Сначала разговор — новая социальная кампания с участием украинских актеров от платформы психотерапии Rozmova

Социальная кампания Rozmova. Фото: Rozmova

14 октября Rozmova представляет новую социальную кампанию "Сначала разговор" посвященную Всемирному дню ментального здоровья. В серии планируется 4 ролика, которые освещают жизненные переживания украинцев. Видео рассказывают о том, как системная работа над психическим здоровьем помогает справляться со сложностями жизни и находить точки опоры.

Социальный проект платформы Rozmova. Фото: Rozmova

Цель кампании — поддержать каждого украинца, который сталкивается с личными кризисами и напомнить: вы не должны оставаться с собственными проблемами наедине. Любые изменения начинаются с разговора о своем ментальном состоянии. Собственно, отсюда возник слоган, который повторяется в каждом из роликов.

В видео Rozmova показывает обычных людей: тех, кто выгорает, испытывает боль в отношениях, забывает о собственных потребностях и сам становится "бесплатным психологом" для других. В центре первого ролика —военнослужащий, который в тылу продолжает бороться с ПТСР. Роль сыграл Александр Пискунов — украинский актер, который уже воплощал образ военного в фильме "Киборги".

Ролики были созданы в сотрудничестве с 4308 Production. Среди других актеров, которые приняли участие в съемках: Наталья Бабенко, Александр Кобзарь, Слава Бабенков, Наталья Кобизская, Никита Марченко и Наталья Телли.

Новая социальная кампания Rozmova. Фото: Rozmova

По данным Минздрава в 2023 году из-за отсутствия культуры обращений к психотерапевту в Украине официально диагностировали только 1 из 50 случаев ментальных расстройств — остальные остались без помощи и диагноза. Rozmova привлекает внимание украинцев к важности заботы о своем ментальном состоянии и показывает, что обращаться к специалисту — не стыдно.

Дополнительно, платформа вводит специальные условия на консультации для военных, чтобы поддержать тех, кто ежедневно платит самую высокую цену за нашу безопасность. 250 опытных специалистов предоставят 3 бесплатные консультации военнослужащим.

Социальная кампания стартует 14 октября и продлится до 14 ноября 2025 года. Первое видео уже доступно для просмотра в социальных сетях платформы.