія Бабенко, Олександр Кобзар, Слава Бабенков, Наталя Кобізька, Микита Марченко та Наталя Телли.

За даними МОЗ в 2023 році через відсутність культури звернень до психотерапевта в Україні офіційно діагностували лише 1 з 50 випадків ментальних розладів – решта залишилась без допомоги та діагнозу. Rozmova привертає увагу українців до важливості турботи про свій ментальний стан та показує, що звертатися до фахівця — не соромно.

Додатково, платформа запроваджує спеціальні умови на консультації для військових, аби підтримати тих, хто щодня платить найвищу ціну за нашу безпеку. 250 досвідчених фахівців нададуть 3 безоплатні консультації військовослужбовцям.

Соціальна кампанія стартує 14 жовтня та триватиме до 14 листопада 2025 року. Перше відео вже доступне для перегляду в соціальних мережах платформи.